Столетний рекорд: в Казани температура опустилась ниже -30 градусов

В Казани побит температурный рекорд 1908 года: 10 марта минимальная температура воздуха опустилась до -30,5 градуса





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новый температурный рекорд зафиксировали в Казани 10 марта: минимальная температура воздуха опустилась до -30,5 градуса. Об этом сообщил Гидрометцентр РТ.

Предыдущий абсолютный минимум для этой даты был установлен более ста лет назад – в 1908 году на метеостанции «Казань‑Университет». Тогда температура воздуха опускалась до -27,3 градуса.

Таким образом, нынешнее значение оказалось ниже прежнего рекорда почти на три градуса.

В последний раз температурный рекорд в городе фиксировали 18 ноября 2025 года. Тогда воздух в Казани прогрелся до +8,9 градуса, что превысило показатель 1923 года – +8,8 градуса.

После рекордных морозов в Казани ожидается заметное потепление. Уже в ближайшие дни в городе установится солнечная погода, а дневная температура станет положительной. Об этом в комментарии «Татар-информу» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, сегодня в Казани еще возможен небольшой снег. Однако уже на следующий день температура днем приблизится к нулевой отметке. К концу недели, как отметил специалист, в городе ожидается много солнца, а воздух прогреется примерно до плюс трех-пяти градусов.

«Арктическое вторжение сильно задело Татарстан. Гораздо сильнее, чем, предположим, Подмосковье. Но погода налаживается, и ближайшие дни принесут тепло жителям республики. Будет стоять солнечная погода», – отметил эксперт.

По прогнозу Шувалова, в регионе установится солнечная погода с атмосферным давлением немного выше нормы, поэтому существенных осадков ожидать не стоит. Ночью сохранится небольшой минус, однако самые сильные морозы уже позади.

«Это не только для Татарстана характерно. Это характерно особенно сильно для Урала – там тоже резкие колебания. Так же и для Юго-Западной Сибири – скачки от -30 до +5 градусов преследовали весь февраль и начало марта города Новосибирск, Барнаул», – сказал Шувалов.

По словам синоптика, такие изменения связаны с преобладанием региональных атмосферных процессов. Воздушные массы быстро сменяют друг друга, перемещаясь с юга на север и обратно, что и приводит к резким колебаниям погоды.