В Челнах в юбилейный год города родился 400-й малыш

В Набережных Челнах на свет появился 400-й новорожденный с начала года. «Юбилейным» малышом стал мальчик, родившийся в многодетной семье сотрудника одного из подразделений КАМАЗа Ришата Бадриева и его супруги Алмазии. Родители дали сыну красивое звучное имя Ильфат.

Счастливый отец рассказал, что и он, и его супруга выросли в многодетных семьях, поэтому изначально мечтали о большой и дружной семье. Сегодня у Бадриевых четверо детей – две дочки и два сына.

Дедушка и бабушка новорожденного, Ирек и Фарида Бадриевы, поделились, что Ильфат стал для них уже девятым внуком. Праздник рождения для семьи оказался втройне радостным: мальчик появился на свет в год 400-летия Набережных Челнов и в год 50-летия со дня выпуска первого грузового автомобиля КАМАЗ. Ирек Ахатович и Фарида Гавазовна много лет трудятся в подразделениях родного предприятия.

Появлению братика особенно рад семилетний Инсаф – мальчик признался, что давно мечтал о том, кто разделит с ним мальчишечьи забавы. Молодая мама Алмазия Бадриева поблагодарила всех, кто пришел разделить с семьей этот радостный день, за помощь и поддержку.

С пополнением семью поздравил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. Он отметил символичность рождения 400-го ребенка в год 400-летия города и 50-летия КАМАЗа, подчеркнув, что это продолжение истории Набережных Челнов и легендарного автогиганта.

Глава города вручил семье подарки и оставил послание с пожеланиями в «капсуле времени», которую повзрослевший Ильфат откроет в день своего 18-летия. С радостным событием семью также поздравили депутат Государственного Совета Республики Татарстан Андрей Ляпунов и депутат Городского Совета Эдуард Панфилов.