Чанша-2: 11-этажка, построенная за 29 часов, и «Голодать можно, не пить чай – нельзя»

Этот материал заканчивает серию репортажей из Шанхая и Чанши, где корреспонденты «Татар-информа» побывали вместе с журналистами других изданий ПФО. Сегодня рассказываем о трех хитах промышленного туризма провинции Хунань.





Но вначале еще немного общих впечатлений. На снимке популярный в Чанше торговый центр в стиле киберпанк. Заходишь в современное здание и попадаешь в «80-е по-китайски» – с вывесками, кафе, телевизорами и в целом атмосферой того времени.

Часто китайцы, особенно китаянки, выглядят моложе своих лет. Мы заподозрили это, узнав о настоящем возрасте наших переводчиц. Может быть, дело в том, что женщины не позволяют своим лицам загорать.

Многие вполне уже подросшие деревья укреплены. И не веревочками, как у нас, а более фундаментально. Похоже, только так можно спасти деревья от тайфунов и наводнений.

Несмотря на жару и обилие водоемов, мы не видели купающихся людей. Один из членов нашей группы объяснил: жители Поднебесной не большие любители плавать. Да и как накупаться в сезон, если отпусков в нашем понимании в КНР нет. Об этом рассказала уже наша переводчица. Что-то подобное отпуску китайцы имеют два раза в год – и оба раза не летом.

Утка по-…чаншински.

Чанша – это еще и крупный индустриальный центр. В этом журналисты из России убедились, занявшись волею пославших их хозяев промышленным туризмом. Мы побывали на заводе по производству спецтехники, в научно-технологическом парке и в чайной компании.

Первым мы увидели промпарк компании Zoomlion, производящей строительную, сельскохозяйственную, погрузочную технику и карьерные самосвалы. Это «город в городе, счастливый и интеллектуальный», как говорилось в показанной нам видеопрезентации (большая видеовизитка, к слову, здесь есть чуть ли не у каждой компании). И чистый. Внутри цехов нам снимать не разрешили, но там примерно так же стерильно, как на этих газонах.

300-метровый в длину сборочный цех роботизирован, отсюда скорость производства: экскаватор собирается за 6 минут, автокран – за 17. На видео – выступление экскаватора-«внучки» (были еще «папа» и «дедушка»).

Аттракцион с рюмками.

Площадка горнодобывающей техники. В Чанше производится половина экскаваторов в мире – силами частично государственного Zoomlion и его полностью частного конкурента Sany.

210-тонный карьерный самосвал – самый крупный в мире… нет, не самосвал в принципе, а самосвал-гибрид. Стоит такой около 330 млн рублей.

Далее была штаб-квартира группы «Юаньда», которая специализируется на «зеленых» решениях. В том числе на системах очистки воздуха и повышении энергоэффективности.

Этот шкафчик, рассчитанный на 120-метровую квартиру, фильтрует воздух и уничтожает бактерий и пыльцу. Воздух, по словам гида, становится чище в 1000 раз.

Макет системы, преобразующей тепло в электричество и наоборот. Такая имеется в аэропорту Мадрида, там она, конечно же, вырабатывает холод, то есть работает в качестве кондиционера.

Главное ноу-хау этой установки – неэлектрический кондиционер. С 1992 года было выпущено уже 12 ее моделей.

Макет нового района города Нанкин площадью 15 млн квадратных метров. В правом нижнем углу – электростанция, благодаря которой в районе бесплатные тепло и холод и снижение выбросов углекислого газа, равноценное посадке 6 млн деревьев в год. «Подходит ли она для северных российских городов?» – спросили мы. «No problem», – ответил гид.

В «Юаньда», помимо этого, строят дома из нержавеющей стали. Преимущества перед кирпичом – легкость, прочность и сейсмоустойчивость.

А также быстровозводимость: модули, сделанные на заводе, просто собираются на стройке.

Этот демо-дом, в который водят на экскурсии, построили за рекордные 29 часов. Гораздо больше времени (две недели) ушло на фундамент, он делается по старинке. Но и нормативная скорость такого строительства впечатляет – три этажа за один день.

Здание облицовано сплавом алюминия и цинка.

Гид предлагает потрогать дом снаружи, чтобы почувствовать разницу температур, оказавшись внутри. Стенка действительно горячая, чему на этом солнцепеке никто не удивлен.

А в доме действительно прохладно.

Самый высокий из уже построенных по такой технологии домов – 30-этажный. В настоящее время компания планирует построить 300-этажное здание в Дубае.

Следующий пункт экскурсии – «Чайная группа», она же Hunan Tea Group Company Ltd. Здесь нам показали уже не производство, а музей чая, магазин чая и традиционный хит – чайную церемонию.

Чаепитие входит в «семь главных событий жизни китайского народа». Китайцы убеждены, что это такое же духовное наслаждение, как музыка, стихи, живопись и др. «Не есть три дня можно. Не пить чай один день – нельзя», – говорят они.

Мужчины не призадумались и в траве ничего не разглядывают. Они мнут чай, катя эту «колбасу» вперед.

Хотя чай – это одно растение, точнее дерево (в диких условиях) или куст (в промышленных), у него, по словам экскурсовода, шесть видов – зеленый, красный, темный и т. д., для которых используются шесть видов оборудования.

Урожай чая в Китае случается два-три раза в год. Лучший чай получается из первого – весеннего.

Что-то до боли знакомое… А, ну да: «Russian tea-urns, 1990s» («Русские чайники, 1990-е»).

Экскурсовод подтверждает многим известный факт: зеленый чай наиболее полезный, поскольку сохраняет большую часть своих полезных свойств.

Во времена династии Сун чай пили так: размельчали и бросали в теплую воду. То есть не заваривали.

Почти все эти бренды продаются только внутри КНР. Чай, конечно, экспортируется, но в виде сырья, а не марок.

Чайная церемония от профессионалов чаезаваривания.

А завершила программу пребывания журналистов ПФО в Китае встреча с чаншайским коллегами.

На ней республиканское агентство «Татмедиа» предложило всеобъемлющее сотрудничество СМИ провинции Хунань.

Спасибо, Чанша, что не всегда было так. Хотя и так – тоже красиво.

Редакция «Татар-информа» благодарит Генеральное консульство КНР в Казани за организацию поездки

Фотографии автора

Видео Арсения Каримова