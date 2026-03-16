Синоптик Гоголь рассказал об аномально теплой неделе в Татарстане

На этой неделе среднесуточная температура воздуха в Татарстане будет на 5-8 градусов выше климатической нормы. Это аномально теплые погодные условия для середины марта. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«В ближайшие дни, на протяжении всей недели до конца включительно, ожидается антициклональный характер погоды. Обширный антициклон. Погодные условия такие, что днем будут отмечаться положительные температуры. Максимальные – около +3-8 градусов тепла, а на западе 18 и 19 марта – до +12 градусов. К концу недели в дневные часы температура воздуха составит +5-10 градусов», – рассказал он.

Ночью, напротив, температуры на этой неделе будут слабоотрицательными. По республике они составят от нулевых значений до -5-8 градусов.

«Такая погода, скорее всего, продлится и дальше. Антициклон задержится до конца недели», – добавил Гоголь.