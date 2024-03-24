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Татарстанская молодежь присоединилась к акции памяти жертв теракта в «Крокусе»
Мололежь Татарстана присоединилась к акции «Свеча памяти», посвященной погибшим в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Минмолодежи РТ.
В Казани почтить память жертв трагедии собрались порядка 100 активистов «Молодой гвардии», студотрядов, «Форпоста», Лиги студентов, Общероссийского народного фронта, поисковики и другие. Мероприятие состоялось в парке Победы — молодые люди разложили свечи с надписью «Татарстан. Скорбим. 22.03.2024» рядом с Вечным огнем и провели минуту молчания.
Участник СВО, Герой России Расим Баксиков отметил, что произошедшее должно заставить людей задуматься, как вести себя дальше. Несмотря на усиленную работу органов безопасности, каждый должен быть внимательным, помнить о базовых правилах противодействия террористическим угрозам: сообщать о подозрительных людях и предметах.
«Я мечтал, чтобы никогда больше эти меры предосторожности не понадобились людям, но увы. Кто бы ни брал на себя ответственность за трагедию, мы все понимаем — это только исполнители. Думаю, всем ясно, где сидит заказчик. Как гражданин России, очень хочу, чтобы их постигло наказание за все их дела. Главное, не поддаваться ярости и мыслить трезво», — подчеркнул военнослужащий.
Замглавы Минмолодежи Татарстана Айгуль Сабирова призвала собравшихся к сплоченности.
«Страшная трагедия для всей нашей страны. Жизни сотни мирных людей, в том числе, молодёжи и детей. Мы не можем остаться равнодушными к такому огромному горю. Скорбит вся страна. Молодежь Татарстана, участвуя во всероссийских акциях, показывает свое переживание, солидарность», — уверена она.
Почтили память погибших и в районах и городах Татарстана. Своеобразным символом скорби стали белые журавли, фигуры которых появились на окнах домов и молодежных центров.
«Тех, кто это сделал, язык не поворачивается назвать людьми. Скорбим и плачем вместе со всеми, кого коснулась эта страшная трагедия. Молодежь Нижнекамска организовала стихийный мемориал, огромное количество людей приходят, чтобы выразить свои соболезнования всем жертвам. Сегодня мы приняли участие в акции „Журавли“. Сил всем тем, кто потерял родных и близких», — заявил заявил Булат Аюпов, директор молодежного центра «Ковер», активист волонтерского движения в Нижнекамске.
Также с субботы во многих городах появились стихийные мемориалы.
Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек.
Соболезнования родным и близким погибших выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» организован в центре Казани, а также в Набережных Челнах, Менделеевске, Зеленодольске, Альметьевске, Нижнекамске, Бугульме, Новошешминске, Заинске. Татарстанцы приносят цветы и игрушки в знак скорби по погибшим в чудовищном теракте.
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