Госдума РФ поддержала меры по стабилизации цен на топливо

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Государственная Дума ФС РФ единогласно приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, направленный на стабилизацию ситуации на топливном рынке. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Новелла наделяет Правительство России дополнительными полномочиями. Уточняется механизм налогообложения акцизами автомобильного бензина, произведенного путем смешения прямогонного бензина и иных компонентов. Предусматривается и расширение механизма топливного демпфера.

Новые нормы были оформлены как поправки ко второму чтению внесенного ранее законопроекта о налогообложении администраторов программ мотивации международных компаний. Изменения внесены в статьи 251 и 270 части второй Налогового кодекса РФ.

В частности, повышен до 0,9 коэффициент компенсации при ввозе дизельного топлива из Беларуси – по аналогии с уже работающим при ввозе бензина аналогичным механизмом.

В свою очередь при ввозе дизтоплива из третьих стран демпфер будет рассчитываться от цен на индийском рынке с учетом доставки в российские порты.

Кроме того, в течение года, с июля 2026-го по июнь 2027-го, предусматривается возможность выплаты демпфера по средним дистиллятам, реализуемым на внутреннем рынке.

Заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов до этого объяснял, что импортный демпфер на дизельное топливо будет работать только при действующем эмбарго на поставки дизеля, средних дистиллятов и керосина.

Помимо прочего, теперь в нормативе реализации топлива на бирже будут учитываться и те объемы, которые нефтеперерабатывающие заводы станут реализовывать по прямым договорам.

Этим летом ситуация на российском рынке моторного топлива ухудшилась из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов от атак украинских дронов. Согласно подсчетам компании Kpler, объем нефтепереработки в РФ в июне снизился до 4,1 млн баррелей в сутки – минимального значения за последние годы.

Правительство РФ 2 июля снизило вплоть до 30 сентября текущего, 2026 года норматив биржевых продаж бензина класса «Евро-5» с 15% до 10%. Похожим образом предполагается снизить и норматив биржевых продаж дизеля.

Тогда же кабинет разрешил до конца текущего, 2026 года выпуск бензина класса «Евро-3», не соответствующего требованиям технического регламента Евразийского экономического союза. До этого газета «Коммерсантъ» писала, что Правительство планирует на год, до июля 2027-го, разрешить выпуск бензина и дизеля «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». По более ранней информации издания, части НПЗ еще осенью 2025 года позволили выпускать для внутреннего рынка бензин и дизтопливо класса «Евро-5», но с содержанием серы и другими показателями «Евро-3».

Позднее, 8 июля, в России ввели полный запрет на экспорт дизельного топлива (для непроизводителей эмбарго было введено еще раньше). До этого были запрещены поставки за рубеж бензина и авиационного керосина.

Президент России Владимир Путин 13 июля признал, что атаки украинских беспилотников создают некоторые проблемы с топливом, но заверил, что ситуация с нефтепродуктами в России постепенно выправится. Сегодня, 21 июля, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ситуация на российском топливном рынке начала постепенно стабилизироваться благодаря принятым Правительством страны мерам.

Раис РТ Рустам Минниханов поручил регулярно проверять АЗС из-за ажиотажа с бензином «и в случае выявления нарушений принимать соответствующие меры». Позднее он создал штаб для контроля ситуации с топливом во главе с Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным. Подробнее о происходящем с топливом в регионе читайте в материале «Татар-информа» Как Казань избежала сбоев в работе транспорта на фоне топливного ажиотажа.