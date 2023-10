Крупнейший мегаполис КНР: небоскребы, такси-беспилотники и русский язык

Бывшая столица и город будущего

В России есть стереотип, что крупнейший город КНР – Пекин или Шанхай. Однако это не так. Самый большой город в Китае и в мире – Чунцин, расположенный в центре страны.

Город просто гигантский, он занимает площадь свыше 80 тыс. квадратных километров. Для сравнения: Татарстан располагается на территории в 68 тыс. квадратных километров.

Сегодня Чунцин (в переводе означает «двойная радость») – один из главных культурных и экономических центров Китая. Мегаполис расположен в восточной части Сычуаньской впадины в окружении трех горных массивов: Дабашань, Ушань и Далоушань. Город очень значим для страны как экономический и культурный центр. Важная деталь: в годы японской оккупации (1937-1945) Чунцин временно являлся столицей страны.

Этот город сегодня связан прямым авиасообщением с Россией. 15 мая этого года китайская авиакомпания Tianjin Airlines возобновила регулярные рейсы по маршруту «Чунцин – Москва – Чунцин». Широкофюзеляжный авиалайнер Airbus A330-300 прибывает в аэропорт Шереметьево два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Перелет длится 8 часов. Время в Чунцине опережает московское на 5 часов.

Для поездки в Китай необходимо получить визу. Она не требуется в случае, если вы летите на курорты острова Хайнань, причем в составе группы, организованной туроператором. Жители Татарстана, как правило, обращаются за визой в визовый центр, открывшийся в августе этого года в Москве. Но недавно дипломатическое представительство Китая в Казани объявило о том, что оно ведет работу по строительству здания визового центра в столице Татарстана.

Ежегодно плюс полмиллиона жителей

Получить представление о настоящем и будущем Чунцина можно в Выставочном центре городского планирования. Здесь, в суперсовременном здании в центре города на набережной Янцзы, представлена масса различных экспонатов, рассказывающих о мегаполисе, значительная часть информации преподносится посетителям в мультимедийном формате – как любят в Китае, с гигантских экранов. Отчасти центр напоминает казанский музей «Городская панорама», но, разумеется, с существенной поправкой на масштаб.

Чунцин действительно производит впечатление города-гиганта. Но при этом он спланирован так, что на улицах нет людских толп и даже в центре города пробки на дорогах намного меньше тех, какие ожидаешь увидеть в городе с таким огромным населением. Причина в том, что в Чунцине построена одна из мощнейших сетей транспортных развязок в мире. Она состоит из двадцати эстакад на пяти уровнях. Выглядит это в высшей степени футуристично.

Архитектура Чунцина преимущественно суперсовременная, в городе преобладает высотная застройка. Много жилых комплексов с закрытой территорией, благоустройство выполнено на очень высоком уровне. На улицах поддерживается чистота. Есть районы старой застройки, напоминающие советские «ленинградки» и хрущевки, бросается в глаза, что на большинстве окон и балконов там решетки.

32-миллионный город продолжает расти. Как татарстанские журналисты узнали на официальной встрече в канцелярии по иностранным делам Народного правительства Чунцина (фактически региональное министерство иностранных дел), запланированы еще несколько этапов развития города, которые подразумевают широкое развитие его инфраструктуры и – самое главное – ежегодный рост населения на 500 тысяч человек в течение 20 лет (!). Причем в случае необходимости власти Чунцина готовы стимулировать рост за счет миграции из более мелких городов и сельской местности, рассказала в ходе встречи Чжан Яцянь, заместитель начальника канцелярии иностранных дел Народного правительства города Чунцин.

Чжан Яцянь

Логистика, ноутбуки, IT и беспилотное такси

Чунцин - один из крупнейших экономических центров КНР. Здесь развиты различные направления: логистика, автопром, IT-отрасль. О масштабах многих бизнесов в городе говорит тот факт, что здесь находится 30 процентов мирового производства ноутбуков.

В Чунцине находится один из ключевых пунктов транспортного пути, соединяющего Юго-Восточную Азию с Европой через Россию. Город играет в Китае и мире одну из ключевых ролей в логистике. О том, как это работает, журналисты из Татарстана узнали, посетив Внутренний международный логистический выставочный центр Чунцина. Практически каждый год, как рассказал Чжу Юань, руководитель компании Chongqing Pan-European Railway Port Operation and Management Co., Ltd, из Чунцина открываются новые логистические маршруты в страны Азии. Огромную роль играет железнодорожный путь с Россией – в месяц по нему из Чунцина отправляется порядка 100 тысяч 20-футовых контейнеров.

В Чунцине очень развита сфера IT. Система распознавания лиц в Китае действительно внедрена повсеместно. Национальная биометрическая база данных Китая включает информацию практически о каждом из 1,4 млрд жителей страны. Она позволяет за считаные секунды с точностью 95,5% идентифицировать человека. По всей территории континентального Китая размещено более 200 млн камер видеонаблюдения, которые круглосуточно следят за автомобильным трафиком, уличной преступностью, соблюдением правил дорожного движения. Кстати, иностранцы при подаче документов на визу также сдают биометрические данные и по прибытии в страну проходят проверку на границе.

Татарстанские журналисты посетили офис Chongqing Zhongke Yuncong Technology – крупного разработчика систем безопасности и искусственного интеллекта. Заказчиками компании являются как госструктуры, так и крупные промышленные гиганты, такие как Huawei, Haier и другие.

В Юнчуане, одном из районов Чунцина, расположен крупный завод автопроизводителя Great Wall Motor. На конвейере собирают автомобили, популярные и в России, в частности кроссовер Tank. Кстати, отметим, что в РФ сейчас более 70% рынка новых автомобилей составляет продукция китайского автопрома. Great Wall известна в нашей стране еще с 2005 года благодаря своим тогда еще недорогим рамным внедорожникам и пикапам. Их продажи шли настолько хорошо, что компания одно время даже намеревалась открыть автосборочный завод в Татарстане.

Юнчуань находится в 180 км от центра Чунцина, но это расстояние преодолевается за 25 минут на скоростном поезде. Но это не единственный проект в сфере транспорта, который производит ошеломляющее впечатление. В этом районе с населением более 1 млн человек запущен в коммерческую эксплуатацию проект беспилотного городского такси на база автомобилей Baidu. 50 таких машин ежедневно курсируют по городу и, как убедились на собственном опыте журналисты «Татар-информа», ведут себя на городских улицах очень уверенно.

Чунцин и Россия

Одна из государственных средних школ в Чунцине специализируется на изучении иностранных языков. Она огромная, на 10 тыс. учеников. По факту это целый кампус, состоящий из большого числа зданий. В том числе более 70 детей изучают русский язык.

Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо выходец из города Чунцин. Он тоже окончил эту школу и свободно говорит на русском. В частности, в ходе интервью «Татар-информу» в рамках проекта «12 этаж» ему не понадобился переводчик и он отвечал на наши вопросы на очень хорошем русском языке.

В этом учебном заведении журналистам из Татарстана показали открытый урок, в ходе которого дети демонстрировали свое знание языка. На очень хорошем русском они рассказали об истории Казани и провели концерт, на котором исполняли популярные песни – конечно, тоже на русском языке. Также школьники показали чайную церемонию и традиционные китайские игры.

Эта встреча оставила очень теплое впечатление. Вне всяких сомнений, китайцы очень хорошо относятся к России. Они воспринимают нас как дружественный народ и испытывают большой интерес к соседней стране.

С Россией оказался связан еще один момент нашей экскурсии по Чунцину. Дело в том, что в большом парке в центральной части города находится памятник советским летчикам.

В 1939-1940 годах, когда Япония совершала агрессию в отношении Китая, они значились в Поднебесной как военные советники. В Китае есть целый ряд таких захоронений, чунцинское — одно из них.

Над могильной плитой возвышается обелиск с надписью: «Здесь похоронен прах офицеров-добровольцев СССР Сторфа и Катнова, погибших во время антияпонской войны». А рядом на стеле на трех языках — китайском, русском и английском — об этом сообщается более подробно. В частности, говорится, что указанные на памятнике имена Сторфа и Катнова являются псевдонимами полковника Петра Лаврентьевича Скокова и майора Василия Дмитриевича Котолупенко. Они отдали свои жизни при исполнении интернационального долга 1 мая 1941 года и 15 ноября 1940 года.

В 1959 году по решению комитета КПК города Чунцина прах офицеров-добровольцев был перенесен сюда из местечка Юаньцзяган и парка Япцзяфэнь. В 1962 году Народное правительство Чунцина присвоило этой братской могиле статус охраняемого памятника городского уровня. В сентябре 2000 года, после того как Чунцин стал городом центрального подчинения, этот статус мемориала был подтвержден. Также указано, что памятник был отремонтирован в 2005 и 2010 годах при финансовом содействии посольства России в КНР.

СМИ переместились в мессенджеры

Крупнейший игрок на рынке медиа в Чунцине – государственная компания «Чунцинская радиовещательная группа». Как рассказала коллегам из Татарстана Лю Мэйлинь, заместитель начальника новостного проекта First Eye News, в структуру группы входит пять радиостанций, телевизионное вещание, интернет-сайты.

В целом принципы ее работы похожи на то, как работают СМИ в России, но есть свои особенности. В компании, которая занимает гигантское здание, работает порядка 500 человек. Новостная редакция фактически разделена на две структуры. Одна занимается исключительно официальной информацией и публикует в различных форматах (новости на сайте, в мессенджерах, видео) переработанные пресс-релизы госструктур и официальные сообщения. Другая –! основная часть редакции работает над всей остальной информацией, которая предназначена для широкой аудитории: происшествия, бизнес, спорт, культура и др.

В редакции отсутствует система отделов. Часть журналистов пишет на все темы, часть освещает только профильные направления. Редакторская группа перерабатывает весь поток новостей, упаковывая в различные форматы.

Требования к журналистам высокие - нужно уметь и снимать, и монтировать, и работать очень оперативно. Заработная плата около 1000 долларов. Заметно, что в редакции очень много молодых сотрудников. В местном университете есть аналог нашего журфака.

Как рассказали китайские коллеги, сейчас основной рост аудитории идет в самом популярном мессенджере WeChat. Здесь, как в российском Telegram, есть возможность не только общаться, но и транслировать новости посредством каналов.

Жгучий перец и мусульманская кухня по-китайски

Хотя море от Чунцина находится далеко, здесь очень высокая влажность. Это является причиной частых густых туманов, за что город даже называют китайской столицей туманов.

Влажность настолько высока, что даже при +18-20 градусах одежда становится влажной. Летом в этом городе очень жарко. Даже в сентябре температура держится на отметке 35-37 градусов и может доходить до 40 градусов. Такой климат способствует бурному развитию сельского хозяйства в регионе. В самом Чунцине много зелени, парков, окрестности сплошь в растительности тропического характера.

С жарой жители Чунцина связывают особенности своего питания. Даже по китайским меркам еда здесь очень острая, и это, как утверждают местные жители, помогает организму чувствовать себя хорошо в жару.

Специфичность местной кухни проявляется и в другом: в ней практически отсутствуют молочные продукты. Китайцы их не едят ввиду того, что большинство населения не переносит лактозу. Основа питания здесь - рис, лапша, овощи, речная рыба, различные виды мяса, грибы и фрукты.

Специи в Китае — это отдельная тема. Их настолько много и они очень разнообразные, но по большей части, конечно, придают блюдам пряность и остроту.

Кстати, на улицах, где расположены заведения общепита, всюду чувствуется хорошо знакомый многим россиянам запах специй, входящих в состав лапши «Доширак».

К журналистам из Татарстана организаторы поездки проявили особое уважение, пригласив в дунганский ресторан. Внешне это такое же китайское заведение общепита, как и остальные. Но сразу бросается в глаза, что молодые люди-официанты здесь в тюбетейках, а девушки — в хиджабах. Дунгане – этнос в Китае, главное отличие которого заключается в мусульманском вероисповедании. Их кухня в целом похожа на обычную китайскую, но в ней присутствуют элементы, напоминающие кухни народов Центральной Азии, – например, у дунган шире представлены лепешки и другие мучные изделия.

Слияние рек и спящий Будда

В центре Чунцина находится место слияния рек Янцзы и Цзялинцзян. Вода первой имеет грязно-желтый цвет, так как она течет с гор. Вторая на ее фоне выглядит гораздо чище. Здесь можно увидеть впечатляющую картину того, как две разноцветные реки соединяются в одну.

Речная прогулка по Янцзы, популярная среди туристов, оставляет неизгладимое впечатление. По реке снуют большие прогулочные суда, принимающие на борт сотни, если не тысячу человек. Практически все туристы - жители Китая. В КНР очень развит внутренний туризм, этому способствует хорошо развитая транспортная сеть, наличие разных климатических зон, морские курорты и большое количество достопримечательностей.

В Чунцине есть пешеходная туристическая улица Цицикоу, которая отчасти напоминает улицу Баумана в Казани – здесь множество ресторанов и кафе китайской кухни, различные шоу и развлечения.

В районе Чунцина Дацзу расположен музей под открытым небом – комплекс древних наскальных рельефов VII-X веков. Территория этого объекта, находящегося в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО, огромна – пешком обойти ее невозможно, туристы перемещаются на специальных электрокарах. Здесь на 75 охраняемых участках находится свыше 50 тысяч каменных рельефов буддистской, конфуцианской и даосской тематики, высеченные в скалах, а также более 100 тысяч иероглифов. Самая известная из них – скульптура горизонтально спящего Будды длиной 31 метр.

Уникальный исторический объект долгое время был изолирован и по этой причине хорошо сохранился и не был затронут антирелигиозным вандализмом времен «культурной революции». О нем стало известно в 1961 году, когда его случайно обнаружили туристы. Комплекс был взят властями КНР под охрану. Иностранные туристы смогли увидеть его только в 1980 году. Сейчас это очень популярное место для туризма.

Китай – Татарстан: заводы, логистика и форум «РОСТКИ»

Подводя итог: Китай действительно очень интересная страна. Многое в ней для нас непривычно: организация жизни, еда, климат. Но при этом невооруженным глазом видно, что страна ориентирована на экономический прогресс, создание комфорта для жизни людей. Это социальное государство, в котором многое делается для будущих поколений.

Экономические связи с КНР сейчас очень значимы для Татарстана. Китайский бизнес присутствует в нашей республике давно. Корпорация Haier по соглашению с Правительством Татарстана основала индустриальный парк в Набережных Челнах, где разместились заводы по производству стиральных машин и телевизоров. Каждый — мощностью 500 тыс. единиц в год.

На фоне последних событий китайцы не только не сворачивают свою деятельность, а наращивают мощности. Haier планирует построить еще 12 заводов до 2025 года, инвестиции оцениваются в 1 млрд долларов США. В будущем на площадках в Набережных Челнах будут работать 5 тыс. человек.

В ноябре прошлого года Раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров запустили в Елабуге производство легких коммерческих автомобилей (LCV) под брендом «Соллерс». Планируется выпускать до 30 тыс. автомобилей в год. Общий объем инвестиций в проект составит более 5,5 млрд рублей. Основой для этих автомобилей станут китайские машины JAC.

В марте в ОЭЗ «Алабуга» стартовало строительство крупнейшего в России логистического терминала имени Дэн Сяопина. Размер инвестиций в него на первом этапе обозначен в 20 млрд рублей. Он задуман как мультимодальный – будут задействованы автомобильный, железнодорожный, а в перспективе и авиационный виды транспорта.

Сян Бо

Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо в конце прошлого года отмечал, что Татарстан активно участвует в механизме межрегионального сотрудничества «Янцзы — Волга» и постоянно расширяет взаимовыгодное сотрудничество с провинциями Шаньдун и Сычуань, а также с другими регионами Китая. В 2021 году товарооборот Республики Татарстан с КНР достиг 1,2 млрд долларов, что составляет пятую часть от всего товарооборота Приволжского федерального округа с Китаем.

А 7-8 сентября в Казани прошел первый российско-китайский форум «РОСТКИ», который посетили более 7 тыс. человек. По данным АИР РТ, в форуме участвовали представители 58 субъектов России и 19 провинций Китайской Народной Республики. В рамках форума прошли 44 деловые сессии. Раис Татарстана Рустам Минниханов предложил сделать этот форум ежегодным.

Редакция выражает признательность Генеральному консулу КНР в России господину Сян Бо за организацию поездки.

Фотографии Владимира Васильева / «Татар-информ»