В Казахстане за время беспорядков погибли 164 человека

В ходе развернувшихся в Казахстане массовых беспорядков, в которые переросли начавшиеся после Нового года протесты, погибли минимум 164 человека. Об этом со ссылкой на Минздрав страны сообщает издание «Sputnik Казахстан» в своем Telegram-канале.

В частности, в бывшей столице Казахстана Алма-Ате погибли 103 человека, включая двоих детей. Двадцать один человек погиб в Кызылординской области. Еще десять человек стали жертвами беспорядков в Жамбылской области и восемь — в Алматинской.

Кроме того, согласно информации телеканала «Хабар 24», более 2 тыс. человек по всей стране обратились за медицинской помощью. «Больше всего в Алма-Ате — 1100 человек. В Алматинской области — три сотни и по 200 в Жамбылской и Кызылординской областях», — рассказали в эфире канала.

В начале года жители Жанаозена и Актау на западе Казахстана вышли на несанкционированные митинги, протестуя против двукратного увеличения стоимости сжиженного газа. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку Кабинет министров и пообещал разобраться с ценами. Несмотря на это, протестные акции охватили всю страну, в Алма-Ате они переросли в массовые беспорядки.

После ухудшения ситуации Токаев сам возглавил Совет безопасности вместо первого руководителя государства Нурсултана Назарбаева, уволил ряд чиновников и ввел режим чрезвычайного положения на всей территории страны. Он также обратился к главам государств — членов ОДКБ за помощью. Организация ответила согласием на эту просьбу. В Казахстан направлены миротворцы из стран ОДКБ.