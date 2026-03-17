В Казани половодье грозит прежде всего Советскому, Кировскому и Приволжскому районам

В столице Татарстана половодье грозит прежде всего Советскому, Кировскому и Приволжскому районам города. Об этом на заседании городской комиссии по предотвращению чрезвычайных ситуаций сообщил руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров, сообщает пресс-служба мэрии.

Глава исполкома напомнил, что прошедшая зима стала рекордной по количеству осадков. Толщина снежного покрова в столице РТ составляет 89 сантиметров, а в отдельных местах достигала метра.

«Будем надеяться на лучшее, но половодья на территории Казани не избежать, и к нему надо готовиться. В первую очередь оно может затронуть Советский, Кировский и Приволжский районы города, но в целом я думаю, что в каждом районе могут быть свои локальные проблемы», – констатировал Гафаров.

При этом, по его словам, для решения этих локальных проблем необходим очень серьезный ресурс и хорошая подготовка. «Наша задача – максимально снизить риски для жителей», – акцентировал он.

Самые угрожаемые места перечислил в своем докладе начальник Управления гражданской защиты Сергей Чанкин. Подтопления могут грозить отдельным улицам в поселках Северный, Борисоглебское, Дружба, Аметьево, Салмачи, Мирный, Борисково, Новое Аракчино, Нагорный, Константиновка, Киндери, Вознесенское, Малые Клыки, Аки, Старое Победилово, Красная Горка и Игумново, а также в садовых некоммерческих товариществах «Табигать», «Ромашка» и «КАПО Горбунова».

Вместе с тем Чанкин подчеркнул, что в зоне риска находятся не поселки целиком, а отдельные территории – одна или несколько улиц в каждом из них.

Глава Управления гражданской защиты также подробно остановился на перечне мероприятий, которые позволят избежать подтопления. Это, в частности, очистка ливневой канализации, мостовых сооружений и подземных переходов, продолжающийся вывоз снега с магистралей для освобождения стоков, уборка наледи и снежных заносов, проверка крышек люков.

Регулярная очистка водопропускных труб, водоотводных, водопропускных и дренажных канав в различных районах Казани необходима, чтобы обеспечить максимальную пропускную способность для талых вод. Для этой же цели следует очищать канавы для отвода талых вод, находящиеся у конкретных домов с наибольшим риском подтопления.

Для своевременного реагирования с понедельника, 16 марта, в Кировском, Приволжском и Советском районах Казани выставлены гидропосты. Они фиксируют уровень воды и регулярно передают информацию в Единую диспетчерскую службу. В целях предотвращения нештатных ситуаций городские службы переведены на усиленный режим работы.

Ранее, на деловом понедельнике, Рустем Гафаров поручил усилить контроль за паводковой ситуацией в Казани. Еще до этого на одном из субботних совещаний Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил подготовиться к паводкам. По оценке начальника Гидрометцентра РТ Феликса Гоголя, в ближайшие две декады снег в республике полностью не сойдет.