«Поехали в Китай!» Часть 1: Пекин – ноль электросамокатов, море зелени, панельки и дворцы

7 часов до Китая

Сразу отметим: наша поездка в Китай была культурно-деловой. Группу журналистов Поволжья Генеральное консульство в Казани пригласило познакомиться с КНР в год 75-летия установления дипломатических отношений между нашими странами.

Чтобы попасть в Китай, нужно оформить один из типов виз. Для части из них – как в нашем случае – нужно сдать отпечатки пальцев, это можно сделать в визовом центре в Москве. Такой же строится в Казани, и, вероятно, в ближайшем будущем жители Поволжья смогут оформить документы и в Татарстане. Некоторые виды виз можно получить удаленно – бизнесменам, туристам, транзитным путешественникам.

Перед поездкой стоит обратить внимание на несколько моментов.

Деньги. Лучше купить сразу юани в России. Карты, выпущенные в нашей стране, в Китае не работают, за исключением UnionPay. Стоит ли тратить деньги на оформление ради одной поездки – вопрос.

Покупая доллары, имейте в виду, что можно прогадать при двойной конвертации. Кроме того, в китайских городах можно просто не распознать места обмена валюты.

Зарядка. В Китае отличная от нашей система розеток. Но, как правило, в гостиницах проблем не возникает – используются оба стандарта. Можно подстраховаться, купив переходник заранее в России. Или купить уже в Китае в супермаркете.

Связь. Можно приобрести симку в Китае, но придется потратить время на поиски оператора. Можно купить виртуальные симки, но они довольно дорогие и с небольшим лимитом. Практика показала, что если нужна связь – лучше подключить роуминг. В Китае к тому же очень много общественных точек Wi-Fi. И важное замечание: в КНР запрещены привычные нам соцсети, в том числе Телеграм, поэтому в России лучше заранее установить VPN-программу.

Из аэропортов Москвы прямые рейсы до Пекина выполняются каждый день разными авиакомпаниями. Лететь чуть больше 7 часов. Как правило, это ночные перелеты, что довольно удобно: садишься в самолет вечером в столице России и прилетаешь утром в столицу Китая.

Напомним, к слову, что 28 сентября откроется прямой рейс из Казани в Шанхай. Полеты будет выполнять авиакомпания China Eastern Airlines три раза в неделю.

Разница во времени между Пекином с Москвой – 5 часов. Интересно, что в Китае фактически четыре часовых пояса, но время на всей территории страны единое – пекинское (UTC+8).

На подлете к Пекину

Нихао, Пекин!

Пекин с трех сторон – запада, севера и северо-востока – окружен живописными горами. Горный пейзаж сменяется зелеными полями.

С высоты кажется, что под выращивание сельскохозяйственных культур отдан каждый кусочек свободной от застройки земли – каждый метр разлинован аккуратно высаженными растениями. Даже между высоток. Что интересно, на полях можно заметить множество теплиц, хотя лето в Пекине очень жаркое и влажное.

Мы прибыли в аэропорт Дасин. Он новый – открыт только в 2019 году. Построен в форме шестиконечной звезды, дизайн разработала архитектор Заха Хадид. Аэропорт рассчитан на обслуживание 72 млн пассажиров в год. Плюс этого огромного аэропорта как раз в том, что он пока не загружен – контроль можно пройти очень быстро, без очередей.

Навигация понятная. Первый пункт контроля – комната для сдачи отпечатков пальцев. Нужно приложить паспорт и «прокатать» пальчики. Как – напишет сам автомат на русском языке, ведь он уже считал, откуда вы. Машина выдаст ваучер, с ним и с анкетой о целях визита, которую тут же нужно заполнить, идем к пограничнику, снова прикладываем пальцы в определенной последовательности, получаем штамп и выходим в город.

Пункт контроля – комната для сдачи отпечатков пальцев

И если центральный аэропорт Шоуду расположен всего в двадцати километрах от центра, то Дасин – почти в пятидесяти. Но добраться до центра города можно без проблем: к аэропорту подходит скоростная железная дорога, которая соединяет его с Западным вокзалом Пекина, а также метро и автобус.

Движение без пробок и самокатов

Первое, что бросается в глаза по пути из аэропорта в город, – все дороги для наземного транспорта – автомобильного, железнодорожного – идут по эстакадам. Дороги не подчиняются рельефу – они просто «парят» над землей. «Приземляются» они уже в Пекине, взмывая вверх на замысловатых транспортных развязках. И такая картина повсюду – миллионы кубометров бетона, залитого под эстакады и путепроводы.

В Пекине живет около 22 млн человек. Но самое удивительное – ни утром, ни вечером мы не стояли в пробках. Этому есть несколько объяснений. Это и ограничение на число продаваемых в городе легковых автомобилей, и проезд в будние дни для машин с определенными числами в номерах, и повсеместные платные стоянки и так далее.

Номера легковых авто, как правило, двух типов: синие – это машины на бензине или дизеле и зеленые – электромобили. На улицах визуально соотношение 50 на 50. Цвета самих машин тоже в основном в двух вариантах – либо белые, либо черные. Европейских марок на дорогах единицы – встречаются Mercedes, Audi и BMW. Это считается проявлением пижонства. Нет, их не привозят из Германии, машины производят в Китае.

Очень много на улицах велосипедов и электробайков, и для движения им выделили не просто дорожки, а целые отдельные полосы.

Не сразу понимаешь, что не так, как у нас. И только через какое-то время доходит: здесь нет ни одного электросамоката. Да, тех самых, которые производятся в Китае и которыми заполнены наши улицы. Ни одного. Сами китайцы говорят, что просто люди не относятся к ним как к серьезному транспорту. На самом деле, в Китае они запрещены.

Движение – с учетом электромобилей, электробайков и велосипедов – можно было бы даже назвать бесшумным. Если бы только водители не любили так сигналить.

Вообще, пока едешь по Пекину, нет ощущения, что находишься в Китае. Застройка, как сказал наш гид, понятна любому российскому человеку. Это кварталы всевозможных панелек: «хрущевок» в пять этажей, девятиэтажек, 20-этажных зданий. Кажется, что ты находишься в Подмосковье или в Авиастроительном районе Казани, например.

В столице КНР довольно много высотных зданий, но это не город небоскребов. Хотя в центре есть даже один сверхнебоскреб – Чайна-Цзунь. Высота башни – 528 метров, в нем 108 этажей. Это не только самое высокое здание в городе, оно входит в топ-10 самых высоких в мире. К слову, в этом списке еще четыре китайских небоскреба, но они находятся в других городах.

Что впечатляет – город утопает в зелени. Здесь повсюду привычные нам тополя, а также платаны и раскидистые акации.

Запретный город

Сокровища Пекина – его достопримечательности.

Одна из главных – императорский дворец Гугун, или Запретный город. Это самый большой дворцовый комплекс в мире. В длину – почти километр, в ширину – около 800 метров.

Комплекс построен в начале XV века во времена минской династии Гугун. Здесь жили 24 китайских правителя в течение 492 лет. В 1925 году он стал дворцом-музеем, а в 1987-м был занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Запретном городе 980 зданий. Главный вход – через Полуденные ворота (Умэнь). Сразу за ними находится площадь с каналом «Река золотой воды», через который перекинуты мраморные мосты.

В центре – Императорский дворец, к нему ведет лестница, по которой мог подниматься только император.

Можно выбрать разные туристические тропы, исследование которых займет от пары часов до целого дня. По данным сайта музея, количество посетителей ограничено 40 тыс. человек в день, поэтому бронировать билеты нужно заранее. Иностранцам придется предъявить на входе свой паспорт.

Вообще в ходе нашей поездки Запретный город оказался единственным местом, где было огромное скопление людей. Каждую минуту по громкоговорителю давали объявления – кто-то кого-то в столпотворении терял. В высокий сезон, в каникулы, сюда приезжают на экскурсии со всей страны.

Запретный город оказался единственным местом, где было огромное скопление людей

Иностранных туристов практически нет, считаные единицы. Если будете в Китае, не удивляйтесь, что на улице вам будут добродушно говорить: Hello! и даже просить сфотографироваться. Для китайцев встретить человека со светлой кожей – это к удаче.

Летний императорский дворец

На окраине Пекина находится Летний императорский дворец. Резиденцию построили в 1750-1764 годах. Его площадь – почти 30 га, три четверти парка занимает искусственное озеро Куньмин. Из вырытой при создании озера земли возвели холм Долголетия, на вершине которого расположились несколько буддийских храмов. Резиденции дали название «Сад чистой ряби».

Но это современный вариант дворца. Исторический разрушили во время Второй опиумной войны 1850-х годов, в которой Цинская империя сражалась с Великобританией и Францией. Восстановили его в 1886 году. Затем он был вновь разрушен во время народного восстания в 1900 году, которое называют «Боксерским». Его снова восстановили, и с 1924 года это общественный парк Ихэюань, что переводится как Парк безмятежного спокойствия.

Вход во дворец охраняют китайские мифические существа.

Больше всего внимание туристов привлекает Цилинь – зверь с головой дракона, телом оленя и хвостом быка. Он символизирует долговечность и благополучие. Цилинь находится рядом с залом Человеколюбия и Долголетия, здесь располагается тронный зал, в котором императоры принимали посетителей.

ЮНЕСКО, в список всемирного наследия которого включен Летний дворец, называет его шедевром китайского ландшафтного дизайна сада. Здесь творения человека и природы объединены в гармоничное целое. Холмы и озеро, павильоны, залы, дворцы, храмы и мосты – в этом ансамбле все взаимосвязано.

По озеру можно прокатиться на лодках, а на один из островов стоит пройти по арочному мосту, перила которого украшают 544 маленьких каменных льва с разными выражениями мордочек.

Самое приметное здание в парке – Башня Буддистских благовоний.

Великая китайская стена

И, наконец, Великая китайская стена – одно из семи новых чудес света. Общая протяженность, со всеми ответвлениями, более 20 тыс. километров. Ее безостановочно строили с III века до нашей эры до XVII века на северной границе Китая для защиты от кочевников.

Высота стены на разных участках – от 6 до 16 метров, ширина – 5-7 метров. На ней находятся конные дорожки, сторожевые башни и укрытия. Сооружение простирается вдоль горной цепи Иньшань.

Рядом с Пекином для туристов доступно несколько участков стены. Мы побывали на участке Цзюйюнгуань в горном ущелье.

Так как на стену мы попали ближе к вечеру, туристов здесь совсем не было.

Величие стены поражает – она словно хвост дракона, который обвивает горы. Подъем очень крутой, и подняться наверх – достаточно серьезное испытание.

«Жэньминь жибао» – медийная матрица Китая

Так как поездка в Китай была культурно-деловой и организованной для СМИ, нам удалось побывать в редакции самой влиятельной газеты Китая – «Жэньминь жибао» («Народная ежедневная газета»). Это официальное издание Центрального комитета Коммунистической партии Китая, его тираж – 3 млн экземпляров.

Штаб-квартира находится в 32-этажном здании в Пекине.

32-этажная штаб-квартира газеты «Жэньминь жибао»

Однако сегодня это не просто газета, а целый медиахолдинг, в котором работают около 10 тыс. человек. Сайт на русском языке запустили в 2001 году. Это один из ведущих официальных русскоязычных информационных порталов КНР.

«Жэньминь жибао» активно развивает новые медиа, в том числе на платформе ТikTok, созданной в Пекине, и на других китайских площадках. Суммарное число подписчиков – 830 млн человек. Из новых направлений – запись коротких видеороликов, в том числе созданных с применением искусственного интеллекта.

«Жэньминь жибао» превращается в новую медийную матрицу, в которую входят газеты, журналы, сайты и микроблоги. Общий охват аудитории – около 1,5 млрд человек», – сообщила нам шеф-редактор отдела внешних коммуникаций Департамента мировых новостей Бай Ян.

На встрече со СМИ Поволжья представители холдинга рассказали, что в 2017 году на открытии первого форума по международному сотрудничеству «Один пояс – один путь» председатель КНР Си Цзиньпин предложил построить информационную сеть с таким же названием.

«Жэньминь жибао» является председателем совета сети. Ее суть, в общем-то, простая – обмениваться новостями, также организуется обучение, проводятся совместные интервью. На сегодня к сети подключились 274 СМИ из 110 стран Азии, Африки, Европы, Латинской Америки, Северной Америки и Океании. Среди участников от нашей страны – «Российская газета» и агентство ТАСС.

В редакции научной газеты «Кэци Жибао»

Также мы побывали в редакции научной газеты «Кэцзи Жибао». Это главное издание в области науки и технологий в Китае. Представители газеты заявили, что открыты для сотрудничества и готовы обмениваться новостями и информацией в сфере науки и технологий. По инициативе газеты в 2018 году создан Международный союз по обмену научно-технической информацией. На сегодня его членами стали 17 медиаресурсов, среди них российский Sputnik.

Следующий репортаж «Татар-информ» опубликует из города Хэфэй провинции Аньхой. Столица региона – инновационный научный центр. Мы побываем в технологической компании iFLYTEK, специализирующейся в области искусственного интеллекта, на автомобильном производстве JAC, в парке, созданном вместо аэропорта. А далее – в горах, как из фильма «Аватар», и деревне, которой около двух с половиной тысяч лет.

Провинция Аньхой, как и Татарстан, участвует в программе «Волга – Янцзы», старт которой был дан лидерами России и Китая в 2013 году для укрепления сотрудничества между регионами двух стран. Она предусматривает взаимодействие по самым разным направлениям между регионами ПФО и китайскими провинциями, расположенными в верхнем и среднем течении реки Янцзы.

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