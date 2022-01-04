Митингующим в Казахстане правительственная комиссия пообещала снизить цену на газ

Правительственная комиссия в казахстанском городе Актау встретилась с активистами, которые протестуют против повышения цены на газ. Об этом рассказали в пресс-службе премьер-министра республики, сообщает РИА Новости.

В ходе переговоров стороны пришли к решению о снижении цены на сжиженный газ.

«На встрече озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой города Актау, а именно о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге (0,11 доллара. — Прим. ред.) за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности национальной компании «Казмунайгаз», — подчеркивается в сообщении.

Митингующим также гарантировали, что за участие в акции протеста их не привлекут к ответственности. Стороны договорились, что возникающие вопросы они будут решать в рамках диалога и действующего законодательства.

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил, что 5 января глава государства проведет рабочее совещаниепо по социально-экономической ситуации на фоне митингов, охвативших западные регионы страны.

В начале года жители Жанаозена и Актау (нефтедобывающая Мангистауская область на западе страны) вышли на несанкционированные митинги. Они протестуют против двукратного увеличения стоимости сжиженного нефтяного газа. В Минэнерго Казахстана пояснили, что с 1 января цены формируются на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать комиссию, чтобы для изученить ситуацию.

Протестующих жителей Мангистауской области поддержали в соседних Атырауской и Западно-Казахстанской областях, а также в столице.