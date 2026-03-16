Гафаров поручил усилить контроль за паводковой обстановкой в Казани

Фото: kzn.ru

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров на деловом понедельнике поручил усилить контроль за паводками. Весной особенно внимательными должны быть службы Советского района города: здесь малые реки Нокса, Киндерка и Вертелевка представляют наибольшую угрозу подтоплений из-за потепления и устойчивых плюсовых температур.

«Самая актуальная проблема – не допустить подтопления в паводковый период. Советский район богат на малые реки – Нокса, Киндерка, Вертелевка, от которых традиционно исходят основные риски. Тем более в выходные температуры поднимались до рекордных +8 градусов. Пока минусовые температуры в ночное время играют нам на руку, но мы продолжаем круглосуточный мониторинг ситуации», – подчеркнул Гафаров.

Руководитель администрации Советского района Роман Фатхутдинов добавил, что подготовка к паводку началась еще поздней осенью и продолжается в круглосуточном режиме.

«Паводки – это всегда серьезные испытания для наших поселков, но мы начинаем подготовку к ним с поздней осени. В ушедшем [2025] году наши работы охватили 46 километров береговых участков рек. Продолжаем их и сейчас. Расчищаем русла, убираем заторы из поваленных деревьев, прокапываем канавы и проверяем водопропускные сооружения. Наша главная цель – минимизировать риски, защитить дома и дороги от стихии», – отметил Фатхутдинов.

Более недели назад Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить контроль за уборкой снега с крыш и подготовиться к паводкам.