В Казахстане проходит день траура по жертвам беспорядков

В Казахстане сегодня проходит день общенационального траура по жертвам массовых беспорядков. Ранее соответствующее решение принял руководитель страны Касым-Жомарт Токаев.

Над государственными зданиями приспущены флаги, отменены развлекательные телепрограммы, отмечает издание «Sputnik Казахстан» в своем Telegram-канале.

Развлекательные, массовые и спортивные мероприятия запрещены в Казахстане до окончания действия режима чрезвычайного положения 19 января.

В начале года жители Жанаозена и Актау на западе Казахстана вышли на несанкционированные митинги, протестуя против двукратного увеличения стоимости сжиженного газа. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку Кабинет министров и пообещал разобраться с ценами. Несмотря на это, протестные акции охватили всю страну, в Алма-Ате они переросли в массовые беспорядки.

После ухудшения ситуации Токаев сам возглавил Совет безопасности вместо первого руководителя государства Нурсултана Назарбаева, уволил ряд чиновников и ввел режим чрезвычайного положения на всей территории страны. Он также обратился к главам государств — членов ОДКБ за помощью. Организация ответила согласием на эту просьбу. В Казахстан направлены миротворцы из стран ОДКБ.

По предварительным данным, погибли минимум 164 человека. Более 2 тыс. человек оказались вынуждены обратиться за медицинской помощью. По информации МИД РФ, россиян среди пострадавших нет. Руководители стран — участниц ОДКБ, включая Президента России Владимира Путина, сегодня соберутся онлайн для обсуждения ситуации в Казахстане.