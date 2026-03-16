news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 16 марта 2026 16:55

Гидрометцентр РТ предупредил о возможном возвращении холодов в марте

Читайте нас в
Телеграм
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Несмотря на аномально теплую погоду в середине марта в Татарстане, в регион еще могут вернуться холода. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«Температура воздуха в предстоящую декаду в Татарстане будет выше нормы на 5-6 градусов. Переход среднесуточной температуры через ноль градусов уже осуществился. Уже пятые сутки, когда она выше нуля, это достаточно ранний переход. Но не исключено, что будет еще и возврат холодов», – отметил он.

Однако на этой неделе холода в регион точно не вернутся. В этом марте на территории республики и в Казани было побито несколько теплых температурных рекордов, добавил Феликс Гоголь.

#гидрометеоцентр рт #прогноз погоды в рт #аномальное тепло
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров