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Путин подписал указ о праздновании 400-летия Набережных Челнов
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 400-летия основания города Набережные Челны и 50-летия со дня выпуска первого грузового автомобиля «КАМАЗ». Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«Принять предложение Правительства Российской Федерации о праздновании в 2026 году 400-летия основания г. Набережные Челны Республики Татарстан и 50-летия со дня выпуска первого грузового автомобиля „КАМАЗ“», — сказано в тексте указа.
Правительство РФ теперь должно в трехмесячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования и утвердить его состав.
Органам государственной власти регионов и органам местного самоуправления в свою очередь рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования.
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