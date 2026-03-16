news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 16 марта 2026 08:39

В Казани побиты температурные рекорды 2020 и 2025 годов

Читайте нас в
Телеграм
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В столице Татарстана побиты температурные рекорды годичной и шестилетней давности. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Столбики термометров 14 марта на метеостанции «Казань» поднялись до +10,2 градуса.

До этого абсолютный максимум температуры воздуха для 14 марта в столице РТ фиксировался на метеостанциях «Казань» и «Казань-Сокол» в 2025 году: тогда она равнялась +6,7 и +8,7 градуса соответственно.

На следующий день, 15 марта, на метеостанции «Казань» температура воздуха достигла +11,6 градуса.

Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха для 15 марта в столице республики был зарегистрирован на авиационной метеостанции «Казань-Сокол» в 2020 году – он равнялся +8,0 градуса. На метеостанции «Казань» максимум в +7,0 градуса был достигнут в 2025-м.

Ранее, 13 марта, в столице Татарстана был побит температурный рекорд шестилетней давности.

Как сообщал «Татар-информ», вплоть до начала следующей недели средние температуры на территории республики превысят норму на 4-5 градусов.

news_right_1
news_right_2
news_bot
