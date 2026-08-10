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Происшествия 10 августа 2026 11:40

Рустам Минниханов подписал указ об объявлении траура после атаки БПЛА на РТ

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Раис РТ Рустам Минниханов подписал указ об объявлении траура в Татарстане после атаки БПЛА на Нижнекамск.

Согласно тексту документа, сегодня, 10 августа, в Татарстане будут приспущены государственные флаги республики. Кроме того, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры будет предложено отменить развлекательные передачи.

Кабинету Министров также было дано поручение подготовить предложения по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших.

#траур #атака БПЛА #Рустам Минниханов
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