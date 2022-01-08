МИД: Россияне не пострадали во время беспорядков в Казахстане

Согласно предварительным данным, граждане России не пострадали во время массовых беспорядков в Казахстане. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

«По имеющейся на данный момент информации, пострадавших среди граждан Российской Федерации нет», — отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.

Кроме того, в МИД уточнили, что «угроз в адрес российских загранучреждений, а также российским гражданам, находящимся в соответствующих консульских округах, не поступало». Обстановка вокруг дипломатических и консульских миссий остается спокойной.

В начале года жители Жанаозена и Актау на западе Казахстана вышли на несанкционированные митинги. Они протестовали против двукратного увеличения стоимости сжиженного газа. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку Кабинет министров и пообещал разобраться с ценами. Несмотря на это, протестные акции охватили всю страну, в бывшей столице Алма-Ате они переросли в массовые беспорядки.

Тогда Токаев возглавил Совет безопасности вместо первого руководителя государства Нурсултана Назарбаева, уволил ряд чиновников и ввел режим чрезвычайного положения на всей территории страны. Он также обратился к главам государств — членов ОДКБ за помощью. Организация ответила согласием на эту просьбу. В Казахстан направлены миротворцы из стран ОДКБ, в том числе из России, Беларуси, Армении, Киргизии.