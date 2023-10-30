Горбольница № 5 и стела первостроителям: какие подарки ждут к 400-летию Челнов жители

Статус города Набережные Челны получили 10 августа 1930 года

Фото: nabchelny.ru

«В целом понимание есть, как будем вести подготовку»

Первое поселение на месте современных Набережных Челнов было основано в 1626 году по указу казанского воеводы Семена Волынского. Поселение первоначально носило название Чалнинский починок. Его первыми поселенцами стали елабужские крестьяне: они высадились на левый берег Камы примерно в районе Междуречья – там, где позднее построили утраченный сейчас храм святого Илии.

Статус города Набережные Челны получили 10 августа 1930 года. Сам топоним может происходить от татарского названия протекающей здесь реки — Чаллы (по-русски — Челнинка).

На аппаратном совещании в исполкоме глава города Наиль Магдеев сегодня заявил, что 400 лет — это знаменательная цифра и что с учетом ее значения будет проведена активная подготовка к празднику.

Наиль Магдеев: «Создается оргкомитет на республиканском уровне, готовится обширный план мероприятий по празднованию юбилея нашего города» Фото: nabchelny.ru

«Раис Татарстана Рустам Минниханов поддержал мое обращение по поводу подготовки к празднованию 400-летия Челнов. Создается оргкомитет на республиканском уровне, готовится обширный план мероприятий по празднованию юбилея нашего города», — отметил мэр.

В подготовке и праздновании юбилея примут участие все учреждения культуры города и республики.

«Есть вопросы, связанные с дальнейшим ремонтом, содержанием, строительством новых объектов заведений культуры, поэтому у нас в целом понимание есть, как мы будем вести подготовку», — добавил Наиль Магдеев.

«Набережные Челны — город особенный»

Бывший Премьер-министр Татарстана и экс-мэр Набережных Челнов Ильдар Халиков солидарен с мнением нынешнего руководителя города Наиля Магдеева.

В разговоре с «Татар-информом» он подчеркнул, что 400 лет — это значимая дата и отметить ее нужно достойно.

Ильдар Халиков: «Очень важно, что Наиль Гамбарович проявил инициативу и что сделал это заранее. Есть время для достойной подготовки к юбилею города» Фото: © «Татар-информ»

Уроженец Агрыза Ильдар Халиков большую часть своей жизни жил и трудился в Автограде, поэтому этот город для него особенный, признался собеседник агентства.

«Очень важно, что Наиль Гамбарович проявил инициативу и что сделал это заранее. Есть время для достойной подготовки к юбилею города», — сказал он.

Для депутата Горсовета Ахата Галаутдинова Автоград также стал родным. Сюда он переехал из Нурлатского (тогда — Октябрьского) района в 16 лет — после десяти классов. Затем окончил техникум, до армии был распределен на КАМАЗ.

«Когда ты живешь в таком прекрасном городе, хочется знать его историю, гордиться им. Весь город развивался на наших глазах. Гордость была, когда строили КАМАЗ. Мы же были заводчанами! Это прекрасный город и прекрасная дата. У меня были разные предложения из других городов, но никогда не возникало желания уехать отсюда. Мне здесь нравится все: и люди, и разные возможности. Здесь интересно жить», — сказал он.

Так, по словам собеседника агентства, город активно живет и развивается, ежегодно открываются новые школы, в этом году Автоград прирос на целых два учебных заведения. «Если вы посмотрите, это же не школы, а дворцы какие-то! Заходишь, а там и кинотеатр, и концертный зал» — поделился он впечатлениями.

Ахат Галаутдинов отметил, что культуре в городе уделяется отдельное внимание: в свое время был открыт татарский драмтеатр им. Аяза Гилязова, концертный зал Сары Садыковой, русский драмтеатр «Мастеровые». «И билетов на премьеры не купишь, люди идут и идут», — отметил депутат.

Ахата Галаутдинов: «Надо стремиться вперед, ставить цели и задачи перед собой, мыслить позитивно, и тогда станет интересно жить» Фото: nabchelny.ru

Для молодежи в городе отстроены спортивные тренажерные залы. «А когда я рос, было всего три спортзала и три тренера. Мы видим, как прогрессивно растет город. Мы прошли большой путь! Город меняется к лучшему», — поделился собеседник агентства.

Ахат Галаутдинов заметил, что проблемы в городе, без сомнения, всегда были и есть. В этом случае, по его совету, не нужно раскисать. «Надо стремиться вперед, ставить цели и задачи перед собой, мыслить позитивно, и тогда станет интересно жить. Если человек пессимист, то какой бы красивый город ни был, он не увидит этого», — заключил он.

«Стела первостроителям была бы достойным подарком городу»

По мнению гендиректора Союза Торгово-промышленной палаты Фарида Башарова, в городе есть белые пятна, которые еще предстоит облагородить к 400-летнему юбилею. Например, это выход на Нижнекамское водохранилище, а также проект памятной стелы первостроителям.

«Вся страна строила город. Проект памятной стелы победил в городском конкурсе. Мы только первый этап прошли. Надо идти дальше, — сказал он. — Это был бы достойный подарок городу».

Также, по мнению собеседника агентства, необходимо облагородить прибрежные зоны, прилегающие территории к рекам.

Фарид Башаров: «Предложения от общественности есть. Они очень хорошие, достойные внимания, а также и для реализации» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Предложения от общественности есть. Они очень хорошие, достойные внимания, а также и для реализации. Мы сформируем и отдадим руководству города на рассмотрение. Хотелось бы, чтобы весь город был сопричастен к празднику», — сказал он.

Башаров подчеркнул, что для многолетней истории Набережных Челнов это значимый юбилей. И отмечать его, прежде всего, нужно в благодарность тем, кто построил город.

«Именно здесь была завершена последняя ударная стройка Советского Союза. Много сделано для того, чтобы город получился хороший, соответствующий федеральному уровню. Это 33-й город по численности в России», — резюмировал собеседник агентства.

«Нужно строить и ремонтировать крупные объекты, а не просто готовить концерты»

Главный редактор «Челнинских известий» Зульфия Султанова согласилась с предыдущими спикерами, что даты, кратные числу 100, очень значимые и отмечать их обязательно нужно.

«Согласна с мэром Наилем Гамбаровичем, что прежде всего в связи с таким значимым юбилеем необходимо лоббировать вопросы, связанные с ремонтом и строительством крупных объектов, а не просто готовить концерты и массовые мероприятия», — заявила она.

Зульфия Султанова: «В связи с таким значимым юбилеем необходимо лоббировать вопросы, связанные с ремонтом и строительством крупных объектов, а не просто готовить концерты и массовые мероприятия» Фото: nabchelny.ru

Собеседница агентства назвала несколько, по ее мнению, самых важных объектов для города, причем под некоторые из них уже готовы проектные решения.

«Это новое здание для горбольницы № 5 и Дом прощаний, а также продолжение Московского проспекта. Было бы замечательно, если бы республика помогла с финансированием этих проектов. Именно подготовка к юбилею ускорила бы этот процесс. Возможно привлечение, естественно, и федеральных денег», — поделилась мыслями руководитель издания.

Зульфия Султанова отдельное внимание обратила на ледовый дворец. По ее мнению, городу необходимо полноценное здание. «К сожалению, существующий ледовый дворец старого проекта, который настоящим ледовым дворцом и не назовешь», — заключила она.