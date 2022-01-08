В Казахстане объявили 10 января днем траура по жертвам беспорядков

Днем общенационального траура по жертвам беспорядков объявил понедельник, 10 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщил его пресс-секретарь Берик Уали, передает радио Sputnik.

Президент Казахстана принял такое решение в связи с многочисленными жертвами в результате беспорядков.

«В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура», — на своей странице в Facebook Написал пресс-секретарь главы государства.

Ранее сообщалось, что данным ООН, во время массовых беспорядков ранения получили около тысячи человек. О восемнадцати погибших силовиках сообщало МВД республики.

В первые дни нового года жители республики вышли на массовые митинги. Причиной стало двукратное повышение цен на сжиженный газ. Вслед за этим последовала отставка Правительства и принят ряд мер, однако протестные акции не завершились, наоборот, столкновения с правоохранителями стали более частыми.

На всей территории страны начал действовать режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана обратился к лидерам других государств — членов ОДКБ за помощью. В республику направлены миротворцы оганизации, в частности из России, Киргизии.