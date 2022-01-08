Экс-председателя Комитета нацбезопасности задержали в Казахстане по делу о госизмене

По подозрению в госизмене задержали бывшего председателя комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карима Масимова, сообщает РИА Новости.

Еще шестого января открыли досудебное расследование дела.

«В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший председатель КНБ Масимов К.К. и другие лица», — сообщили в КНБ.

Экс-советник первого президента республики Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев накануне заявил, что предательство статусных чиновников и силовиков стало одной из причин кризиса в стране.

По его словам, происходящие в стране события, это попытка госпереворота и вооруженного мятежа, а их масштаб говорит о том, что осуществить такое невозможно «без предателей высшего эшелона власти, особенно правоохранительных органов».

В первые дни нового года жители республики вышли на массовые митинги. Причиной стало двукратное повышение цен на сжиженный газ. Вслед за этим последовала отставка Правительства и принят ряд мер, однако протестные акции не завершились, наоборот, столкновения с правоохранителями стали более частыми.

На всей территории страны начал действовать режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана обратился к лидерам других государств — членов ОДКБ за помощью. В республику направлены миротворцы оганизации, в частности из России, Киргизии.