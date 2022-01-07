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Политика
7 января 2022  14:27

В Алма-Ату прибыли девять российских Ил-76 с миротворцами

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В Казахстан прибыли девять российских Ил-76 с военной техников ВДВ и военными. Посадка была произведена в аэродроме Алма-Аты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны. 

Российской контингент входит в состав коллективных миротворческих сил стран — членов ОДКБ. Руководит действиями объединенной группировки командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Андрей Сердюков. 

В ночь на 6 января Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел первое заседание Совета безопасности, где сообщил, что обратился за помощью «в преодолении террористической угрозы» в ОДКБ. Кроме России, миротворцы прибудут из Беларуси, Армении, Киргизии и Таджикистана. 

Как заявили ранее власти Казахстана, миротворцы не участвуют в боевых операциях, они занимаются охраной государственных объектов.

Накануне в республику прибыли первые российские миротворцы. 

В составе миротворческой миссии ОДКБ Киргизия планирует отправить в РК 150 военнослужащих и несколько единиц военной техники, Армения направила 100 военных, их в Казахстан доставляют российские Ил-76. 

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