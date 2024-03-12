Татарстанцы активно обновляют авто в кредит

По итогам первых двух месяцев 2024 года ВТБ в Татарстане выдал более 2,4 млрд рублей кредитов на покупку автомобилей и вошел в ТОП 5 регионов-лидеров ВТБ по объему выдач. Рост относительно показателей прошлого года в 3,5 раза. По оценкам экспертов ВТБ всего с начала 2024 года россияне получили на покупку автомобилей свыше 302 млрд рублей – почти в два раза больше, чем в январе-феврале прошлого года.

Средний чек автокредита в Татарстане за январь и февраль составил 1,3 млн рублей, что на 15% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Жители республики стали чаще оформлять кредиты на покупку новых авто, чем на покупку автомобилей с пробегом (53% к 47% соответственно), в 2023 году соотношение было 60% на 40% в пользу авто с пробегом.

Среди наиболее популярных марок лидерство сохраняет LADA - 56% от общего объема сделок в сегменте новых автомобилей, Changan (23%), Omoda (14%) и Jaeeco (3%). Среди подержанных авто лидерство как и годом ранее сохраняют корейские бренды Kia и Hyundai, также в пятерке LADA, Renault и Volkswagen.

В этом году рынок автокредитования растет гораздо более быстрыми темпами, чем обычно. На динамику влияют сразу нескольких факторов: планомерное восстановление авторынка, государственная поддержка и развитие стимулирующих программ производителей, которые обеспечивают приемлемые для заемщиков ставки по кредитам, что особенно актуально в условиях жесткой политики регулятора. При этом ВТБ растет значительно быстрее рынка: в феврале в Татарстане мы нарастили продажи автокредитов почти в два раза к уровню января – до 1,5 млрд рублей. Этот результат стал абсолютным рекордом за отдельно взятый месяц не только для ВТБ, но и для рынка в целом», - прокомментировала управляющий ВТБ в Татарстане, вице-президент Марьям Давлетшина.

По результатам февраля в «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) спрос заемщиков превысил показатели за аналогичный период 2023 года на 25%. Количество поступивших заявок на авто с пробегом выросло на 5%, спрос на новые авто увеличился в 1,8 раз. Заемщики «Открытие Авто» чаще всего оформляли кредиты на машины с пробегом (53% заключенных договоров). При этом по объемам продаж лидирует сегмент новых авто - 55% выдач.