В Татарстане замедлился рост цен на бензин и подешевело дизельное топливо

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В Татарстане за неделю, с 21 по 27 июля, почти не выросли цены на бензин и существенно подешевело дизельное топливо. Это следует из данных Росстата.

В частности, АИ-92 за указанный период подорожал на три копейки – с 69,99 до 70,02 рубля за литр. В свою очередь АИ-95 вырос в цене на четыре копейки – с 75,13 до 75,!7 рубля за литр.

Стоимость бензина премиальных марок (АИ-98 и выше) увеличилась на пять копеек – с 98,45 до 98,50 рубля за литр.

Дизельное топливо стало дешевле на 1,25 рубля, снизившись в цене с 81,72 до 80,45 рубля за литр.

Средняя стоимость автомобильного бензина в Татарстане выросла на три копейки – с 72,91 до 72,94 рубля за литр.

В целом по регионам Приволжского федерального округа автомобильный бензин на прошлой неделе стоил 74,56 рубля за литр, АИ-92 – 71,10 рубля за литр, АИ-95 – 77,18 рубля за литр, АИ-98 и выше – 99,86 рубля за литр, а дизтопливо – 83,51 рубля за литр.

Таким образом, рост цен на бензин в ПФО замедлился, хотя и не так сильно, как в Татарстане, а дизель также подешевел.

По стране автомобильный бензин за указанное время подорожал на 0,6%, с 77,31 до 77,69 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива снизилась на 0,1%, с 93,54 до 93,38 рубля за литр.

С начала лета ситуация на российском рынке моторного топлива ухудшилась из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов от атак украинских дронов. Согласно подсчетам компании Kpler, объем нефтепереработки в РФ в июне снизился до 4,1 млн баррелей в сутки – минимального значения за последние годы.

Правительство России 2 июля снизило вплоть до 30 сентября текущего, 2026 года норматив биржевых продаж бензина класса «Евро-5» с 15% до 10%. Тогда же кабинет разрешил до конца текущего, 2026 года выпуск бензина класса «Евро-3», не соответствующего требованиям технического регламента Евразийского экономического союза.

До этого газета «Коммерсантъ» писала, что Правительство планирует на год, до июля 2027-го, разрешить выпуск бензина и дизеля «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». По более ранней информации издания, части НПЗ еще осенью 2025 года позволили выпускать для внутреннего рынка бензин и дизтопливо класса «Евро-5», но с содержанием серы и другими показателями «Евро-3».

Позднее, 8 июля, в России ввели полный запрет на экспорт дизельного топлива (для непроизводителей эмбарго было введено еще раньше). До этого были запрещены поставки за рубеж бензина и авиационного керосина. Государственная Дума 21 июля поддержала расширение механизма топливного демпфера и уточнила механизм взимания акцизов с автомобильного бензина, произведенного путем смешения нафты и иных компонентов.

Президент России Владимир Путин 22 июля сообщил о «временном характере» трудностей на топливном рынке. Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина 24 июля проинформировала о постепенной нормализации ситуации с топливом, сославшись на данные региональных учреждений регулятора.

Позднее, 25 июля, в схожем духе высказался и вице-премьер РФ Александр Новак. Вместе с тем, по его словам, действующий с 1 апреля полный запрет на экспорт бензина будет продлен до конца текущего года, а эмбарго на поставки дизеля, введенное 8 июля, отменят «по мере восстановления рынка».

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил регулярно проверять АЗС из-за ажиотажа с бензином «и в случае выявления нарушений принимать соответствующие меры». Позднее он создал штаб для контроля ситуации с топливом во главе с Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев 24 июля сообщил об улучшении ситуации с обеспечением топливом в Татарстане и ряде других регионов страны. На следующий день, 25 июля, Рустам Минниханов в контексте планов на уборочную кампанию подчеркнул, что вопрос обеспечения топливом сельхозтехники в республике решен.