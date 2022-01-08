Президент Казахстана освободил от должности замсекретаря Совбеза республики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заместителя секретаря Совбеза Азамата Абдымомунова. Об этом со ссылкой на пресс-службу казахстанского лидера передает радио Spurnik.

Азамат Абдымомунов с начала 2014 года был заместителем секретаря Совета безопасности — заведующим секретариата Совета безопасности Казахстана, а с середины 2015-го — просто заместителем секретаря Совбеза. До этого работал как в государственных, включая казахстанское Министерство обороны, так и частных структурах.

Ранее сегодня стало известно о задержании по делу о государственной измене бывшего председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова. Он был отправлен в отставку три дня назад на фоне массовых протестов, которые в Алма-Ате и ряде других городов переросли в масштабные беспорядки.

В начале года жители Жанаозена и Актау на западе Казахстана вышли на несанкционированные митинги. Они протестовали против двукратного увеличения стоимости сжиженного газа. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку Кабинет министров и пообещал разобраться с ценами. Несмотря на это, протестные акции продолжились, участились столкновения с правоохранителями.

Тогда Токаев возглавил Совет безопасности вместо первого руководителя государства Нурсултана Назарбаева. Режим чрезвычайного положения был введен на всей территории страны. Президент Казахстана обратился к главам государств — членов ОДКБ за помощью. Организация ответила согласием на эту просьбу. В Казахстан направлены миротворцы из других стран ОДКБ, в том числе из России, Беларуси, Армении, Киргизии.