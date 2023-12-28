Рост цен на яйца в России замедлился до 4% в неделю

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За период с 19 по 25 декабря в среднем по России куриные яйца стали дороже на 4%, что меньше, чем рост на 4,6% за предшествующую неделю. Это следует из данных Росстата.

При этом в 26 регионах яйца подорожали на 5,1–10,2%, в 54 — на 0,1–5%. В двух субъектах Федерации, в Псковской области и Чукотском автономном округе, цены на яйца не изменились. А в трех регионах этот продукт даже подешевел на 0,1–0,3%.

Вместе с тем цены на мясо кур по стране снизились за неделю на 0,8%. В 51 регионе курятина подешевела на 0,1–4,9%, но в 28 регионах подорожала на 0,1–4,7%. Впрочем, в шести субъектах ее стоимость не претерпела никаких изменений.

Кроме того, заметно выросли в цене огурцы, на 8,8% за неделю, и помидоры, на 4%. В целом же плодоовощная продукция стала дороже на 3%.

В частности, в 12 регионах огурцы подорожали на 15,1–31,4%, в 49 — на 5,1–15%, в 17 — всего на 0,3–5%. В двух субъектах, в Тульской области и Чукотском АО, цены на них остались неизменными, тогда как в пяти даже снизились на 0,7–4,1%.

В свою очередь помидоры в восьми регионах выросли в цене на 10,1–21,8%, в 30 — на 5,1–10%, в 40 — только лишь на 0,4–5%. На Чукотке их стоимость осталась прежней, а в шести субъектах Федерации она уменьшилась на 0,2–2,8%.

Ранее Федеральная антимонопольная служба инициировала антикартельные проверки в десяти регионах. В середине декабря ФАС возбудила дела против производителей яиц в Крыму и Кировской области, а позднее — в четырех других субъектах Федерации.

Накануне стало известно, что Волгоградское УФАС усмотрело признаки картельного сговора в деятельности еще четырех фирм. Эти местные компании допустили в декабре рост цен на яйца в 45–100% по сравнению с октябрем.

Во время «Прямой линии» Президент РФ Владимир Путин извинился за высокие цены на яйца. По его словам, они стали расти из-за сбоя в работе Правительства. Впоследствии в Кремле объяснили сложившуюся ситуацию естественными рыночными процессами.

В Руспродсоюзе ожидают, что яйца в рознице начнут дешеветь после Нового года. Аналогичной точки зрения придерживаются в Минсельхозе России и Минсельхозпроде Татарстана. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заметила, что яйца в России подорожали не только из-за инфляции.