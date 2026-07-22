Путин заявил о «временном характере» трудностей на топливном рынке

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Трудности на российском топливном рынке, вызванные ударами украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам, являются временным явлением. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, состоявшемся в Московском Кремле.

«<...> вновь хочу подчеркнуть: трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику», – приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

По оценке российского лидера, на данный момент состояние отечественной экономики в целом и ее ключевых отраслей в частности – устойчивое. «Даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, в некоторых других секторах», – акцентировал он.

В качестве доказательства сохранения позитивного тренда Путин сослался на данные Минэкономразвития РФ: в мае ВВП страны рос, хотя и «скромными темпами» – на 0,3%. Всего же за первые пять месяцев текущего, 2026 года национальная экономика увеличилась на 0,2%.

С начала лета ситуация на российском рынке моторного топлива ухудшилась из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов от атак украинских дронов. Согласно подсчетам компании Kpler, объем нефтепереработки в РФ в июне снизился до 4,1 млн баррелей в сутки – минимального значения за последние годы.

Правительство РФ 2 июля снизило вплоть до 30 сентября текущего, 2026 года норматив биржевых продаж бензина класса «Евро-5» с 15% до 10%. Похожим образом предполагается снизить и норматив биржевых продаж дизеля.

Тогда же кабинет разрешил до конца текущего, 2026 года выпуск бензина класса «Евро-3», не соответствующего требованиям технического регламента Евразийского экономического союза. До этого газета «Коммерсантъ» писала, что Правительство планирует на год, до июля 2027-го, разрешить выпуск бензина и дизеля «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». По более ранней информации издания, части НПЗ еще осенью 2025 года позволили выпускать для внутреннего рынка бензин и дизтопливо класса «Евро-5», но с содержанием серы и другими показателями «Евро-3».

Позднее, 8 июля, в России ввели полный запрет на экспорт дизельного топлива (для непроизводителей эмбарго было введено еще раньше). До этого были запрещены поставки за рубеж бензина и авиационного керосина.

Владимир Путин 13 июля признал, что атаки украинских беспилотников создают некоторые проблемы с топливом, но заверил, что ситуация с нефтепродуктами в России постепенно выправится. Вчера, 21 июля, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ситуация на российском топливном рынке начала постепенно стабилизироваться благодаря принятым Правительством страны мерам.

После этого Государственная Дума поддержала расширение механизма топливного демпфера и уточнила механизм взимания акцизов с автомобильного бензина, произведенного путем смешения прямогонного бензина и иных компонентов. Спикер ГД Вячеслав Володин призвал не политизировать ситуацию с топливом.

Раис РТ Рустам Минниханов поручил регулярно проверять АЗС из-за ажиотажа с бензином «и в случае выявления нарушений принимать соответствующие меры». Позднее он создал штаб для контроля ситуации с топливом во главе с Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным. Подробнее о происходящем с топливом в регионе читайте в материале «Татар-информа» Как Казань избежала сбоев в работе транспорта на фоне топливного ажиотажа.