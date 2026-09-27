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Видео
«Традиции на тарелке»: мордовский пирог умаринь пряка
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Фоторепортаж
В Казани состоялась экологическая акция «УрманФест» по посадке деревьев
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«Проверь себя» с «Татар-информом»: 8 вопросов и ответов о туризмеТуризм и туристы в 8 вопросах и ответах
Всем покорителям шведских столов и сказочных Бали «Татар-информ» во Всемирный день туризма предлагает пройти очередной тест. Но помните: шутка про ген, который отвечает за счастье («шенген»), давно устарела. Да и не место красит туриста, а турист место!
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«Вы пример для других»: Метшин отметил экологические проекты СИБУРаЗа три года компания направила 16 млрд рублей на экологические проекты в Казани и Нижнекамске
Как наращивать производство и при этом снижать нагрузку на природу, обсудили на Казанском международном юридическом форуме. Генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин рассказал о технологиях сокращения выбросов, модернизации очистных сооружений и экологических проектах для жителей.
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«Город людей труда, с характером и судьбой»: Нижнекамск отметил свое 60-летиеЮбилей Нижнекамска: «Кросс нации», фестивальный городок, запуск стерляди в Каму и долгожданный мемориал участникам СВО
Накануне в Нижнекамске прошло масштабное празднование Дня города. Что открыли в столице нефтехимии к ее 60-летнему юбилею и какие активности организовали для нижнекамцев и гостей города – в репортаже «Татар-информа».
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«НефтеХимНавыки» отточены. Впереди – «Хайтек»В Нижнекамске завершился VII Открытый отраслевой чемпионат профмастерства СИБУРа «НефтеХимНавыки»
По итогам чемпионата лучшие в составе сборной команды представят СИБУР на Международном чемпионате «Хайтек – 2026», который пройдет с 9 по 13 ноября в Екатеринбурге. Рассказываем, чем запомнился нижнекамский этап «НефтеХимНавыков», кто готовился упорнее всех, кто – в команде с напарником, а кто не готовился вообще – и все-таки забрал золото.
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«Перееду в Татарстан» - ВАНФИ: рэпер, барбер и «әз генә татарин»Молодой музыкант из Чебоксар рассказал о том, почему Казань всегда ощущается как дом
Ощущать тоску по дому, когда возвращаешься в родной город, – чувство странное, но именно так описал музыкант Евгений Анисимов свое возвращение в родные Чебоксары после армии. Известный как ВАНФИ, он всерьез начал заниматься музыкой после службы, сразу решив остаться в Казани. О переезде, рэпе и татарском языке – в его интервью «Татар-информу».
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«Татнефть» открыла мастерскую, где хотят создать татарский курайИнструменты из мастерской передадут детским коллективам, ансамблю «Кадим Алмет» и колледжу
Новая мастерская по изготовлению тюркских музыкальных инструментов открылась в общественном центре «Алмет» в Альметьевске. Одним из ее направлений станет создание татарского курая, сообщила газета «Нефтяные вести». Первые думбра, курай и даф в мастерской уже изготовлены.
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Рассечение Галимова и провал в обороне: «Ак Барс» вел, но проиграл «Металлургу»Галимов не вышел на третий период, а «Ак Барс» растерял преимущество и уступил «Магнитке» 1:2
«Ак Барс» в Магнитогорске показал, что может играть первым номером, но не может удержать то, что создал. Гол Семенова, удаление Соколова, три минуты хаоса в обороне – и вдобавок ко всему травмы Галимова и Дыняка, которые могут стоить команде дороже, чем потеря второго места на Востоке. Подробности сегодняшнего матча – в материале «ТИ-Спорта».
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«Обезличенная журналистика умерла»: какое будущее ждет медиасферу
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«На восстановление отрасли нужны триллионы»: эксперт о введении нового авиасбора
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Выборы в РТ, нота Лаврова в ООН, «Татмедиа» и страх Зеленского: акценты недели
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«Хорошее место у вас здесь!»: как в Челнах праздновали День машиностроителя
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«Недоволен, что нахожусь здесь»: в Казани снова судят лидера ОПГ «Курицинские»
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Термы на Кабане и медцентры в Нижнекамске: какие проекты появятся в Татарстане
ЛОР рассказала, как правильно пользоваться наушниками, чтобы не потерять слух
Вернуть можно даже невозвратный билет: советы юриста Манько при задержке рейса
Государственная пенсия по потере кормильца: кто вправе получать в Татарстане
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«Это судьбы не только пациента, но и его близких»: врачи о важности соцпакетаЛечение рака может стоить миллионы рублей, что в разы больше выплаты в 1405 рублей
Льготники в Татарстане все чаще выбирают соцпакет вместо денежной компенсации. Нужные им препараты от диабета, рака и болезней сердца могут стоить очень и очень дорого. Но понимают это еще не все. О том, чем рискуют отказники и как они обедняют общий фонд обеспечения препаратами, говорили сегодня медики на пресс-конференции в «Татар-информе».
Республиканская ярмарка-выставка «Город мастеров 2026» в казанском Агропарке26 сентября 2026 149 фото
В Казани состоялось торжественное открытие мемориальной доски народному артисту Габдулле Рахимкулову25 сентября 2026 35 фото
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12 Этаж
12 Этаж
Розалия Нургалеева: «Более 60 работ Фешина передаем на лучшую площадку в Китае»18 сентября 2026
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Интервью с экспертом
Интервью с экспертом
«Держать там сбережения смысла нет»: зачем нам предлагают цифровой рубль12 сентября 2026
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ЛНР и Татарстан
ЛНР и Татарстан
Чистопольский район передал Лисичанску 600 метров сетки-рабицы25 сентября 2026
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Пресс-центр
Пресс-центр
Пресс-конференция о системе медицинской реабилитации участников СВО в Республике Татарстан25 сентября 2026