ОДКБ приняла решение направить миротворцев на помощь властям Казахстана

Совет коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принял решение временно направить миротворческие силы на помощь властям Казахстана.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил являющийся сейчас председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ Премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«<…> Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране», — написал армянский Премьер.

Политик пояснил, что такой шаг вызван как обращением Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, так и «угрозой национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной в том числе вмешательством извне».

В начале года жители Жанаозена и Актау на западе Казахстана вышли на несанкционированные митинги. Они протестовали против двукратного увеличения стоимости сжиженного газа. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку Кабинет министров и принял ряд иных мер. Несмотря на это, протестные акции продолжились, участились столкновения с правоохранителями.

Тогда Токаев возглавил Совет безопасности страны вместо первого руководителя государства Нурсултана Назарбаева и пообещал действовать «максимально жестко». Вечером сегодняшнего дня режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны. После этого Президент Казахстана обратился к главам государств — членов ОДКБ за помощью.

В состав Организации Договора о коллективной безопасности помимо Казахстана входят Россия, Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан.