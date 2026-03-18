В Казани обновлен еще один температурный рекорд - пятый за пять дней

В столице Татарстана обновлен пятый за пять дней температурный рекорд. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Столбики термометров 17 марта на метеостанции «Казань» поднялись до +10,7 градуса, а на авиационной метеостанции «Казань-Аэропорт» – до +10,8 градуса.

До этого абсолютный максимум температуры воздуха для 17 марта в столице РТ был зарегистрирован в 2015 году. Тогда на метеостанции «Казань» она достигла +6,2 градуса, а на авиационной метеостанции «Казань-Сокол» – +7,3 градуса.

Ранее, 13, 14, 15 и 16 марта, в Казани были побиты температурные рекорды 2020, 2025, 2020 и вновь 2020 годов. Вместе с тем до этого, 10 марта, оказался обновлен температурный антирекорд 1908 года.

По данным метеорологов, в Татарстане в ближайшие дни сохранится аномально теплая погода, ожидаются новые температурные рекорды. Однако начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь предупредил, что в республику еще могут вернуться холода.

Недавно руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров потребовал усилить контроль за паводковой ситуацией в городе. Перед этим на одном из субботних совещаний Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил подготовиться к паводкам.