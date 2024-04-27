Озеро с пирсами и пляж у яхт-клуба: как изменится крупнейший парк Закамья «Прибрежный»

«Лес — одна из ключевых ценностей города»

Парк «Прибрежный» – уникальная природная зона с выходом к воде в центре Набережных Челнов. Это один из крупнейших парков республики и самая большая в Автограде зеленая зона площадью 324 гектара. Территория была создана искусственно в середине XX века для укрепления берега.

Парк всегда был популярен среди челнинцев. Жители города и окрестностей активно посещают его для прогулок с детьми и пикников на природе. В парке растут в основном хвойные породы деревьев. Здесь расположены конноспортивная школа «Тулпар», спортшкола по парусному спорту, яхт-клуб «Навигатор». В западной части — набережная Табеева, а в северо-восточной — Ипподром.

Несмотря на такую популярность, долгое время общественное пространство оставалось неблагоустроенным. Над разработкой его обновления взялось казанское бюро «АрхДесант». Его руководитель Дарья Климова рассказала «Татар-информу», что главным приоритетом при реконструкции общественного пространства стало сохранение, восстановление и максимальное улучшение экосистемы леса.

«Лес — одна из ключевых ценностей города. Основной вызов — восстановить экосистему леса и сформировать у горожан бережное отношение к парку как к месту, где можно почувствовать связь со всем живым. Это позволит раскрыть потенциал Прибрежного как точки притяжения не только жителей Набережных Челнов, но и соседних городов и даже регионов», — убеждена архитектор Дарья Климова, которая в детстве жила в пяти минутах от парка.

«Трассы пешеходов, бегунов, лыжников и велосипедистов совпадали»

Исследование территории парка для создания проекта реконструкции началось в 2020-м. На следующий год прошли общественные обсуждения с горожанами. Работы в парке начались в 2022 году. Первая очередь была реализована за 155 млн рублей, вторая — 151 млн и третья предполагает благоустройство за 172 млн рублей. В сумме – 478 млн рублей. За следующую – четвертую – сейчас можно проголосовать в ходе конкурса на выбор общественных пространств для благоустройства.

Изначально разработчикам нужно было решить проблему пересечения потоков дивжения: это пешеходы, велосипедисты, ученики конноспортивной школы, а также бегуны и лыжники. Трассы всех их зачастую совпадали — это было небезопасно.

«Мы перераспределили существовавшую антропогенную нагрузку на территорию: вместо хаотичных троп предусмотрели понятные маршруты, предложили организованные места времяпрепровождения для разных групп жителей», — отметила Климова.

Также архитекторы распределили потоки внутри парка, разделив друг от друга велосипедную и пешеходную дорожки. А совместно с кардиологом, который проводит по «Прибрежному» оздоровительные прогулки, было проложено четыре маршрута терренкура, в том числе от нового входа.

«Были волнения среди жителей»

Определенные волнения среди жителей вызвало появление брусчатки в лесу. Решение сделать дорожку с твердым покрытием было непростым и принималось совместно с экологами.

«Но обеспечить безопасность лесу людям, создать связь с набережной и сделать пространство инклюзивным невозможно было решить никакой другой стратегией», — говорит руководитель бюро Дарья Климова.

Такая дорожка в «Прибрежном» одна — она минимально возможной ширины и соединяет набережную Табеева и город. А главное, она формирует безопасный, «контролируемый» путь для жителей, благодаря чему защищает лес от хаотичных передвижений, вытаптываний и лишней антропогенной нагрузки.

Еще интересно, что задуманную изначально идею площадки детской площадки трансформировали. По настоятельным просьбам жителей здесь сохранили старое спортивное оборудование — его отремонтировали и перекрасили.

«Архитектурные изюминки»

Из интересного, что уже сделано к этому времени: архитектурная изюминка пляжа у яхт-клуба — смотровая вышка, она же маяк. Эта деревянная конструкция уже установлена — она позволит обеспечивать безопасность и присматривать за берегом. А еще за счет своей формы и осветительного прибора будет служить маяком для всех, кто ходит по реке.

Помимо этого, в создана первая официальная площадка для выгула собак,, причем она оснащена профессиональным, не типовым оборудованием, которое ранее не устанавливалось нигде по России.

Площадка делится на две части: зону свободного выгула и тренировочную зону, а рядом работает павильон для кинолога — Татьяна Адутова курирует площадку и проводит соревнования и активности для собаководов города. Площадка дает возможность не только тренировать питомца, но и качественно проводить с ним время на выделенной безопасной территории леса.

«В целом в проекте достаточно много всего, что будет для города уникальным. Например, это благоустроенная природная набережная озера с пирсами для отдыха, бесплатный городской пляж, оборудованная гриль-зона», — отметила Дарья Климова.

«Пирс для рыбалки на озере и дорожки с освещением»

Основные работы во время третьей очереди коснутся озера и территории вокруг него. Сохранить комфортный доступ к воде и открыть новые сценарии для использования пространства — вот одни из главных задач.

Администрация Набережных Челнов начала в этом году очистку озера и рекультивацию берегов. Когда очистка будет завершена, начнется обустройство новых комфортных выходов к воде.

«Мы разработали концепцию минимального благоустройства, чтобы эта местность, с одной стороны, сохранила свою природную, лесную сущность, а с другой — была комфортно благоустроена для горожан. За счет этого территория будет обеспечивать рекреацией большинство посетителей парка. Благодаря этому удастся разгрузить другие участки леса, которые мы в проекте называем заповедными», — пояснила собеседница агентства.

Берега будут укрепляться естественным образом, без использования бетона и твердых покрытий. Около озера сейчас восстанавливается озеленение: на болотных тропах это надводные растения, а на склонах — дербенник, осока, клевер, мятлик.

Вокруг озера появится непрерывный прогулочный маршрут, который будет частично выложен брусчаткой, а частично — прессованным настилом и природным камнем. Ранее планировались, что будут проложены дорожки с освещением, однако этот момент пока остается под вопросом.

Новые точки доступа к озеру откроются благодаря оборудованным пирсам. К одному из них будут примыкать зоны отдыха у воды. Сам пирс станет местом для рыбалки. А остальные подойдут для пленэров, спортивных занятий на открытом воздухе и лекций.

«На пляже можно будет наблюдать за соревнованиями в акватории Камы»

Пляж появится в другом месте — у яхт-клуба. Купание там запрещено, но по проекту будет реализован спортивный пляж с универсальным оснащением, чтобы обеспечить горожан и туристов разнообразными сценариями отдыха у воды.

Там будут лежаки, раздевалки, детская площадка, открытые души, а еще павильон с туалетом, медицинским пунктом и пунктом охраны. Под навесами можно будет отдыхать и наблюдать за соревнованиями, проходящими на акватории Камы.

Кроме этого, здесь предусмотрели зону барбекю с костровищами и столиками со скамейками. Она уже работает и пользовалась спросом даже в зимнее время.

Сейчас идет голосование среди татарстанцев по объектам благоустройства, по его итогам станет понятно, будет ли благоустраиваться четвертая очередь парка в 2025 году.

Заключительный этап подразумевает создание спортивных площадок у майдана, а также открытие входной группы у лыжной базы. Он станет логическим завершением переосмысления этой части «Прибрежного», уверены архитекторы.

Проект реализуется по программе «Развитие общественных пространств РТ» и в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Напомним, традиционно весной начинается планирование программы на последующие годы, в том числе по общественным пространствам и дворовым территориям. С 15 марта по 30 апреля жители смогут определить, какие новые объекты появятся в городах. Отдать свой голос можно на gorodsreda.tatar.ru, в приложении «Услуги РТ», на портале uslugi.tatarstan.ru.

Национальные проекты реализуются в России по указу Президента РФ Владимира Путина.

Фотографии предоставлены бюро «АрхДесант»