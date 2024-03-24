Татарстанская молодежь присоединилась к акции памяти жертв теракта в «Крокусе»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мололежь Татарстана присоединилась к акции «Свеча памяти», посвященной погибшим в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Минмолодежи РТ.

В Казани почтить память жертв трагедии собрались порядка 100 активистов «Молодой гвардии», студотрядов, «Форпоста», Лиги студентов, Общероссийского народного фронта, поисковики и другие. Мероприятие состоялось в парке Победы — молодые люди разложили свечи с надписью «Татарстан. Скорбим. 22.03.2024» рядом с Вечным огнем и провели минуту молчания.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Участник СВО, Герой России Расим Баксиков отметил, что произошедшее должно заставить людей задуматься, как вести себя дальше. Несмотря на усиленную работу органов безопасности, каждый должен быть внимательным, помнить о базовых правилах противодействия террористическим угрозам: сообщать о подозрительных людях и предметах.

«Я мечтал, чтобы никогда больше эти меры предосторожности не понадобились людям, но увы. Кто бы ни брал на себя ответственность за трагедию, мы все понимаем — это только исполнители. Думаю, всем ясно, где сидит заказчик. Как гражданин России, очень хочу, чтобы их постигло наказание за все их дела. Главное, не поддаваться ярости и мыслить трезво», — подчеркнул военнослужащий.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Замглавы Минмолодежи Татарстана Айгуль Сабирова призвала собравшихся к сплоченности.

«Страшная трагедия для всей нашей страны. Жизни сотни мирных людей, в том числе, молодёжи и детей. Мы не можем остаться равнодушными к такому огромному горю. Скорбит вся страна. Молодежь Татарстана, участвуя во всероссийских акциях, показывает свое переживание, солидарность», — уверена она.

Почтили память погибших и в районах и городах Татарстана. Своеобразным символом скорби стали белые журавли, фигуры которых появились на окнах домов и молодежных центров.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Тех, кто это сделал, язык не поворачивается назвать людьми. Скорбим и плачем вместе со всеми, кого коснулась эта страшная трагедия. Молодежь Нижнекамска организовала стихийный мемориал, огромное количество людей приходят, чтобы выразить свои соболезнования всем жертвам. Сегодня мы приняли участие в акции „Журавли“. Сил всем тем, кто потерял родных и близких», — заявил заявил Булат Аюпов, директор молодежного центра «Ковер», активист волонтерского движения в Нижнекамске.

Также с субботы во многих городах появились стихийные мемориалы.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек.

Соболезнования родным и близким погибших выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» организован в центре Казани, а также в Набережных Челнах, Менделеевске, Зеленодольске, Альметьевске, Нижнекамске, Бугульме, Новошешминске, Заинске. Татарстанцы приносят цветы и игрушки в знак скорби по погибшим в чудовищном теракте.