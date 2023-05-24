Минниханов показал видео с краш-тестом «Москвича», который провели на полигоне в Китае

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня в Китае посетил завод JAC, на испытательном полигоне которого провели краш-тест российского автомобиля «Москвич». Видеокадры руководитель республики опубликовал в своем телеграм-канале.

«Судя по результатам – система безопасности сработала на отлично», – написал Минниханов.

JAC Motors – это китайская автомобилестроительная компания, выпускающая легковые и грузовые автомобили, а также автобусы. Штаб-квартира и основные предприятия расположены в городе Хэфэй провинции Аньхой. Сообщалось, что автомобили JAC стали «возможным примером» для производственной линейки будущих моделей завода «Москвич».

Напомним, в прошлом году мэр Москвы Сергей Собянин решил перезапустить производство автомобилей на заводе «Москвич», чтобы сохранить трудовой коллектив. В июле ПАО «КАМАЗ» и Правительство столицы России подписали соглашение о сотрудничестве. В декабре прошлого года генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и Раис Татарстана Рустам Минниханов прокатились на новом «Москвиче» в Набережных Челнах.