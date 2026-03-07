Раис РТ поручил усилить контроль за уборкой снега с крыш и подготовиться к паводкам

Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании в Доме Правительства РТ поручил усилить контроль за уборкой снега и наледи с крыш, а также подготовиться к весенним паводкам. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Лидер Татарстана отметил, что ситуация с очисткой крыш от снега и наледи в республике остается на неудовлетворительном уровне. Повсеместно фиксируются случаи схода снежных масс с крыш. Имеют место обрушения кровли в социальных учреждениях, жилом фонде и на коммерческих объектах. Наиболее резонансные инциденты отмечены в Казани, а также в Буинском, Высокогорском, Зеленодольском и ряде других районов.

«Главам муниципальных образований необходимо организовать ежедневный контроль за состоянием кровли, особенно в местах с массовым пребыванием людей и жилом фонде. Госжилинспекции республики следует провести внеплановые проверки управляющих организаций и привлечь нарушителей к ответственности. Собственникам коммерческих объектов нужно обеспечить своевременную очистку крыш и безопасность посетителей. Также есть много обращений жителей республики по поводу вывоза ТКО – эти вопросы тоже надо взять на контроль», – распорядился Рустам Минниханов.

С учетом аномальных зимних осадков в республике ожидается сложная паводковая обстановка. По данным МЧС, запасы воды в снежном покрове превышают норму в 1,5-2,5 раза. Такое превышение отмечается в бассейнах рек Свияга, Казанка, Меша, Шошма.

Раис Татарстана поручил главам муниципальных образований, руководителям МЧС, Миндортранса, Минстроя, Минсельхозпрода принять комплекс превентивных мер. Это уборка и вывоз снега, очистка водопропускных труб и ливневых участков дорог под угрозой подтопления, обустройство водоотводных каналов. Под контролем должны быть гидротехнические сооружения.

«Также следует спланировать пути эвакуации в пункты временного размещения населения и места временного размещения сельскохозяйственных животных и птиц. Необходимо предусмотреть материальные и финансовые резервы на предупреждение и ликвидацию последствий паводков», – подчеркнул Раис республики.

В населенных пунктах, находящихся в зоне риска, поручено провести подомовые обходы, а также исключить подтопление складов с ядохимикатами, пестицидами и удобрениями.