«По опыту Казани видим, как преображаются города»: чего ждут от 400-летия Челнов

Наиль Магдеев поручил начать подготовку к празднованию 400-летия основания Набережных Челнов и 50-летия со дня выпуска первого грузового автомобиля «КАМАЗ»

Фото: nabchelny.ru

«Важно для всей России»

Начать подготовку к празднованию 400-летия основания Набережных Челнов и 50-летия со дня выпуска первого грузового автомобиля «КАМАЗ» поручил на заседании горсовета Челнов мэр Наиль Магдеев. Он напомнил, что накануне Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании двух юбилейных дат в 2026 году.

Согласно документу Правительство РФ теперь должно в трехмесячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования и утвердить его состав. Органам государственной власти регионов и органам местного самоуправления в свою очередь рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования.

«Это (указ — прим. Т-и) важный документ для нашей страны и республики. Город Набережные Челны, как родина легендарных „КАМАЗов“, имеет уже почти четырехсотлетнюю историю. КАМАЗ — это национальное достояние нашей страны, национальный бренд, и, безусловно, это событие важно для всей Российской Федерации, понимая, какое значение имеет город в развитии и становлении КАМАЗа», — отметил Магдеев.

Градоначальник поблагодарил руководство Российской Федерации и Владимира Путина за положительное отношение к городу и подчеркнул серьезность работы, которая была проделана для того, чтобы этот документ появился.

«Мы благодарны руководству автогиганта — Сергею Когогину, председателю совета директоров ПАО „КАМАЗ“ Сергею Чемезову, Раису РТ Рустаму Минниханову. Этот документ, безусловно, дает определенные возможности готовиться активно к этим двум юбилеям. Есть соответствующие поручения, указ Президента Российской Федерации», — поручил он.

Сегодня город имеет огромное значение для Российской Федерации Фото: nabchelny.ru

«У нас все получится. В этом нет никаких сомнений»

Наиль Магдеев отдельное внимание обратил на сроки, которые определены указом по созданию оргкомитета, и заверил, что совместно с КАМАЗом также будет работать над тем, чтобы юбилеи оставили определенный след в развитии городской инфраструктуры и автогиганта.

«Надеемся, что при поддержке руководства Республики Татарстан, федеральных органов власти и при активной нашей совместной работе с руководством, у нас все получится. В этом никаких сомнений нет», — заявил градоначальник.

Магдеев напомнил, что в истории Автограда были разные юбилейные даты, и сегодня, в том числе и от активности самих челнинцев зависит, как город встретит очередную веху в своей истории.

«Серьезная поддержка оказана Владимиром Владимировичем Путиным по укреплению материально-технической базы наших социальных учреждений: это и театры, и дороги, и школы, и детские сады. Поэтому эту работу будем активизировать. Все зависит от нас с вами, от нашей активности, настойчивости — для того, чтобы дальше улучшать качество жизни в городе Набережные Челны — столице легендарных КАМАЗов», — заключил руководитель города.

Сергей Майоров считает, что значимая дата или крупное событие решает многие проблемы благодаря республиканскому и федеральному финансированию Фото: © «Татар-информ»

«Большие праздники помогают решать многие вопросы»

Председатель правления Машиностроительного кластера РТ Сергей Майоров в беседе с «Татар-информом» высказал мнение, что значимая дата или крупное событие — будь то 400-летие Челнов, тысячелетие Казани или саммит БРИКС — решает многие проблемы благодаря республиканскому и федеральному финансированию.

«Город преображается, улучшается качество дорог, появляются объекты здравоохранения, решаются многие социальные вопросы. Ну и, конечно, когда первые лица государства приезжают на праздники, попутно можно решить многие другие вопросы. Так, например, было на саммите БРИКС», — отметил собеседник агентства.

Сегодня благодаря руководству республики и города, в Челнах появляются новые здания, театры, строятся образовательные учреждения.

В этом месяце Майоров побывал в школе №16. «Это школа на 1,6 тыс. мест, с несколькими бассейнами, пятью спортзалами, футбольным стадионом. Это нечто, когда в школе есть и кабинет по беспилотной авиации. Для нас, для промышленников, это очень здорово», — заявил собеседник агентства.

В этом году День машиностроителя посетил министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов Фото: rais.tatarstan.ru

«Нужно сделать так, чтобы челнинцы не хотели уезжать ни в Казань, ни в Москву»

Для Сергея Майорова Автоград — родной город. Здесь руководитель трудился всю жизнь, за исключением последних трех лет. Сейчас он работает в столице республики.

«Набережные Челны — моя Родина, родители, дети, внуки, друзья, это мой вокально-инструментальный ансамбль „Свет и тени“, которому в этом году исполнилось 50 лет. Я себя без Набережных Челнов не вижу в этой жизни. И я горжусь, что город Набережные Челны является центром машиностроения», — отметил собеседник «Татар-информа».

Показательный момент — Раис РТ Рустам Минниханов уже много лет приезжает в Автоград на День машиностроителя. А в этом году праздник посетил министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов. Он поздравил машиностроителей республики именно в Набережных Челнах.

Глава Машиностроительного кластера РТ считает, что Челнам нужно уделять особое внимание, так как экономический потенциал города выше многих других региональных столиц РФ.

«Нужно сделать так, чтобы челнинцы не хотели уезжать ни в Казань, ни в Москву, ни в другие города и страны, чтобы им было комфортно тут жить и зарабатывать хорошие деньги. Именно в Набережных Челнах для этого есть все предпосылки», — отметил Майоров.

«Есть флагман нашей автомобильной индустрии Российской Федерации — это КАМАЗ. Есть другие крупные предприятия, много малого и среднего бизнеса, которые снабжают КАМАЗ автокомпонентами, обеспечивают и отправляют продукцию в другие регионы и страны, есть нефтегазовое, энергетическое машиностроение. Город хорошо диверсифицирован с точки зрения устойчивости экономики. Еще наш город является родиной кооперативного движения. Сейчас, может быть, все забыли, но 1-й Съезд кооператоров Советского союза в 1988 году проходил именно в Набережных Челнах», — напомнил он.

Для депутата Государственного Совета Республики Татарстан Руслана Нигматулина Набережные Челны — тоже родной город Фото: стоп-кадр видео

«400-летие позволит по-новому взглянуть на роль города в развитии республики»

Для депутата Государственного Совета Республики Татарстан Руслана Нигматулина Набережные Челны — тоже родной город. Он считает, что это прекрасное место для жизни, Автоград активно развивается. В беседе с «Татар-информом» он выразил надежду, что юбилей такого уровня ускорит эти процессы.

«Считаю, что 400-летие позволит нам всем лучше узнать историю и по-новому взглянуть на роль города в развитии республики. Мы привыкли говорить, что Челны — молодой город. В этом статусе он существует только с 1930 года, но само поселение возникло 400 лет назад. Челны были торговым центром, здесь еще до революции развивалась промышленность. Исторически это город предпринимателей», — провел он экскурс в историю.

По мнению Нигматулина, юбилей — это возможность обратить внимание на нерешенные проблемы и преобразить Челны. По его словам, руководство города и КАМАЗа еще летом подготовило список приоритетных проектов, которые можно построить или отремонтировать при поддержке федерального и республиканского бюджетов. Его представили Президенту России.

Депутат считает, что этот список следует дополнить. Например, по его мнению, стратегически важно построить вторую дорогу на БСИ — со стороны Сидоровки, соединив улицы Профильная и Народная. База строительной индустрии — это огромная промышленная зона, которую с городом связывает единственная дорога — улица Старосармановская. Здесь много крупных предприятий и малого бизнеса. Ежедневно возникают пробки. В случае ЧП огромное количество предприятий и сотрудников окажутся просто заблокированными.

По просьбе предприятий Нигматулин второй год выступает за строительство дороги. Были обращения к Правительству Татарстана. Дорогу можно построить только по территории Тукаевского района. И город, и район, и республика поддерживают идею строительства, но бюджета пока нет. В последнем ответе премьер-министра Алексея Песошина говорится, что у Татарстана сейчас много капиталоемких дорожных проектов, и в будущем вопрос рассмотрят при формировании программ. «Считаю, что дорога БСИ должна войти в ближайшие планы. Это было бы хорошим подарком для нашей промышленности», — отметил собеседник «Татар-информа».

Юбилей — это возможность обратить внимание на нерешенные проблемы и преобразить Челны Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«По опыту Казани видим, как города преображаются во время проведения крупных мероприятий»

Депутат Госсовета РТ также заметил, что городу нужны новые вузы, техникумы, колледжи для того, чтобы молодежь не уезжала. Также в Челнах остаются неотремонтированные учебные корпуса и общежития учебных заведений. По мнению Нигматулина, важно их обновить и наполнить материальной базой. Помимо этого, необходимо завершить строительство корпуса КФУ, считает он.

Нигматулин обратил внимание и на проблемы кадетских школ — на состояние их зданий и нормативы содержания.

«Три кадетские школы находятся в республиканском подчинении, но обделены финансированием, по сравнению с другими, потому что не являются интернатами. Мы добиваемся решения этой проблемы», — рассказал собеседник агентства.

Также городу нужен большой современный концертный зал, сейчас концерты вынужденно проводят в Ледовом дворце. Важно обратить внимание и на старейшие дома города, построенные одновременно с КАМАЗом и в основном для камазовцев.

«Они сейчас одновременно постарели — им под 50 лет. Многие нуждаются в капитальном ремонте, но не входят в планы на ближайшие годы, потому что средств жителей на счетах капремонта недостаточно. Считаю, что нужна отдельная программа обновления этих домов при участии бюджета», — заявил собеседник агентства.

«По опыту Казани мы видим, как города преображаются во время проведения крупных мероприятий и таких юбилеев. То, как наш город изменится к 2026 году, будет зависеть от созданной рабочей группы, но изменения точно будут», — убежден парламентарий.

Фарид Башаров считает, что 400-летие нужно отмечать с привязкой к Всесоюзной ударной комсомольской стройке Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Город должен иметь свое лицо»

Генеральный директор Торгово-промышленной палаты Набережных Челнов Фарид Башаров поделился с «Татар-иформом», что 400-летие нужно отмечать с привязкой к Всесоюзной ударной комсомольской стройке. Сегодня город имеет огромное значение для Российской Федерации, он 30-й по численности населения крупный промышленный центр, который был создан практически всей страной.

«Этот подвиг, совершенный на Каме, показал, как за короткий срок родился автомобильный завод, который на сегодняшний день играет очень важную роль», — отметил собеседник агентства.

Он заметил, что Автоград за последние годы значительно преобразился благодаря программе «Наш двор», капитальному ремонту домов и сооружений, строительству театров и школ. А в ближайшие годы планируется создать новые знаковые места. Башаров высказал мнение, что у молодежи пока недостаточно «памятных опорных точек».

«Есть мнение, что памятники — это трата денег, а я считаю, что четырехсотлетняя история должна быть отображена. У нас очень много Героев труда. И в городе должны появиться аллея и памятник первостроителям. Проект уже согласован и утвержден. Также в этом году производственный отряд, который отработал на КАМАЗе, восстановил стелу „Ударная комсомольская“», — рассказал Башаров.

Также глава ТПП Челнов заметил, что Горбольница № 5 должна обрести новое современное здание, а город — новую красивую набережную. «Работы по набережной начаты, они должны получить „второе дыхание“. Челны стоят на водохранилище, здесь красивейшие виды. Город должен иметь свое лицо. В связи с 400-летием можно добавить еще ряд знаковых объектов, которые создадут приятную среду для жителей», — отметил он.