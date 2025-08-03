Бесконечные небоскребы и китайская собранность: рассказ о путешествии из Казани в Шанхай

Майские соглашения между Россией и КНР об углублении «отношений всеобъемлющего партнерства» включают в себя и информационный обмен. В июле группа журналистов ПФО, среди которых были корреспонденты «Татар-информа», посетила две провинции Поднебесной. Первым из пунктов поездки с деловой и экскурсионной составляющими стал Шанхай.





Город высоток и скутеров

Рейсы из Москвы в Шанхай выполняются китайскими авиакомпаниями, однако приметы российского обихода не оставляли нас даже в полете. Например, на обед, в комплекте с традиционными китайским рисом с овощами и салатом предлагались конфета и сок от известных отечественных производителей. Такой гастрономический диалог культур уже настраивал на хорошее путешествие.

Шанхай встретил нас сильной духотой и высокой влажностью воздуха. Шаг вовне из кондиционированного аэропорта – и организм оказывается в странном состоянии, близком к банному.

До отеля предстояло добираться около 40 минут, и из окна автобуса можно было впервые оценить внешний облик города. Сразу бросалось в глаза огромное количество небоскребов. С небольшого расстояния Шанхай напоминал огромного ежика с торчащими иглами высоток. Особенно выделялся и впечатлял 632-метровый «Шанхай-тауэр», расположенный, как выяснилось потом, в районе Пудун – финансовом и деловом центре страны. Чуть позже «Шанхайскую башню» мы увидим и вблизи.

Из аэропорта наша группа выехала около 11 утра, при этом на подъездах и окраинах города было подозрительно малолюдно. Встречались лишь редкие автомобили. «Все на работе», – улыбаясь, пожал плечами один из наших сопровождающих в ответ на мой вопрос.

Когда въезжаешь внутрь «каменного ежика», обращаешь внимание на несколько деталей.

Во-первых, в любой точке, где может расти дерево, оно растет. Нет ни одного свободного участка, где не было бы зеленых насаждений.

Даже вдоль дорог и мостов развешаны корзины с цветами, что создает определенный баланс природы и урбанизма. Во-вторых, среди высоток регулярно проскакивали и невысокие дома, напоминающие по виду хрущевки и увешанные сохнущим бельем.

В-третьих, невероятное количество людей на скутерах и велосипедах, которые беспрерывно снуют в разные стороны наряду с обычными автомобилями. Для них выделены свои полосы и сигнал светофора. В этом дорожном хаосе поражает прежде всего спокойствие и невозмутимость водителей авто, лишь иногда жмущих на гудок.

Отель, куда привезли журналистов, оказался в самом центре города. Мне повезло поселиться на одном из самых высоких этажей, откуда открывался роскошный вид на другие высотки.

«Не, дорого»: как правильно разговаривать с китайскими торговцами

Первое знакомство с китайской кухней оставило смешанные впечатления. Блюда в Поднебесной настолько отличаются от привычных в России, что трудно сравнивать даже подходы к гастрономии. Некоторые из коллег, например, не узнали на вкус говядину. Что немудрено – волокна мяса в готовом блюде практически не ощущались.

Интересным показался и подход к формированию меню. В одном обеде были совмещены одновременно говядина, курятина, рыба и так и оставшиеся для меня загадкой отварные овощи. Каждое из блюд было настолько незнакомым на вкус, что как-то не верилось в пояснения гостеприимных хозяев, что все приготовлено из известных нам продуктов. И конечно, посещая КНР, нужно быть готовым к тому, что все блюда (кроме отварного пресного риса, выполняющего роль хлеба) будут острыми. Как объяснили нам местные жители, специи здесь принято добавлять из-за очень влажного воздуха. Согласно убеждениям китайской медицины, острая пища выводит излишнюю влагу из организма.

Первая же прогулка по городу привела нас к сувенирным рядам, где взволнованные продавцы настойчиво предлагали свой товар прохожим, особенно иностранцам. Владельцы лавок как будто соревновались в зазывании, и цены при этом, кажется, брали из головы.

Я решил зайти в первую же лавку, чтобы купить небольшое количество сувениров. Одного диалога с женщиной-продавцом оказалось достаточно, чтобы понять, как устроена местная торговля.

«Сколько?» – спросил я по-английски, указывая на шоппер.

«45 юаней (500 рублей, – прим. авт.)», – улыбнулась продавец.

«Не, дорого», – парировал я.

«Забирай за 25», – вздохнула она. Но «по итогам» всех покупок подарила магнитик за 5 юаней.

Такая стратегия показала на этом рынке суперэффективность.

Решение купить все сразу в первом же павильоне оказалось неожиданно верным – по мере углубления в торговые ряды цены почему-то росли. Вот через несколько метров те же магниты стоят уже 7 юаней, за веера начали просить 15 вместо 10, а за такой же шоппер предложили выложить уже без малого 200 юаней. Такой территориальной инфляции я не видел никогда.

Отбоя от покупателей, однако, не было. С трудом протиснувшись в крытую часть рынка, можно было приобрести традиционные чаи и сладости. При этом подход к торговле и здесь не отличался от тактики уличных зазывал.

Вращающийся ресторан в телебашне и речной круиз

Одна из самых узнаваемых достопримечательностей Шанхая – 468-метровая «Восточная жемчужина», пятая по высоте телебашня в мире. Сейчас ее занимают торговый центр и ресторан, разместившийся на высоте 267 метров. У ресторана панорамные окна, и он постоянно вращается, делая полный оборот за два часа. Таким образом, для посетителей каждую минуту открывается новый вид на город с высоты птичьего полета.

Шведский стол здесь поразил многообразием блюд: от всевозможных морских обитателей до жареной свинины и картошки фри. Основной упор все же сделан на морепродукты. Происхождение и биографию половины существ, которых я попробовал, выяснить так и не удалось, но все было очень вкусно.

Когда стало вечереть, группа журналистов отправилась в круиз по реке Хуанпу, на которой стоит Шанхай. Особенно впечатляюще город смотрится с воды, когда включается иллюминация и высотки начинают пестреть разноцветными огнями. Кроме того, прогулка по реке неплохо спасает от жары и духоты – кажется, вечных спутников летнего Шанхая.

Shanghai United Media Group пригласили к освещению форума «РОСТКИ»

Конечно, была у нашей поездки и рабочая составляющая. В Шанхае группа журналистов из регионов Приволжья посетила офис научно-технического предприятия Sunmi, а также Shanghai United Media Group (SUMG), созданную в 2013 году и также расположенную в одной из высоченных, но уютных многоэтажек.

«В SUMG работают более 7 тыс. человек, мы один из крупнейших медиахолдингов Китая. Сейчас фокус нашей работы направлен на цифровую трансформацию, мы стараемся перевести традиционные СМИ в новые форматы», - рассказал вице-президент медиагруппы Ян Цзян.

Российских журналистов провели по ряду видеостудий гигантского офиса SUMG. Примечательно, что любой из наших шанхайских коллег, вне зависимости от издания, может спокойно занять любую из них и снять интересующий его материал.

Кроме того, мы посетили офис крупнейшей газеты региона The Paper. Ее рабочее помещение напомнило родной «Татар-информ»: огромный опенспейс, где журналисты отрабатывают инфоповоды за множеством мониторов.

В большой встрече представителей медиагруппы с журналистами из ПФО поучаствовали главные редактора изданий холдинга и их заместители. Российские и китайские коллеги рассказали друг другу о своем видении путей развития медиасферы. Ключевыми темами стали адаптация традиционных медиа к новой цифровой реальности и борьба с фейками.

В заключение первый заместитель руководителя Республиканского агентства «Татмедиа» Ильдар Миргалимов пригласил представителей SUMG на форум РОСТКИ, который пройдет в Казани 18-19 августа.

«Сотрудничество между нашими странами основывается во многом на взаимодействии регионов. Наше мероприятие направлено именно на это. Хотел бы пригласить Shanghai United Media Group к освещению форума «РОСТКИ». В прошлом году на нем работали более 270 представителей СМИ, среди которых было множество представителей Китая. Мы бы очень хотели, чтобы вы также стали нашими партнерами», - обратился к участникам встречи Миргалимов.

Китайские коллеги с большим интересом отнеслись к этому предложению, подчеркнув стабильное развитие отношений наших двух стран.

«Очень надеемся, что у нас будет возможность принять участие в форуме «РОСТКИ» в Казани. Сейчас, на фоне динамично развивающихся отношений России и Китая, он особенно важен. Подтверждением дружеских связей стало согласие Президента России Владимира Путина посетить парад в честь 80-летия Победы над фашизмом в Пекине в сентябре этого года», - подчеркнул Ян Цзян.

Подводя итог шанхайской части поездки, нужно сказать, что этот мегаполис производит невероятное впечатление. В первую очередь своими масштабами – кажется, что он бесконечный. Но примечательно, что 30-миллионный город «умирает» еще до полуночи. Иллюминация гаснет, улицы резко пустеют. Как сказали нам сопровождающие, это объясняется тем, что в Шанхае люди очень много работают, поэтому и спать ложатся рано.

Редакция «Татар-информа» благодарит Генеральное консульство КНР в Казани за организацию поездки

Фото и видео: © Арсений Каримов / «Татар-информ»