Власти Менделеевска после теракта призвали сообщать в полицию о подозрительных лицах

Деловой понедельник в Менделеевске начался с минуты молчания в память о погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Ко всем присутствующим обратилась заместитель главы Лейсан Галеева. Она поручила принять дополнительные меры безопасности в местах массового скопления людей, на спортивных объектах, в детских учреждениях.

«Сейчас закончилась четверть, образовательные учреждения ушли на каникулы, поэтому важно обеспечить безопасность в районе на самом высоком уровне. Жителей прошу быть максимально бдительными и сообщать в полицию при обнаружении бесхозных предметов и о подозрительных лицах», — сказала вице-мэр.

Накануне в Менделеевске на площади у Вечного огня около стихийного мемориала представители Молодежного центра и «Волонтеры Победы» организовали общественную акцию «Свеча памяти». Жители зажгли свечи и почтили память жертв теракта минутой молчания.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов провел республиканское совещание в Кабмине, во время которого доложил о состоявшейся встрече с руководителями правоохранительных органов. Он подчеркнул, что при планировании массовых мероприятий в республике потребуются дополнительные согласования с органами внутренних дел и провести комиссионные обследования на предмет инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек. Воскресенье, 24 марта, в России было объявлено днем общенационального траура — об этом во время своего обращения к гражданам объявил Президент Владимир Путин.

Мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» появились в центре Казани, а также в Набережных Челнах, Менделеевске, Зеленодольске, Альметьевске, Нижнекамске, Бугульме, Новошешминске, Заинске, Нурлате. Татарстанцы принесли цветы и игрушки в знак скорби по погибшим в чудовищном теракте.