«Есть очень хороший повод»: как Магдеев приглашал Путина на КАМАЗ и юбилей Челнов

На Всероссийский форум «Малая родина – сила России» из Татарстана отправилась внушительная делегация

Фото: sovmo.tatarstan.ru

От Татарстана в Москву отправились почти 100 человек

Первый Всероссийский муниципальный форум «Малая родина – сила России», организованный по поручению Президента РФ, собрал более 7 тысяч представителей муниципалитетов из 89 регионов страны.

В делегацию Татарстана во главе с первым заместителем руководителя Администрации Раиса РТ — начальником Управления Раиса РТ по работе с территориями Ильнуром Гариповым и председателем Совета муниципальных образований РТ Экзамом Губайдуллиным вошел 91 человек.

Форум собрал более 7 тысяч представителей муниципалитетов страны Фото: sovmo.tatarstan.ru

В Москву отправились мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, глава Буинского района Ранис Камартдинов, Рыбно-Слободского – Радик Ислямов, Апастовского – Айрат Зиганшин, Чистопольского – Дмитрий Иванов, Мамадышского – Анатолий Иванов, Бугульминского – Линар Закиров, Елабужского – Рустем Нуриев, Высокогорского – Равиль Хисамутдинов и другие.

«Для муниципальных руководителей это очень важное и нужное мероприятие. Обмен мнениями, интересной информацией, перспективными идеями, дискуссии на актуальные вопросы ЖКХ, социальной политики, дорожного хозяйства — все это, безусловно, даст полезный опыт в формировании и развитии городской среды», — подчеркнул глава Бугульминского района Линар Закиров.

Гвоздем программы форума стала встреча Президента России с главами муниципальных образований Фото: kremlin.ru

«Челны – маленький, но очень гордый город»

Гвоздем программы стала встреча Президента России Владимира Путина с главами муниципальных образований субъектов Федерации.

«Ваша работа самая сложная, потому что вы напрямую работаете с людьми и вам приходится отвечать на вопросы, к которым вы подчас и отношения никакого не имеете, не входят в компетенцию, но всё равно люди приходят прежде всего к вам: им до Москвы, до Кремля, до Белого дома не добраться, а к вам, надеюсь, они попадают», – обратился к главам Президент РФ.

Говорили о качестве городской среды, кадрах, поддержке муниципальных образований и многом другом.

Ближе к концу встречи сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева – модератор встречи сказала, что не может не дать слово одному из глав.

«Ну не могу (не дать слова, – прим. Т-и), все глаза просто съел, глядя на меня, наш коллега, который прямо глазами просит меня: “Ирина Михайловна, ну не могу, чтобы не рассказать про маленький, но очень гордый город», который в свое время стал моногородом, который в промышленности рванул. Это Набережные Челны, Татарстан», – сказала Гусева.

Наиль Магдеев: «В условиях специальной военной операции КАМАЗ достойно выполняет все задачи по обеспечению Вооруженных сил» Фото: kremlin.ru

Промышленность Челнов выросла в 2023 году на 15%

Мэр Автограда Наиль Магдеев доложил, что, несмотря на «определенные сложности», крупные отраслевые промышленные предприятия Набережных Челнов продолжили свое развитие.

По его словам, это происходит благодаря «в первую очередь нашим людям, трудовым коллективам, большому интеллектуальному и промышленному потенциалу».

«Проведена большая работа по импортозамещению. Например, по городу Набережные Челны мы в 2023 году по объему отгрузки вышли на 700 млрд рублей — это большой объем — с индексом промышленного производства на 115%», — рассказал Магдеев.

«Несколько слов о КАМАЗе. КАМАЗ — безусловно, сегодня флагман автомобилестроения нашей страны, наш национальный бренд. <…> По итогам года докладываю, что КАМАЗ выпустил более 42 тыс. грузовых автомобилей. И сегодня, в условиях специальной военной операции, КАМАЗ достойно выполняет все задачи по обеспечению Вооруженных сил <…> боевой техникой», — заметил мэр.

При этом Магдеев поблагодарил Путина за поддержку, оказанную автогиганту, от имени 50-тысячного коллектива завода, всей республики и полумиллионного города.

Магдеев рассказал, что за восемь лет с момента получения статуса ТОР город сумел открыть 46 новых заводов, привлечь 33 млрд рублей инвестиций и создать 9 тыс. рабочих мест Фото: kremlin.ru

Магдеев: «Трудности сплотили нас»

«Скажу больше, трудности нас сплотили. Муниципальная власть и бизнес — мы успешно решаем не только производственные задачи, но и социальные. И в первую очередь — по помощи семьям военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, их семей и, безусловно, самое главное — семей погибших наших воинов», — подчеркнул мэр Челнов.

Высокие результаты, достигнутые муниципалитетом, его руководитель связал с успешной деятельностью Правительства РФ, которое, по его оценке, «работает очень быстро, оперативно и эффективно».

В качестве примера Наиль Магдеев упомянул использование Набережными Челнами как моногородом статуса территории опережающего развития. За восемь лет с 2016 года с помощью этого инструмента город сумел «открыть 46 новых заводов, привлечь 33 млрд рублей инвестиций и создать 9 тыс. рабочих мест».

Мэр Челнов пригласил Путина на 400-летие города

Магдеев не удержался от того, чтобы пригласить Владимира Путина посетить Набережные Челны по случаю 50-летия выпуска первого грузового автомобиля «КАМАЗ» и четырехвекового юбилея самого города.

«Завершая свое выступление, уважаемый Владимир Владимирович, я хочу вас пригласить в город Набережные Челны. Есть очень хороший повод: в 2026 году исполняется 50 лет со дня выпуска первого грузового автомобиля “КАМАЗ, и в 2026 году исполняется 400 лет со дня основания города Набережные Челны», — заявил мэр Автограда Наиль Магдеев на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России».

«КАМАЗ — это национальное достояние. И эти две знаменательные даты очень важны для нашей страны, очень важны для нашей многонациональной Республики Татарстан, важны для нашего города. Ждем вас в гости! Рәхим итегез, бик зур рәхмәт (в переводе с татарского — „Добро пожаловать, большое спасибо“)», — заключил Магдеев.

Владимир Путин: «Набережные Челны — город особенный» Фото: kremlin.ru

Путин: «КАМАЗ — очевидный лидер автомобилестроения»

«Набережные Челны — город особенный. Я знаю, что первый Президент Татарстана [Минтимер] Шаймиев очень много сделал, мы с ним очень много времени уделили спасению КАМАЗа. Спасибо», — заметил глава государства.

«Вам спасибо! Мы это помним», – поблагодарил мэр Автограда в ответ.

«КАМАЗ — очевидный лидер автомобилестроения в России, он и один из лидеров мирового автопрома», — подчеркнул Владимир Путин, напомнив в связи с этим о многочисленных победах команды «КАМАЗ-мастер» на ралли «Дакар».

«Так что вам большое спасибо за результаты, они очевидны — в Татарстане вообще и в Набережных Челнах. В том числе это, конечно, результат работы вашей команды — вашей работы и вашей команды», — добавил Президент.

После он вернулся к тезису Магдеева «трудности нас сплотили». Путин, в частности, предложил муниципальным властям наряду с региональными и федеральными подумать, как и в будущем сохранить подобную сплоченность общества. «Давайте подумаем над этим, это действительно важно», — сказал он.

Путин принял участие в церемонии награждения победителей премии «Служение» Фото: kremlin.ru

Лауреат премии «Служение» – Мамадышский район

Также на полях Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России» Владимир Путин принял участие в церемонии награждения победителей премии «Служение».

Лауреатом конкурса стал глава Мамадышского района Татарстана Анатолий Иванов в номинации «Судьба человека — гордость Отечества». Во Всероссийской муниципальной премии «Служение» приняли участие представители всех регионов РФ. Было получено 19 тыс. заявок в десяти номинациях, 433 из них было подано в специальной номинации «Судьба человека — гордость Отечества».

«Благодарю свою команду, руководство Республики Татарстан за возможность носить гордое имя лауреата Всероссийской премии „Служение“, находиться на сцене с самыми достойными коллегами, лично пожать руку Президенту страны Владимиру Путину! Я чувствую себя абсолютно счастливым», — сказал «Татар-информу» Иванов.

Анатолий Иванов стал лауреатом в номинации «Судьба человека — гордость Отечества» Фото: телеграм-канал Анатолия Иванова

Анатолий Иванов работает над повышением качества жизни населения Мамадышского района. Мамадыш три раза был признан победителем в федеральном конкурсе «Самый благоустроенный город России». В 2022 году Мамадыш стал победителем Всероссийского конкурса малых городов. Кроме того, Мамадыш побеждал в конкурсе «Лучшая муниципальная практика» и 14 раз становился самым благоустроенным городом Татарстана.

Муниципалитеты Татарстана выиграли 70 млн рублей

Глава Менделеевского района Радмир Беляев выступил на сессии «Компетенции современного руководителя муниципалитета: доступные инструменты „прокачки“».

Радмир Беляев рассказал о проектах кадрового резерва Раиса Республики Татарстан Фото: телеграм-канал Радмира Беляева

Он рассказал о проектах кадрового резерва Раиса Республики Татарстан, образовательных программах, в которых принимает участие команда республики. «Интересовал гостей со всей страны (а в зале было более 500 слушателей) и опыт работы в Менделеевском районе. Выделил два основных момента: старт работы и создание Стратегии развития территории. Отметил и важность вопросов ежедневной повестки — обеспечения комфортного жизнеобеспечения территории», — поделился в своем телеграм-канале Беляев.

В ходе форума состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучшая муниципальная практика – 2023». В числе его победителей – столица Татарстана и еще три муниципалитета республики, которые суммарно получат почти 70 млн рублей.

В частности, Казань заняла третье место и выиграла 25,5 млн рублей в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами».

Татарско-Челнинское сельское поселение Менделеевского района РТ выиграло 12,8 млн рублей в конкурсе «Лучшая муниципальная практика – 2023» Фото: телеграм-канал Радмира Беляева

Татарско-Челнинское сельское поселение Менделеевского района РТ заняло второе место в номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления» и выиграло 12,8 млн рублей.

Иннополис стал третьим в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («Умный город»)» и получит 25,5 млн рублей.

Иннополис стал третьим в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («Умный город»)» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Высокогорское сельское поселение оказалось третьим в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства», ему выделят почти 6 млн рублей.

Кроме того, на форуме Совет муниципальных образований Татарстана заключил соглашение о сотрудничестве с пятью регионами России. Договоренности об обмене опытом работы органов местного самоуправления, сотрудничестве в реализации программ достигнуты с Чечней, Хакасией, Новгородской, Иркутской, Костромской областями.