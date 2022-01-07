В Алма-Ату прибыли девять российских Ил-76 с миротворцами

В Казахстан прибыли девять российских Ил-76 с военной техников ВДВ и военными. Посадка была произведена в аэродроме Алма-Аты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Российской контингент входит в состав коллективных миротворческих сил стран — членов ОДКБ. Руководит действиями объединенной группировки командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Андрей Сердюков.

В ночь на 6 января Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел первое заседание Совета безопасности, где сообщил, что обратился за помощью «в преодолении террористической угрозы» в ОДКБ. Кроме России, миротворцы прибудут из Беларуси, Армении, Киргизии и Таджикистана.

Как заявили ранее власти Казахстана, миротворцы не участвуют в боевых операциях, они занимаются охраной государственных объектов.

Накануне в республику прибыли первые российские миротворцы.

В составе миротворческой миссии ОДКБ Киргизия планирует отправить в РК 150 военнослужащих и несколько единиц военной техники, Армения направила 100 военных, их в Казахстан доставляют российские Ил-76.