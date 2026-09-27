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14:31 «Нефтехимик» в гостях обыграл «Адмирал» с помощью дубля Белозерова
14:06 Песков напомнил о рисках разрешения на применение Starlink для ударов вглубь РФ
13:47 Бомбы, начиненные монетами, сбрасывают на Херсонскую область вражеские БПЛА
Следите за самым важным в канале «Татар-информ. Главное» в мессенджере МАХ и читайте нас в «Дзен»
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13:44 Прыгуньи в воду из Татарстана взяли бронзу на Спартакиаде народов России
13:02 Минфин РФ: В России систему страхования вкладов расширят на три вида сбережений
12:52 17 человек расстреляны из автоматов в баре в ЮАР
12:37 ФИДЕ не стала отменять отстранение Федерации шахмат России
12:06 В европейской части России ожидается самое продолжительное «старое» бабье лето
11:50 Украинский военный в отпуске взорвал гранату во время ссоры с прохожими
11:24 В России могут пересмотреть правила возврата товаров, купленных на маркетплейсах
10:58 В Одессе водитель авто влетел в людоловов из ТЦК во время «бусификации»
10:47 Эмиссар Ватикана отправится в Россию для переговоров по гуманитарным вопросам
10:33 Полыхающую фуру сняли на видео недалеко от Иннополиса
10:09 В Казанском Кремле развернули самую большую форму сборной России по футболу
09:55 Большунов готовит документы для получения нейтрального статуса
09:25 Токаев уволил министра обороны Казахстана после гибели военных на Каспии
09:13 96 вражеских БПЛА уничтожены над Россией минувшей ночью
08:48 Труженице тыла Рузалии Валиевой из Татарстана исполнилось 95 лет
08:18 Экс-министр экологии Татарстана назначен замглавы Росгидромета
07:00 Песошин поздравил машиностроителей Татарстана с профессиональным праздником
06:00 В Татарстане 27 сентября воздух прогреется до +24 градусов
04:02 Историк Тодд: 2026 год может стать решающим для конфликта на Украине
02:23 NYT: ИИ-агенты OpenAI вмешались в работу сайтов госведомств США
01:00 ЛОР рассказала, как правильно пользоваться наушниками, чтобы не потерять слух
23:48 Вернуть можно даже невозвратный билет: советы юриста Манько при задержке рейса
22:12 Каракаш после поражения УНИКСа: «Думал, что мы готовы намного лучше»
21:39 Лавров: Путин не раз отмечал, что Россия не собирается воевать с Европой
21:14 Литва планирует создать мобилизационный резерв из 100 тыс. человек
20:43 Бывший глава Минспорта России Колобков избран вице-президентом FIDE
19:54 УНИКС проиграл в первом матче нового сезона Единой лиги ВТБ
19:46 У Нижнекамска появился гимн к 60-летию города
19:32 Лавров: Европа делает все для срыва переговоров по Украине
19:15 Российский гимнаст Заика стал автором нового именного элемента
18:37 Трамп допустил урегулирование конфликта на Украине до зимы
18:32 Айдар Метшин: «Нижнекамск родился волей и смелой мечтой людей»
18:05 Минпросвещения России предложило упростить процедуру оформления опеки
18:01 Радмир Беляев: За 60 лет Нижнекамск стал нефтехимическим гигантом
17:48 Песошин: За семь месяцев Нижнекамск отгрузил продукции на 537 млрд рублей
17:36 Гатиятулин: «Ак Барсу» нужно быть настырнее и точнее в завершении
16:55 МИД КНР заявил о влиянии на всеобщий мир визита Си Цзиньпина в США
16:52 «Ак Барс» уступил «Металлургу» в матче чемпионата КХЛ
16:49 Два человека погибли на пожаре в частном деревянном доме в Бугульме
16:40 В Казани определили лучших работников дошкольного образования Татарстана
16:14 В Казани в «Кроссе нации» приняло участие рекордное количество человек
15:46 В Казани ограничат продажу алкоголя 29 сентября
15:43 В Нижнекамске открыли мемориальный комплекс участникам СВО
15:39 Эксперимент с GPT-6 Astra: модель каждый раз выбирала убить Зеленского
15:35 В Казани развернули большую новую игровую футболку сборной России
15:20 Вучич поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму
14:43 «Доведу до участка»: 670 волонтеров оказывали помощь на выборах
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07:30 В Казани пройдет день бесплатной юридической помощи для пожилых людей
20:12 В Каму выпустили тысячи мальков стерляди
18:50 Песошин принял участие в заселении дома по программе соципотеки в Нижнекамске
Следите за самым важным в канале «Татар-информ. Главное» в мессенджере МАХ и читайте нас в «Дзен»
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16:17 В Казани обсудили подготовку дошкольников к школе
11:34 В Татарстане завершается капремонт соцобъектов и многоквартирных домов
23:50 Единороссы посетили обновленную библиотеку в Авиастроительном районе Казани
22:58 Сборная Татарстана по следж-хоккею выступила на детском турнире ПФО
14:49 Татарстанцев пригласили на всероссийский конгресс по развитию территорий
14:25 Бугульма стала первым городом Татарстана, где появился продюсер города
13:04 Татарстанцы получили консультации по вопросам дошкольного образования
12:51 В Татарстане по нацпроекту отремонтирован мост через Секинесь длиной 27 метров
11:00 Медведев: «Единая Россия» достигла поставленных на выборах целей
09:45 Марат Ахметов вручил удостоверение депутата Госсовета Фариду Абдулганиеву
09:44 Госавтоинспекция Казани проводит рейды во время Всероссийской недели БДД
08:02 Три представителя Татарстана вышли в финал международной премии #МЫВМЕСТЕ
00:10 Татарстан – в лидерах заявочной кампании «Знание.Премии»
18:16 В Казани выбрали лучших знатоков ПДД среди студентов республики
17:46 Волонтеры из Актаныша доставили в зону СВО 39-ю партию гуманитарной помощи
15:42 Форум «Россия – мои горизонты» собрал в Казани более 400 участников
14:37 «КАМАЗ» начнет производство и поставку электробусов особо большого класса
14:30 В Актанышском районе школьники и ветераны создали «Аллею славы»
13:04 Пункт «Добрые сердца» в Нижнекамске за 4 года отправил более 100 тонн гумпомощи
12:58 «КАМАЗ» за год вложил в автобусное производство около 4 млрд рублей
12:17 В селе Державино Лаишевского района завершили расчистку нижнего пруда
10:51 Более 120 участников СВО и членов их семей получили помощь для бизнеса в РТ
09:29 Бывший глава «Волго-Вятскуправтодора» может стать аудитором Счетной палаты РТ
08:57 В Татарстане 25 сентября пройдет прямая линия ко Дню пожилых людей
08:25 Сборная РТ принимает участие в детском турнире ПФО по адаптивному хоккею
04:15 В честь 60-летия города в Нижнекамске запустили необычный трамвай
02:50 В Верхнем Услоне в поддержку бойцов прошла ярмарка профсоюзов
18:08 Доходы бюджета РТ хотят увеличить на 32 млрд рублей, расходы – на 21 млрд рублей
17:30 В Татарстане с начала года временно трудоустроили почти 12 тысяч подростков
15:05 «Татмедиа» продлило прием заявок на конкурс по популяризации языков Татарстана
13:09 Татарстан представил российскую халяль-индустрию на саммите в Куала-Лумпуре
13:05 В Челнах до конца года обновят 11 трамваев
12:31 Доходы бюджета Челнов составят 26,7 млрд, расходы – 27 млрд рублей
11:58 На КАМАЗе впервые пройдет осенний межрегиональный трудовой проект студотрядов
11:34 В Татарстане пройдет Всероссийский день бесплатной юридической помощи
10:28 «По тропе Эконаследия»: Проект из Татарстана участвует в экоконкурсе
02:36 В рамках «Кросса нации» в Казани пройдет «Конструктивный диалог»
18:10 В Казани пройдет ярмарка сельхозпродукции и изделий технического творчества
16:38 В Татарстане введут в эксплуатацию более 200 км региональных и местных дорог
16:08 «Объедем все 45 муниципалитетов»: Шарафиев о работе Ассоциации СВО в РТ
16:05 В Татарстане на интеллектуальные транспортные системы потратили 125 млн рублей
15:11 В Нижнекамске обновили Доску почета к 60-летию города
15:00 Татарстан за год планирует закупить 121 автобус
14:33 В Госсовете РТ обсудили широкое использование цифрового рубля в Татарстане
14:15 Госсовет Татарстана объявил о созыве двух заседаний в конце сентября
14:06 В Набережных Челнах проживают 26 долгожителей старше 100 лет
13:43 В Казани подвели итоги «Татар.Бу Хакатона» имени профессора Бухараева
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