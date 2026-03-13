Общество 13 марта 2026 22:59

В Казани побит температурный рекорд, достигнутый в 2020 году

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 13 марта, в столице Татарстана оказался обновлен температурный рекорд шестилетней давности. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Столбики термометров на метеостанции «Казань» поднялись до +9,3 градуса.

Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха для 13 марта в столице РТ был зафиксирован на метеостанциях «Казань» и «Казань-Сокол» в 2020 году: тогда она составила +6,9 и +7,2 градуса соответственно.

Ранее, 10 марта, в столице республики был побит температурный рекорд 118-летней давности.

Как сообщал «Татар-информ», вплоть до начала следующей недели средние температуры на территории республики превысят норму на 4-5 градусов.

