В Татарстане сохранится аномально теплая погода, ожидаются новые температурные рекорды

В Татарстане в ближайшие дни сохранится аномально теплая погода – средесуточные температуры воздуха будет на шесть – восемь градусов превышать климатическую норму. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Установившаяся в республике очень теплая малооблачная погода с большим суточным ходом температуры воздуха обусловлена влиянием обширного антициклона, на западной периферии которого оказался регион. «Ожидаются очередные температурные рекорды», – отмечают синоптики.

Завтра, 17 марта, в Татарстане сохранится погода без осадков. Температура воздуха составит от -1 до -6 градусов ночью (при прояснениях – до -10) и от +2 до +7 градусов днем (на западе – местами до +10).

В среду и четверг, 18 и 19 марта, на территории республики не ожидается существенных осадков. Столбики термометров будут показывать от -1 до -6 градусов в темное время суток и от +3 до +8 – в светлое (в западных районах – кое-где до +12).

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу, 20 марта, синоптическая ситуация в регионе не претерпит изменений: существенных осадков не ожидается, температура воздуха будет равняться -1, -6 градусам в ночные часы и +5, +10 – в дневные.

В субботу, 21 марта, днем из-за близкого атмосферного фронта местами по Татарстану пройдут небольшие дожди. Ночью ожидается от 0 до -5, днем – от +3 до +8 градусов.

Ранее, 13, 14 и 15 марта, в столице Татарстана были побиты температурные рекорды шестилетней давности.