Дети участников СВО стали первыми зрителями обновленного театра кукол в Челнах

В Набережных Челнах в новом здании театра кукол прошел первый новогодний спектакль – интерактивное представление «Дед Мороз и Черная Вьюга». Первыми зрителями стали дети участников СВО. Ранее в этом здании располагался татарский драматический театр, после переезда труппы объект отремонтировали и полностью обновили.

Перед началом спектакля зрители успели оценить оформление нового зала. Галина Григорьевна пришла на представление вместе с семилетним внуком Кириллом. Женщина призналась, что увиденное ее искренне порадовало.

«Ой, это чудо. Очень красиво. Красиво сделали. Такое освещение, тем более самый красивый праздник же – Новый год. Мне он так нравится этот праздник Новый год. Мы еще и поженились в Новый год сами, 52 года тому назад», – поделилась Галина, теща военнослужащего.

Юный зритель Кирилл тоже остался доволен. «Мне всегда нравится то, что там проводят, то, что там всем нравится», – сказал мальчик.

Положительные изменения оценили и другие челнинцы. По их словам, зрительный зал стал просторнее и удобнее, улучшилось освещение, появились красивые декорации. Ранее театр располагался в бывшем здании школы, где труппа проработала 34 года.

«В старом здании мы, конечно же, были, потому что оно находится за нашим домом. Мы все праздники там. Естественно, сейчас более масштабный зал, очень красиво. Удобно детям вот эти сидения», – отметила Альбина, вдова военнослужащего.

Маргарита, жена военнослужащего, рассказала, что семья давно ждала открытия нового здания.

«Они очень ждали это представление. Мы здесь в первый раз. В старом здании нам нравилось. Мы очень-очень часто там были, практически на всех спектаклях, потому что дети очень любят. Пришли посмотреть в новом, так скажем, месте наш любимый спектакль с нашими любимыми актерами», – поделилась она.

Для многих семей такие походы в театр стали частью жизни. «Стараемся держать на позитиве. Не хватает, конечно, присутствия мужа, но новогоднее настроение пытаемся поднимать себе сами», – поделилась Наталья, жена военнослужащего.

У некоторых челнинцев походы в театр стали настоящей семейной традицией. «Мы ходили в театр с родителями часто: предновогодние праздники, по выходным. Папа делал нам такие праздники. И вот это у меня осталось в памяти, поэтому если есть время, возможность – это нужно для молодежи развивать», – сказала Вероника, вдова военнослужащего.

Ее сын Арсений отметил атмосферу спектакля. «Спектакль очень красивый. Обстановка зимняя, аж чувства появляются, когда мы приходим с мамой», – поделился мальчик.

На открытии нового сезона в театре кукол присутствовали и почетные гости. Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев вспомнил свой первый поход в театр. «В его Величество театр я попал, когда мне было 9 лет. То было во втором классе бугульминской школы №2. Нас привели в театр. Он мне показался большим, загадочным, но я не думал, что через несколько лет мне придется заниматься реконструкцией», – рассказал градоначальник.

Заместитель министра культуры Татарстана Ленар Хакимзянов подчеркнул особую атмосферу события.

«Вы знаете, когда сюда заходишь, попадаешь в некую сказку, особенно в преддверии Нового года. Такая атмосфера. Нас сегодня встретили актеры театра в соответствующих костюмах, дети. И мы понимаем, какая важная категория детей сегодня здесь для нас собралась», – сказал он.

Спектакль «Дед Мороз и Черная Вьюга» построен в интерактивном формате – юные зрители становятся частью действия и вместе с героями помогают спасти Новый год.

