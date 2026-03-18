Общество 18 марта 2026 16:28

В Казани обновлен еще один температурный рекорд - пятый за пять дней

В Казани обновлен еще один температурный рекорд - пятый за пять дней
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В столице Татарстана обновлен пятый за пять дней температурный рекорд. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Столбики термометров 17 марта на метеостанции «Казань» поднялись до +10,7 градуса, а на авиационной метеостанции «Казань-Аэропорт» – до +10,8 градуса.

До этого абсолютный максимум температуры воздуха для 17 марта в столице РТ был зарегистрирован в 2015 году. Тогда на метеостанции «Казань» она достигла +6,2 градуса, а на авиационной метеостанции «Казань-Сокол» – +7,3 градуса.

Ранее, 13, 14, 15 и 16 марта, в Казани были побиты температурные рекорды 2020, 2025, 2020 и вновь 2020 годов. Вместе с тем до этого, 10 марта, оказался обновлен температурный антирекорд 1908 года.

По данным метеорологов, в Татарстане в ближайшие дни сохранится аномально теплая погода, ожидаются новые температурные рекорды. Однако начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь предупредил, что в республику еще могут вернуться холода.

Недавно руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров потребовал усилить контроль за паводковой ситуацией в городе. Перед этим на одном из субботних совещаний Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил подготовиться к паводкам.

читайте также
В Казани побит четвертый за четыре дня температурный рекорд
В Казани побит четвертый за четыре дня температурный рекорд
В Казани побиты температурные рекорды 2020 и 2025 годов
В Казани побиты температурные рекорды 2020 и 2025 годов
В Казани побит температурный рекорд, достигнутый в 2020 году
В Казани побит температурный рекорд, достигнутый в 2020 году
В Татарстане сохранится аномально теплая погода, ожидаются новые температурные рекорды
В Татарстане сохранится аномально теплая погода, ожидаются новые температурные рекорды
Синоптик Гоголь рассказал об аномально теплой неделе в Татарстане
Синоптик Гоголь рассказал об аномально теплой неделе в Татарстане
В Казани половодье грозит прежде всего Советскому, Кировскому и Приволжскому районам
В Казани половодье грозит прежде всего Советскому, Кировскому и Приволжскому районам
В Татарстане ожидается переменная облачность и до +13˚ днем
В Татарстане ожидается переменная облачность и до +13˚ днем
#температурный рекорд #температурный рекорд в казани #гидрометцентр рт
Муфтий Татарстана рассказал о планах создать «халяльную лабораторию»

Муфтий Татарстана рассказал о планах создать «халяльную лабораторию»

17 марта 2026
В КФУ прошел Международный весенний фестиваль «Науруз»

В КФУ прошел Международный весенний фестиваль «Науруз»

17 марта 2026
Новости партнеров