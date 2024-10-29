Путин подписал указ о праздновании 400-летия Набережных Челнов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 400-летия основания города Набережные Челны и 50-летия со дня выпуска первого грузового автомобиля «КАМАЗ». Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Принять предложение Правительства Российской Федерации о праздновании в 2026 году 400-летия основания г. Набережные Челны Республики Татарстан и 50-летия со дня выпуска первого грузового автомобиля „КАМАЗ“», — сказано в тексте указа.

Правительство РФ теперь должно в трехмесячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования и утвердить его состав.

Органам государственной власти регионов и органам местного самоуправления в свою очередь рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования.