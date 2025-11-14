Минниханов в Китае, день 2: танец Минуллиной с роботом и новые договоренности в Шэньчжэне

Раис Татарстана Рустам Минниханов с рабочим визитом прибыл в Шэньчжэнь, где на выставке высоких технологий пожал руку андроиду, обсудил перспективы сотрудничества с вице-мэром города и заключил ряд соглашений. Подробности визита – в материале «Татар-информа».





Раис Татарстана Рустам Минниханов второй день находится с рабочим визитом в Китае

Фото: rais.tatarstan.ru

«Искусственный интеллект повсюду»

Раис Татарстана Рустам Минниханов второй день находится с рабочим визитом в Китае. Накануне он ознакомился с последними технологическими разработками в провинции Чжэцзян, а также провел серию деловых встреч. Сегодня татарстанская делегация направилась в Шэньчжэнь на 27-ю Китайскую выставку высоких технологий, сообщила пресс-служба Раиса РТ.

China Hi-Tech Fair 2025 проходит с 14 по 16 ноября. В прошлом году выставка заняла площадь свыше 400 тыс. кв. м, собрав более 5 тыс. компаний из 100 стран. Мероприятие посетили порядка 400 тыс. специалистов, было представлено свыше 4,3 тыс. технологических разработок.

В этом году выставка сохранила формат, ориентированный на деловые контакты. На ней представлены современные технологические решения: умные роботы, летающие автомобили, перспективные разработки в транспортной сфере, а также последние достижения в области промышленной автоматизации и умных систем.

Среди экспонатов – системы искусственного интеллекта для медицинской диагностики и генной инженерии, разработки в области промышленной автоматизации, производства полупроводников и новых материалов Фото: rais.tatarstan.ru

Среди экспонатов – системы искусственного интеллекта для медицинской диагностики и генной инженерии, разработки в области промышленной автоматизации, производства полупроводников и новых материалов.

«Искусственный интеллект повсюду: роботы занимаются боксом, играют на музыкальных инструментах и даже укладывают плитку. Познакомились с ключевыми технологическими решениями в области робототехники. Договорились с руководством Шэньчжэня наладить сотрудничество по ряду вопросов», – написал Рустам Минниханов в своем канале в MAX.

Участники выставки также подчеркнули, что представленные на CHTF 2025 разработки задают новые стандарты для всего мирового рынка.

Особый интерес у делегации Татарстана вызвали человекоподобные роботы. Рустам Минниханов поздоровался с одним из них за руку Фото: rais.tatarstan.ru

«Исәнмесез вам из Шэньчжэня»

Особый интерес у делегации Татарстана вызвали человекоподобные роботы. Рустам Минниханов поздоровался с одним из них за руку, сообщила в своем телеграм-канале руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Исәнмесез вам из Шэньчжэня! На 27-й Китайской выставке высоких технологий (China Hi-Tech Fair 2025)», – написала она в своем посте.

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина тоже не осталась в стороне – она станцевала с роботом. Глава АИР показывала ему различные танцевальные движения, а он повторял за ней. Танец напоминал сцену из фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво».

«Индивидуальный подход к каждому потенциальному инвестору!» – так сопроводила видео пресс-служба агентства.

Напомним, вчера татарстанская делегация посетила несколько китайских предприятий, которые занимаются робототехникой, разработкой сенсоров для бытовых и промышленных нужд. Это в том числе PuduTech, PaXini Robotics и Ubtech.

«За роботизацией производств стоит будущее в связи с рекордно низким уровнем безработицы в Республике Татарстан. Важно перенять опыт коллег и посмотреть, что мы можем взять в работу уже сегодня, к чему стоит стремиться, а что противоречит нашим взглядам и принципам», – заметила Минуллина.

Рустам Минниханов принял участие в церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между Иннополисом и китайским районом Гуанмин Фото: rais.tatarstan.ru

«Историческое событие для Иннополиса и Гуанмина»

Также сегодня Рустам Минниханов принял участие в церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между Иннополисом и китайским районом Гуанмин (входит в Шэньчжэнь). Свои подписи под документом поставили мэр татарстанского города Дмитрий Вандюков и шэньчжэньского района Цю Хаохан.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Иннополиса, соглашение закладывает основу для совместной работы в сфере инновационных технологий, градостроительства, науки и образования. Особый акцент сделан на научно-техническом сотрудничестве, что особенно значимо для Иннополиса как IT-столицы России.

Также партнерство открывает новые возможности для развития российско-китайского взаимодействия в ключевых отраслях экономики.

«Это историческое событие для Иннополиса и Гуанмина. Уверен, что наше партнерство станет катализатором развития не только технологического сектора, но и городской среды в целом – от инфраструктуры до качества жизни горожан. Совместная работа над новыми проектами поможет сделать наши города еще более современными и комфортными», – подчеркнул мэр Иннополиса Дмитрий Вандюков.

Рустам Минниханов встретился с вице-мэром Шэньчжэня Ло Хуанхао Фото: rais.tatarstan.ru

«Готовы предоставить вашим предпринимателям пакет выгодных услуг»

После этого Рустам Минниханов встретился с вице-мэром Шэньчжэня Ло Хуанхао. Татарстанский лидер поделился воспоминаниями, что впервые побывал в этом городе в 2011 году, когда принимал участие в торжественной церемонии открытия 26-х Всемирных студенческих спортивных игр. Тогда Казань приняла эстафету и провела Универсиаду в 2013 году.

«Рад отметить, что Казань и Шэньчжэнь являются городами-побратимами с 2012 года», – отметил Минниханов.

Шэньчжэнь – центр китайской IT-индустрии, один из крупнейших мегаполисов страны не только по размерам, но и по уровню экономического развития. Город является домом для штаб-квартир многих технических гигантов.

Раис напомнил, что Китай стал ключевым экономическим партнером Татарстана. Внешнеторговый оборот превысил $3,3 млрд, а доля китайских инвестиций в экономику республики составила более 80%. При этом стороны расширяют портфель совместных проектов в машиностроении, IT-сфере и энергетике.

Также Рустам Минниханов пригласил делегации Шэньчжэня принять участие в Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», который пройдет в Казани в 2026 году.

Фото: rais.tatarstan.ru

Вице-мэр Шэньчжэня Ло Хуанхао привел экономические показатели города: рост ВВП составил 5,8% в прошлом году и 5,5% за текущий год, что является лучшим результатом среди городов Китая. Также он подчеркнул предпринимательскую активность населения: каждый пятый житель Шэньчжэня занимается бизнесом при среднем возрасте горожан 32,5 года.

«Мы готовы укреплять наши контакты с Татарстаном. В частности, приглашаем ваши предприятия посетить наш город для ознакомления с экономическим и промышленным потенциалом. Готовы предоставить вашим предпринимателям пакет самых выгодных услуг», – заверил вице-мэр.

Позже в своем канале в MAX Рустам Минниханов сообщил о планах укрепить сотрудничество с Шэньчжэнем по ряду вопросов.

Рустам Минниханов посетил компанию Shenzhen Genew Co., Ltd. – национальное высокотехнологичное предприятие Китая Фото: rais.tatarstan.ru

«ТА-ИТ» и Genew подписали соглашение о сотрудничестве

Далее Рустам Минниханов посетил компанию Shenzhen Genew Co., Ltd. – национальное высокотехнологичное предприятие Китая, основанное в 2005 году.

Genew – ведущий разработчик базового коммуникационного оборудования и комплексных цифровых решений в Китае. Компания специализируется на двух ключевых направлениях: публичные сети операторов связи и корпоративные (ведомственные) сети.

Также татарстанскому лидеру представили разработки компании в области спутниковой связи, где Genew является пионером. Компания проводит исследования в трех сегментах: космические спутники, наземные станции и терминалы.

Здесь же состоялось подписание еще одного соглашения – о сотрудничестве между российским производителем телекоммуникационного и IT-оборудования «ТА-ИТ» и Genew.

Так, «ТА-ИТ» организует локальное производство продукции китайского партнера на базе своих производственных мощностей и поможет международной компании с выходом на российский рынок. Такое производство будет способствовать международному сотрудничеству, развитию телекоммуникационной отрасли и закрытию потребностей рынка сетевого оборудования.