В Татарстане почти на два рубля подорожал бензин марок АИ-92 и АИ-95

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В Татарстане за неделю, с 13 по 20 июля, заметно, почти на два рубля, вырос в цене бензин марок АИ-92 и АИ-95. Это следует из данных Росстата.

В частности, АИ-92 за указанный период подорожал на 1 рубль 88 копеек – с 68,11 до 69,99 рубля за литр. В свою очередь АИ-95 вырос в цене 1 рубль 28 копеек – на с 73,85 до 75,13 рубля за литр.

Вместе с тем стоимость бензина премиальных марок (АИ-98 и выше) увеличилась всего на пять копеек – с 98,40 до 98,45 рубля за литр. Всего неделей ранее он подорожал сразу на 4,53 рубля.

Дизельное топливо стало дороже на семь копеек, увеличившись в цене с 81,65 до 81,72 рубля за литр.

Средняя стоимость автомобильного бензина в Татарстане выросла на 1 рубль 57 копеек – с 71,34 до 72,91 рубля за литр.

Вместе с тем цены на топливо в Татарстане на прошлой неделе оставались ниже, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу. В целом по регионам ПФО автомобильный бензин стоил 74,27 рубля за литр, АИ-92 – 70,96 рубля за литр, АИ-95 – 76,77 рубля за литр, АИ-98 и выше – 98,93 рубля за литр, а дизтопливо – 83,79 рубля за литр.

По стране бензин за указанное время подорожал на 1,7%, с 75,84 до 77,31 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива выросла на 1,9%, с 91,21 до 93,54 рубля за литр. Таким образом, рост цен на моторное топливо в России на минувшей неделе замедлился, но остался достаточно ощутимым.

С начала лета ситуация на российском рынке моторного топлива ухудшилась из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов от атак украинских дронов. Согласно подсчетам компании Kpler, объем нефтепереработки в РФ в июне снизился до 4,1 млн баррелей в сутки – минимального значения за последние годы.

Вчера, 21 июля, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ситуация на российском топливном рынке начала постепенно стабилизироваться благодаря принятым Правительством страны мерам. После этого Государственная Дума поддержала расширение механизма топливного демпфера и уточнила механизм взимания акцизов с автомобильного бензина, произведенного путем смешения прямогонного бензина и иных компонентов. Сегодня Президент России Владимир Путин сообщил о «временном характере» трудностей на топливном рынке.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов поручил регулярно проверять АЗС из-за ажиотажа с бензином «и в случае выявления нарушений принимать соответствующие меры». Позднее он создал штаб для контроля ситуации с топливом во главе с Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным. Подробнее о происходящем с топливом в регионе читайте в материале «Татар-информа» Как Казань избежала сбоев в работе транспорта на фоне топливного ажиотажа.