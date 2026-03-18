Премиум-авто, наушник-переводчик и игра в го с роботом: что показали Минниханову в Хэфэе

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Хэфэй, административный центр китайской провинции Аньхой. В ходе поездки он познакомился с передовыми технологиями искусственного интеллекта, обсудил совместные проекты с китайскими партнерами и протестировал новый кроссовер Maextro S800. Подробности поездки – в материале «Татар-информа».





Раис Татарстана Рустам Минниханов вновь прибыл в Китай с рабочим визитом

Рустам Минниханов прилетел с рабочим визитом в Хэфэй

Раис Татарстана Рустам Минниханов вновь прибыл в Китай с рабочим визитом – его предыдущая поездка в Поднебесную была в ноябре 2025 года. Тогда он посетил провинцию Чжэцзян, где познакомился с новыми технологическими разработками и провел деловые встречи.

Также делегация побывала в Шэньчжэне на 27-й Китайской выставке высоких технологий. Там Минниханов пообщался с роботом-андроидом, обсудил сотрудничество с вице-мэром города и принял участие в подписании соглашения между Иннополисом и районом Гуанмин.

На этот раз он прилетел в Хэфэй – административный центр провинции Аньхой. Этот регион Татарстану уже знаком: Минниханов бывал здесь в 2023 году. Республика и провинция взаимодействуют в рамках программы «Волга – Янцзы», запущенной в 2013 году для укрепления связей между регионами России и Китая. Тогда Раис Татарстана отмечал, что Аньхой – один из самых быстро развивающихся регионов страны.

Сегодня Хэфэй – мегаполис с населением около 10 млн человек. Город считается одним из научных центров страны – здесь работают около 1,4 тыс. инновационных компаний Фото: rais.tatarstan.ru

Хэфэй расположен примерно в 900 км к югу от столицы Китая – Пекина. Это не туристический город, а крупный научный и промышленный центр. Сюда приезжают в первую очередь по работе или бизнесу, а также как в отправную точку для поездок по живописным районам провинции. Журналисты «Татар-информа» побывали здесь в 2024 году по приглашению Генерального консульства КНР в Казани.

Название города переводится как «слияние рек Фэй». Когда-то это был сравнительно небольшой промышленно-аграрный центр с населением около 500 тыс. человек. Перелом произошел в 1972 году, когда сюда перевели Научно-технический университет Китая.

Сегодня Хэфэй – мегаполис с населением около 10 млн человек. Город считается одним из научных центров страны: здесь работают около 1,4 тыс. инновационных компаний.

Первым делом в Хэфэе Раис Татарстана посетил компанию iFlytek. Во время визита татарстанскому лидеру презентовали наушник с функцией синхронного перевода Фото: rais.tatarstan.ru

Раису Татарстана презентовали умный наушник, распознающий 80 языков

Первым делом в Хэфэе Раис Татарстана посетил компанию iFlytek, которая занимается искусственным интеллектом, распознаванием и синтезом речи, голосовыми помощниками, а также виртуальной реальностью и облачными вычислениями. Ключевой акционер компании – China Mobile, крупнейший в мире оператор мобильной связи с абонентской базой около миллиарда человек.

Во время визита татарстанскому лидеру презентовали наушник с функцией синхронного перевода, поддерживающий 80 языков, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Что бы ни говорили – теперь найти общий язык стало проще», – так она подписала видео в своем канале в MAX.

Членам делегации также продемонстрировали работу текстового онлайн-переводчика. Чтобы проверить его, гости поинтересовались, как будет «здравствуйте» по-татарски, – на экране тут же появилось «ассаляму алейкум». Кроме того, им представили игру го, где в качестве одного из соперников выступает робот. Глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина отметила, что игра сложная, и добавила, что в Татарстане уже проводились турниры по ней.

Кроме того, им представили игру го, где в качестве одного из соперников выступает робот Фото: rais.tatarstan.ru

«Я не чемпион в этой игре, но играть умею», – сказала Минуллина Минниханову – слова попали на видео пресс-службы Раиса РТ.

Помимо этого, Раису Татарстана показали разработки и для других сфер – от виртуальных помощников для водителей и медицинских голосовых сервисов до систем автоматизации кол-центров, транскрипции деловых переговоров и умных видеоконференций. По итогам визита он поручил профильному министерству сформировать рабочую группу по отраслям для обмена опытом и возможного внедрения передовых технологий.

«Мы хотели бы, чтобы наши специалисты приехали в ближайшее время и детально [изучили]. По медицине, образованию, органы власти возьмем. Если у вас есть наработки по безопасности, таких специалистов тоже направим. Мы создадим рабочую группу и уже распишем дорожную карту», – сказал Минниханов.

Рустам Минниханов встретился с губернатором провинции Аньхой Ван Цинсянем Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов встретился с губернатором провинции Аньхой

После этого Рустам Минниханов встретился с губернатором провинции Аньхой Ван Цинсянем. Раис Татарстана отметил, что российско-китайские отношения сегодня находятся на беспрецедентно высоком уровне и это открывает новые возможности для сотрудничества регионов.

«За последние годы ваша страна стала ключевым иностранным инвестором в экономику нашей республики. Доля китайских инвестиций в структуре иностранных инвестиций за прошлый год превысила 62%», – сказал он.

Помимо этого, Татарстан продолжает расширять портфель совместных проектов с Китаем – от машиностроения до IT и энергетики. Так, в ОЭЗ «Алабуга» запустили крупнейший в стране логистический центр имени Дэн Сяопина площадью 670 тыс. квадратных метров, где планируется создать 500 рабочих мест. Пока он функционирует не на полную мощность – часть объектов еще строится.

Кроме того, Минниханов напомнил губернатору Аньхоя о международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», который с 2023 года проходит в Казани.

Рустам Минниханов: «На форуме китайский бизнес представляют более двухсот крупных компаний. Ждем вас и участников из провинции Аньхой на очередном – четвертом форуме в августе этого года» Фото: rais.tatarstan.ru

«На форуме китайский бизнес представляют более двухсот крупных компаний. Ждем вас и участников из провинции Аньхой на очередном – четвертом форуме в августе этого года», – сказал Раис Татарстана.

Ван Цинсянь в ответ отметил, что рад новой встрече, и передал теплые приветствия от имени правительства. Он напомнил, что на последней встрече лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпиня подчеркивалась необходимость расширять контакты во всех сферах. При этом китайская сторона, по его словам, заинтересована в сотрудничестве с Татарстаном, в том числе в нефтедобыче, нефтепереработке, авиа- и автомобилестроении.

Ван Цинсянь отметил, что рад новой встрече, и передал теплые приветствия от имени правительства Фото: rais.tatarstan.ru

«Также предлагаю усилить сотрудничество в гуманитарной сфере. В этом году проходит российско-китайский год образования. Это хороший повод наладить сотрудничество на уровне наших вузов и обмена студентами», – заключил он.

Татарстанский лидер протестировал автомобиль Maextro S800

Хэфэй – важный центр автомобилестроения. В городе расположены производства восьми автобрендов, хорошо известных на российском рынке. Поэтому далее Рустам Минниханов отправился на производство компании JAC. Кстати, во время прошлого визита в Аньхой он уже бывал на предприятиях концерна и наблюдал краш-тест российского «Москвича» на испытательном полигоне.

Здесь важно отметить, что основной завод по сборке автомобилей этой марки находится в Москве, однако значительная часть компонентов поступает из-за рубежа. Например, кроссовер «Москвич 3» на первом этапе создавался на платформе китайского JAC Sehol X4 с использованием готовых машинокомплектов.

JAC Motors – один из десяти крупнейших автопроизводителей Китая. Компания производит легковые и грузовые автомобили, минивэны, электромобили, автобусы, спецшасси, погрузчики, а также двигатели и трансмиссии. Хэфэйский концерн в том числе связывают партнерские отношения и с Татарстаном: на базе JAC КАМАЗ выпускает малотоннажные грузовики, а елабужский завод «Соллерс» собирает коммерческие автомобили.

Сегодня Раису Татарстана показали новый Maextro S800 в электрической и гибридной версиях. Автомобиль позиционируется как премиальный, с современным дизайном и интеллектуальными технологиями: управление жестами и голосовыми командами, а также система защиты конфиденциальности, которая автоматически скрывает информацию о звонках и навигации, если в салоне несколько пассажиров. Машина оснащена комплексом опций для безопасности в неожиданных дорожных ситуациях.

Раису Татарстана показали новый Maextro S800 в электрической и гибридной версиях Фото: rais.tatarstan.ru

Собирают Maextro S800 около 1,5 тыс. роботов, а контроль качества на более чем 80 участках ведется с помощью искусственного интеллекта. Интеллектуальная фабрика занимает 540 тыс. квадратных метров, планируемая мощность производства – до 200 тыс. автомобилей в год.

После этого Минниханов провел тест-драйв нового автомобиля и посетил научно-исследовательский центр JAC. Ему рассказали о технических характеристиках Maextro S800, показали новые модели и представили технологии, применяемые при проектировании и производстве автомобилей.

Затем Рустам Минниханов прибыл в город Ухань, где встретился с руководством Китайской национальной химико-инжиниринговой группы (CNCEC) и Wuhuan Engineering Фото: rais.tatarstan.ru

Переговоры в Ухане

Затем Рустам Минниханов прибыл в город Ухань, где встретился с руководством Китайской национальной химико-инжиниринговой группы (CNCEC) и Wuhuan Engineering.

CNCEC занимается инженерными контрактами, исследованием технологических процессов, геолого-разведочными работами и оказывает сопутствующие услуги на внутреннем и внешнем рынке в области химии, нефтехимии, фармацевтической промышленности, энергетики, угля, строительства и инфраструктуры.

CNCEC участвовала в строительстве 90% химических и 70% нефтехимических проектов в Китае.

Республика начала сотрудничество с компанией еще в 2010 году, благодаря ее опыту и сотрудничеству реализован значимый не только для Татарстана, но и для всей страны проект «Аммоний».