Новый завод, премьера Мацуева и награда от Путина: в Челнах прошел день под знаком КАМАЗа

В Набережных Челнах сегодня отметили 50-летие со дня выпуска первого грузовика КАМАЗ. В юбилейных мероприятиях приняли участие Раис РТ Рустам Минниханов, вице-премьер России Денис Мантуров и глава «Ростеха» Сергей Чемезов. КАМАЗ запустил новое производство, а мэр Наиль Магдеев на сессии Горсовета подвел итоги 2025 года и обозначил планы развития.





По случаю юбилеев с раннего утра в Набережные Челны прибыл Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: rais.tatarstan.ru

Бронированный автомобиль и эстафетный факел комсомольских строек

Ровно 50 лет назад, 16 февраля 1976 года, с конвейера Набережночелнинского завода сошел первый грузовой автомобиль КАМАЗ. В 2026 году Автоград одновременно отмечает полувековой юбилей легендарного грузовика и 400-летие своего основания.

По случаю юбилеев с раннего утра в Набережные Челны прибыл Раис Татарстана Рустам Минниханов. В городе прошло несколько ярких событий одновременно: выставка спецтехники, итоговая сессия Горсовета, КАМАЗ запустил завод по производству мостов, было и торжественное мероприятие для первостроителей и заводчан.

Наиль Магдеев провел руководителю республики экскурсию по выставке. Фото: rais.tatarstan.ru

Перед итоговой сессией мэр города Наиль Магдеев провел руководителю республики экскурсию по выставке. Здесь показали грузовик КАМАЗ поколения К5, защищенный фургон на камазовском шасси с бронированным кузовом и системами жизнеобеспечения от компании «Астейс». «Ремдизель» представил пожарную автоцистерну с армированным стеклопластиком и защищенный автомобиль «Феникс» для бездорожья. Компания «БЛАЗАР» продемонстрировала интеллектуальные системы защиты – противокумулятивную и противодроновую сетку.

Бывший капитан «Ак Барса», ныне – депутат Госсовета РТ Данис Зарипов презентовал экипировку для юных спортсменов, которую начала производить принадлежащая ему компания «ЗаряД» (резидент ТОР «Набережные Челны»).

Данис Зарипов презентовал экипировку для юных спортсменов Фото: rais.tatarstan.ru

Лицей №84 совместно с «Фабрикой науки» представил образовательный инкубатор «Акыл», где ребята 10–12 лет демонстрировали проекты по биологии, робототехнике и управлению агроботами на русском и татарском языках.

Историко-краеведческий музей показал эстафетный факел комсомольских строек. Он прошел через крупные стройки страны – от Чиркейской ГЭС до Волжского автозавода в Тольятти. В Набережные Челны факел прибыл как знак завершения всесоюзной трудовой эстафеты.

Рустам Минниханов с интересом выслушал рассказ об истории города и осмотрел переходящий факел, побывавший на 14 всесоюзных ударных комсомольских стройках. Раис Татарстана также оставил свои пожелания музею.

Подведение итогов 2025 года мэр Наиль Магдеев начал с темы СВО Фото: rais.tatarstan.ru

Магдеев – матери Сергея Чебнева: «Благодарим вас за воспитание сына»

Подведение итогов 2025 года мэр Наиль Магдеев начал с темы СВО. Градоначальник сообщил, что около 5 тыс. уроженцев Набережных Челнов сегодня выполняют воинский долг в зоне специальной военной операции.

«В зале присутствуют наши доблестные воины – участники СВО. Давайте поблагодарим их за службу Отечеству», – сказал мэр.

Он напомнил, что за проявленное мужество и героизм многие военнослужащие награждены высокими государственными наградами. Высокое звание Героя России посмертно присвоено Сергею Чебневу, который ценой своей жизни спас сотни сослуживцев.

«В зале присутствуют наши доблестные воины – участники СВО. Давайте поблагодарим их за службу Отечеству» Фото: rais.tatarstan.ru

На заседании также присутствовала мать героя, Ольга Константиновна. «Благодарим вас за воспитание сына – настоящего патриота и мужественного воина. Желаем здоровья, благополучия и долгих лет жизни», – отметил Наиль Магдеев.

Ольге Константиновне вручили цветы. Зал приветствовал маму Героя России стоя. Память погибших воинов почтили минутой молчания.

Магдеев доложил, что с первых дней специальной военной операции предприятия, депутаты, общественные и волонтерские организации города сплотились для поддержки военнослужащих.

Город поддерживает бойцов не только медицинской помощью, но и программами переобучения и трудоустройства после возвращения к мирной жизни. «Работа по комплексной поддержке участников СВО и их семей будет усилена в 2026 году», – подчеркнул мэр Набережных Челнов.

«Малый и средний бизнес – это фундамент устойчивого развития экономики города»

Наиль Магдеев отметил, что, несмотря на сложную ситуацию, промышленность города работает стабильно. Предприятия наращивают производство и выпускают востребованную продукцию. Отдельно мэр поблагодарил предприятия оборонно-промышленного комплекса за своевременное выполнение госзаказов.

В 2025 году в экономику города, по предварительной оценке, было вложено 104,6 млрд рублей инвестиций.

В сфере малого и среднего бизнеса в Набережных Челнах занято 144 тыс. человек. Оборот предприятий вырос на 8% и достиг 736 млрд рублей. «Активно развиваться малому и среднему бизнесу помогают федеральные и региональные программы. Наши предприниматели смогли воспользоваться мерами поддержки на общую сумму более 14 млрд рублей. Малый и средний бизнес – это фундамент устойчивого развития экономики нашего города, и поэтому наша задача оказывать ему всестороннюю помощь», – подчеркнул Наиль Магдеев.

Для поддержки бизнеса в городе развивают промышленные парки. В муниципальном парке «Развитие» появилась третья очередь, куда резиденты вложили 728 млн рублей. Открытие технопарка «Олимп» в сфере радиоэлектроники дало дополнительный импульс высокотехнологичному предпринимательству.

Челнинцы обратились к Рустаму Минниханову с просьбами о ремонте и новых проектах

В преддверии юбилея города, который будет отмечаться 22 августа, жители Набережных Челнов обратились к Рустаму Минниханову с несколькими просьбами по развитию инфраструктуры.

От имени города актриса Татарского государственного драматического театра имени Аяза Гилязова Зульфия Галиуллина попросила рассмотреть возможность выделения средств на капитальный ремонт ДК «КАМАЗ». «Этот шаг стал бы не только знаком уважения к истории и таланту наших земляков, но и по-настоящему достойным подарком всем жителям Набережных Челнов», – подчеркнула она.

Председатель «Городского Совета ветеранов СВО», депутат и полковник Шамиль Аюпов обратил внимание на потребность в поддержке ветеранов и их семей. и попросил выделить госпиталю дополнительное здание, чтобы там разместились и стационар, и поликлиника.

Мэр города Наиль Магдеев обратился с просьбой поддержать строительство нового здания городской больницы №5 на проспекте Чулман Фото: rais.tatarstan.ru

Мэр города Наиль Магдеев обратился с просьбой поддержать строительство нового здания городской больницы №5 на проспекте Чулман.

«Наша задача – в этом году работать над привлечением новых кадров. Повышать качество и доступность медицинской помощи населению, улучшать материально-техническую базу учреждений здравоохранения и при помощи и поддержке руководства республики, я думаю, наконец приступить к строительству 5-й горбольницы», – сказал Магдеев.

Мэр также рассказал о проделанной и планируемой работе по обновлению материально-технической базы образовательных учреждений: в отчетном году в микрорайоне «Замелекесье» открыта новая школа, проведен капитальный ремонт двух школ и семи пищеблоков. В этом году планируется отремонтировать еще четыре школы и шесть пищеблоков, а также детский сад «Маленький принц».

«Несмотря на большую проделанную работу, проблема износа зданий учреждений образования остается острой. Капитального ремонта ждут еще 11 школ и 57 детских садов», – отметил Наиль Магдеев.

«КАМАЗ продолжил модернизацию производства и развитие модельного ряда»

В праздничный день на сессии выступил финансовый директор завода «КАМАЗ» Андрей Максимов. Однако он озвучил не радужные тенденции. По его данным, российский рынок тяжелых грузовиков в 2025 году пережил беспрецедентное падение: продажи сократились почти на 50% – со 111 до 57 тыс. единиц.

«Негативное влияние оказали запасы китайской техники, завезенные в 2024 году, большой объем лизинговых автомобилей, высокая ключевая ставка Банка России и рост затрат из-за инфляционных факторов», – отметил Максимов.

По его словам, несмотря на эти трудности, КАМАЗ сохранил позиции на коммерческом рынке и почти вдвое увеличил долю – с 18% до 33%. Продажи грузовиков выросли на 9% – с 35,3 до 38,4 тыс. автомобилей. На экспорт отгружено более 4 тыс. автомобилей.

«В условиях продолжающегося санкционного давления и ограничений международных платежей это можно считать значительным успехом. Благодаря своевременным мерам и поддержке федеральных и республиканских властей КАМАЗ не только справился с рисками, но и продолжил модернизацию производства и развитие модельного ряда», – подчеркнул финансовый директор завода.

«История города и автогиганта неразделимы»

Рустам Минниханов отметил символичность даты проведения отчетного заседания городского совета. «В этот день ровно 50 лет назад с главного сборочного конвейера сошел первый грузовик КАМАЗ», – отметил Минниханов.

Руководитель республики отметил вклад Автограда в татарстанскую экономику. Объем валового территориального продукта, по оценке, превысил 550 млрд рублей – это 3-е место по республике. Порядка 40% всей промышленной продукции города производится на КАМАЗе.

«Сегодня КАМАЗ – крупнейшая автомобильная корпорация Российской Федерации, входит в двадцатку мировых производителей тяжелых грузовиков, является лидером по выпуску отечественных грузовых автомобилей, автобусов, развитию электрических и беспилотных автомобилей, вносит огромный вклад в укрепление обороноспособности страны. Особая гордость – команда «КАМАЗ-мастер».

Раис РТ также отметил историческое значение предприятия для города. «Решение о строительстве КАМАЗа стало судьбоносным для Набережных Челнов, которые из маленького городка превратились в крупный индустриальный центр. История города и автогиганта неразделимы», – отметил Минниханов.

Рустам Минниханов обозначил ключевые точки роста для Автограда Фото: rais.tatarstan.ru

«На каждое обращение необходимо оперативно реагировать»

Рустам Минниханов обозначил ключевые точки роста для Автограда. Одной из них он назвал работу с задолженностью по налогам в консолидированный бюджет Татарстана, которая на сегодня по Челнам составляет 1,4 млрд рублей.

Отдельное внимание руководитель республики уделил взаимодействию с жителями через системы обратной связи. В 2025 году по вопросам ЖКХ поступило 6,5 тыс. обращений – это в два раза больше, чем годом ранее. Почти половина из них касалась деятельности управляющих компаний, прежде всего содержания придомовых территорий в зимний период. «На каждое обращение необходимо оперативно реагировать», – подчеркнул Минниханов.

Серьезные задачи стоят и в сфере обновления коммунальных сетей. За прошлый год в системе ЖКХ города зафиксировано более 460 нарушений в работе инфраструктуры. Минниханов напомнил, что в Татарстане стартовала масштабная республиканская программа модернизации коммунальных объектов, благодаря которой объемы обновления изношенных сетей выросли в десять раз. Он также призвал активнее привлекать внебюджетные средства.

За последние годы в Набережные Челны существенно обновили автобусный парк – на маршруты вышли современные автобусы Фото: nabchelny.ru

«Строить больницу без кадров невозможно»

Приоритетным направлением для Автограда остается развитие общественного транспорта. За последние годы в Набережные Челны существенно обновили автобусный парк – на маршруты вышли современные автобусы производства НЕФАЗ.

Следующим этапом должно стать обновление трамвайного подвижного состава, обозначил Минниханов. «Здесь без трамваев мы не можем», – сказал он.

Раис Татарстана обратил особое внимание на работу системы здравоохранения в городе, прежде всего на кадровое обеспечение медицинских учреждений.

«Строить больницу без кадров невозможно. Вот в прошлом году неплохо поработали – привлечен 101 врач, из них 66 получили гранты. Мы в этом году ввели республиканский грант по этим специалистам. Просьба активно, Наиль Гамбарович, участвовать в этой программе. Укомплектованность врачами в республике – почти 72%, у вас – 63%. Медицинскими сестрами – почти 84%, а у вас – 75%. Министерству здравоохранения, мэрии города – поработать по привлечению кадров и по профессиональному составу специалистов», – поручил Минниханов.

Он подчеркнул, что проблема носит острый характер и касается не только инфраструктуры и материальной базы. За прошедший год от жителей поступило около 1,3 тыс. обращений по вопросам качества работы медицинских учреждений. Основная часть жалоб связана с трудностями записи на прием, особенно к узким специалистам, а также с качеством медицинских услуг. По словам руководителя республики, количество таких обращений пока продолжает расти из года в год.

Отдельно Раис Татарстана остановился на теме выделения земельных участков многодетным семьям Фото: nabchelny.ru

«Последние события в Нижнекамске – показательный урок»

Отдельно Раис Татарстана остановился на теме выделения земельных участков многодетным семьям. Администрации города необходимо усилить совместную работу с другими районами республики.

Большая работа требуется в профилактике подростковой преступности. Важно усилить мероприятия по раннему выявлению неблагополучных семей и подростков, склонных к противоправному поведению, и провести разъяснительную работу об ответственности за совершение преступления.

«Последние события в Нижнекамске – показательный урок: родители самоотстранились, а в школах система безопасности не работает. Что это такое? Ребенок ходит в школу с ножами или баллончиками – это непорядок!» – заявил Минниханов.

В рамках празднования 50-летия со дня выпуска первого грузовика КАМАЗ состоялось открытие завода по производству мостов Фото: rais.tatarstan.ru

«Еще одно свидетельство роста и развития компании»

После сессии мероприятия продолжились на КАМАЗе. В гости приехали первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Вместе с гендиректором автокомпании Сергеем Когогиным, Раисом РТ Рустамом Миннихановым, топ-менеджерами, ветеранами и сотрудниками КАМАЗа они приняли участие в открытии завода по производству мостов для автомобилей поколений К3 и К5.

Чемезов сообщил, что новый высокотехнологичный комплекс площадью 130 тыс. кв. метров включает 11 цехов, около 6 тыс. единиц оборудования, создано 2,8 тыс. рабочих мест.

Как отметил Мантуров, запуск производства позволит заместить импорт мостов.

По словам Минниханова, открытие производства – очередной шаг к укреплению технологического суверенитета и развитию отечественного автопрома.

«Символично, что мы открываем завод мостов в день 50-летия со дня выпуска первого грузовика КАМАЗ. Это еще одно свидетельство роста и развития компании», – заявил Когогин.

Инвестиции в проект составили 6,5 млрд рублей, из них 5 млрд предоставил федеральный Фонд развития промышленности.

На автомобильном заводе КАМАЗ прошел праздничный концерт в честь юбилея Фото: nabchelny.ru

«Юбилей первого грузовика мы встречаем с чувством гордости и оптимизмом»

На автомобильном заводе КАМАЗ прошел праздничный концерт в честь юбилея. Торжественное мероприятие открыл Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации.

В прологе на большом экране показали фильм о развитии предприятия и эволюции модельного ряда, начиная с архивных кадров создания первого автомобиля. Сцену разместили непосредственно в производственном цеху, рядом организовали выставку новейших высокотехнологичных машин.

Почетные гости поздравили камазовцев с юбилеем, подчеркнув значение этой даты для российского автопрома и вклад предприятия в развитие отрасли, локализацию производства и укрепление технологического суверенитета.

«За эти полвека ваша компания прошла неповторимый путь, КАМАЗ по праву признан лидером отечественного машиностроения и входит в число ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей. Сегодня особые слова признательности звучат в адрес ветеранов производства. Выражаю первопроходцам КАМАЗа большую благодарность за первый грузовик – настоящее достижение в истории российского автопрома! В неменьшей степени я признателен современному поколению камазовцев. Спасибо за то, что с честью продолжаете дело своих предшественников, переняв славную эстафету, вы вывели компанию на новый этап развития», – отметил Минниханов.

Сергей Когогин: «Юбилей первого грузовика мы встречаем с чувством гордости и оптимизмом» Фото: nabchelny.ru

«Юбилей первого грузовика мы встречаем с чувством гордости и оптимизмом. Планы КАМАЗа, как и в те далекие, уже ставшие историей времена, неотделимы от России. Ее технологическая независимость, ее целостность и развитие во многом зависят от нашего труда. Сегодня, как и полвека назад, на нас возложена ответственная миссия – обеспечить российские регионы современной надежной комфортной техникой для реализации важных государственных инициатив», – обратился к коллективу Когогин.

«Заводчане достойно отвечают на серьезные, беспрецедентные вызовы»

Первый заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров от имени Президента России Владимира Путина поздравил заводчан с торжественным днем 50-летия со дня выпуска первого автомобиля КАМАЗ и зачитал поздравительную телеграмму.

Он отметил, что строительство автогиганта стало яркой страницей истории страны и объединило десятки тысяч людей со всей России. Именно благодаря труду рабочих, инженеров и проектировщиков 16 февраля 1976 года с конвейера сошел первый большегруз.

Денис Мантуров от имени Президента России Владимира Путина поздравил заводчан с торжественным днем 50-летия со дня выпуска первого автомобиля КАМАЗ Фото: nabchelny.ru

Путин подчеркнул, что сегодня КАМАЗ – одно из крупнейших промышленных предприятий страны, чья техника востребована в строительстве, сельском хозяйстве, добывающей отрасли и городском транспорте. Президент отдельно отметил мировую известность команды «КАМАЗ-мастер».

«Отрадно, что, как и десятилетия назад, на «КАМАЗе» работают настоящие профессионалы… заводчане достойно отвечают на серьезные, беспрецедентные вызовы и… успешно решают ответственные задачи, внедряют современные конструкторские, инженерные идеи и экологически чистые, безопасные технологии и материалы, неуклонно повышают качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции, уделяют приоритетное внимание своевременному, надлежащему исполнению гособоронзаказа. Проверенная в боях техника «КАМАЗа» служит Родине, помогает нашим героям добиваться целей специальной военной операции», – говорится в поздравлении.

Президент пожелал коллективу и ветеранам завода здоровья, успехов и поздравил с юбилеем.

От имени Владимира Путина коллективу «КАМАЗа» вручили почетный знак Российской Федерации «За успехи в труде» Фото: rais.tatarstan.ru

От имени Владимира Путина коллективу КАМАЗа вручили почетный знак Российской Федерации «За успехи в труде». Его из рук Дениса Мантурова получил генеральный директор предприятия Сергей Когогин.

«Я горд, что я одногодка с этим уникальным брендом»

В честь 50-летия выпуска первого грузового автомобиля КАМАЗ на сцене Органного зала выступили народный артист России Денис Мацуев и Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского. На сцене – 100 музыкантов.

Денис Мацуев, которому также исполнилось 50 лет, сравнивает свой юбилей с датой КАМАЗа и признается: приезжая в Набережные Челны, он ощущает себя словно вернувшимся домой.

«Я горд, что я одногодка с этим уникальным брендом! <…> Когда я вчера вечером приземлился в аэропорту Бегишево, я почувствовал: я дома!» – сказал Мацуев.

Музыкант также сообщил, что приготовил сюрприз зрителям: он исполнит премьеру композиции, посвященной 50-летию КАМАЗа.