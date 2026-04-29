В Набережных Челнах открыли новый павильон музея «Звезда солдата»

В Набережных Челнах состоялось открытие нового павильона военно-исторического музея «Звезда солдата». Экспозиция посвящена подвигу советских воинов в Афганистане, а также участникам контртеррористической операции на Северном Кавказе.

Инициатором создания и расширения музейного пространства выступила региональная военно-патриотическая общественная организация «Полевая почва ГЕРАТ», которая на протяжении нескольких лет занимается сохранением исторической памяти.

В церемонии открытия приняли участие ветераны боевых действий, представители общественных организаций и молодежь города. Отмечается, что новая экспозиция позволит посетителям увидеть подлинные артефакты и узнать о событиях тех лет из первых уст.

Как подчеркивают организаторы, музей продолжает выполнять важную задачу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, сохраняя связь поколений и передавая историческую правду.

Музей расположен по адресу: бульвар Тинчурина, 17.