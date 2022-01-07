В Казахстан вылетели киргизские миротворцы

Киргизские миротворцы были направлены в Казахстан, где примут участие в миротворческой миссии ОДКБ. Об этом со ссылкой на Минобороны Киргизии сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, в республику отправлено 150 военных, а также 19 единиц техники. В их перевозке задействованы два самолета.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казахстан прибыли девять Ил-76 с российскими военными. Власти республики подчеркнули, что миротворцы не будут принимать участие в боевых операциях.

Напомним, что страны ОДКБ направили миротворцев в Казахстан по просьбе Президента республики Касыма-Жомарта Токаева.