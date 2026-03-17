Общество 17 марта 2026 16:58

В Казани побит четвертый за четыре дня температурный рекорд

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В столице Татарстана обновлен четвертый за четыре дня температурный рекорд. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Столбики термометров 16 марта на метеостанции «Казань» поднялись до +8,2 градуса.

До этого абсолютный максимум температуры воздуха для 16 марта в столице РТ фиксировался в 2020 году: тогда она достигла +5,3 градуса.

Ранее, 13, 14 и 15 марта, в Казани были побиты температурные рекорды 2020, 2025 и 2020 годов. Вместе с тем до этого, 10 марта, оказался обновлен температурный антирекорд 1908 года.

По данным Гидрометцентра РТ, в Татарстане в ближайшие дни сохранится аномально теплая погода, ожидаются новые температурные рекорды. Однако начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь предупредил, что в республику еще могут вернуться холода.

Недавно руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров поручил усилить контроль за паводковой ситуацией в городе. Перед этим на одном из субботних совещаний Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил подготовиться к паводкам.

