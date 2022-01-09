Онлайн-встреча лидеров стран ОДКБ по Казахстану запланирована на 10 января

Онлайн-конференция руководителей стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для обсуждения ситуации в Казахстане должна состояться на 10 января. Об этом сообщает ТАСС.

«Онлайн-конференция глав стран ОДКБ предварительно запланирована в понедельник», — рассказали агентству в пресс-службе Премьер-министра Армении Никола Пашиняна —действующего председателя ОДКБ.

Эту информацию подтвердил и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Да. Готовимся в понедельник», — ответил он на вопрос об участии Президента РФ Владимира Путина в онлайн-саммите лидеров стран ОДКБ.

Накануне президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, в ходе которого российский лидер поддержал предложение казахстанского коллеги провести внеочередную видеоконференцию лидеров стран ОДКБ под председательством Армении.

В начале года жители Жанаозена и Актау на западе Казахстана вышли на несанкционированные митинги, протестуя против двукратного увеличения стоимости сжиженного газа. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку Кабинет министров и пообещал разобраться с ценами. Несмотря на это, протестные акции охватили всю страну, в бывшей столице Алма-Ате они переросли в массовые беспорядки. По предварительным данным, россиян среди пострадавших нет.

После ухудшения ситуации Токаев сам возглавил Совет безопасности вместо первого руководителя государства Нурсултана Назарбаева, уволил ряд чиновников и ввел режим чрезвычайного положения на всей территории страны. Он также обратился к главам государств — членов ОДКБ за помощью. Организация ответила согласием на эту просьбу. В Казахстан направлены миротворцы из стран ОДКБ.