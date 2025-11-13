Летающее авто, голографии и роботы-доставщики: чем удивляли Минниханова в Китае

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Китай. Ему показали ряд новейших технологий – от систем голографической навигации и роботов-доставщиков до летающего аппарата eVTOL и электромобиля с электронным рулевым управлением. Подробности визита – в материале «Татар-информа».





Рустам Минниханов сегодня прибыл с рабочей поездкой в китайский город Ханчжоу, который входит в провинцию Чжэцзян

Фото: rais.tatarstan.ru

«Мы бы хотели развивать более тесные отношения с провинцией Чжэцзян»

Рустам Минниханов сегодня прибыл с рабочей поездкой в китайский город Ханчжоу, который входит в провинцию Чжэцзян. Это уже второй визит Раиса Татарстана в Китай в этом году.

В апреле Минниханов уже посещал КНР, где побывал в городе Чунцин. Тогда прошли переговоры с вице-мэром Сюй Цзянем о расширении сотрудничества и встреча с секретарем городского комитета КПК Юань Цзяцзюнем. Делегация также посетила цифровой интеллектуальный автозавод компании Changan, где Раис протестировал одну из выпускаемых моделей.

Сегодня в Ханчжоу Рустам Минниханов встретился с вице-губернатором провинции Чжэцзян Лу Шанем. Регион один из наиболее развитых в Китае. Он богат полезными ископаемыми: по запасам 12 видов ресурсов входит в тройку лидеров в стране. Кроме того, Чжэцзян лидирует по привлечению инвестиций и занимает первое место в КНР по количеству крупнейших предприятий. Город Ханчжоу – лидер Китая в IT-экономике и внедрении интеллектуальных технологий, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Сегодня в Ханчжоу Рустам Минниханов встретился с вице-губернатором провинции Чжэцзян Лу Шанем Фото: пресс-служба Раиса РТ

На встрече с вице-губернатором Рустам Минниханов заявил о беспрецедентно высоком уровне российско-китайских отношений и отметил вклад республики в их развитие. В частности, Татарстан подписал 8 соглашений с китайскими провинциями, а внешнеторговый оборот с Китаем по итогам прошлого года показал рекордный результат, превысив $3,3 млрд. Минниханов подчеркнул, что за последние годы КНР стала ключевым иностранным инвестором в экономику Татарстана.

«Мы бы хотели развивать более тесные отношения с вашей провинцией, в первую очередь в области экономики. На сегодняшний день есть контакты на муниципальном уровне: в 2003 году между городами Ханчжоу и Казань было заключено соглашение о породненных отношениях, подписаны меморандумы о сотрудничестве Кукморского и Сабинского районов с рядом городов провинции Чжэцзян. Кроме того, в 2023 году открылся офис Университета Иннополис в городе Ханчжоу», – отметил татарстанский лидер.

В свою очередь, вице-губернатор Лу Шань подтвердил взаимный интерес к расширению регионального сотрудничества, а также рассказал, что предприятия, которые предстоит посетить Раису республики, будут очень технологичными.

Раису Татарстана представили ряд инновационных решений, над которыми работает компания. В частности, ему продемонстрировали систему голографического отображения для автомобильных кабин Фото: rais.tatarstan.ru

Штаб-квартира LinGin и новейшие технологии для автомобилей

Первым предприятием, которое показали Рустаму Минниханову в Ханчжоу, стала штаб-квартира компании LinGin. Она входит в состав китайского промышленного холдинга Geely Holding Group. Это один из крупнейших частных технологических и автомобильных конгломератов Китая. Корпорация выпускает более 2,1 млн автомобилей в год, среди которых – модели LinGin. Компания специализируется на разработке и внедрении передовых технологий в области искусственного интеллекта.

Раису Татарстана представили ряд инновационных решений, над которыми работает компания. В частности, ему продемонстрировали систему голографического отображения для автомобильных кабин – персонального виртуального помощника водителя, способного распознавать речь и адаптироваться под привычки и предпочтения пользователя.

Также Рустаму Минниханову показали технологии дополненной реальности для проекционных дисплеев, которые обеспечивают 3D-навигацию и отображение окружающих объектов.

Татарстанский лидер протестировал новейший китайский электромобиль с технологией электронного рулевого управления Steer-by-Wire от компании Shibao Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана протестировал китайское авто с электронным рулевым управлением

Кроме того, татарстанский лидер протестировал новейший китайский электромобиль с технологией электронного рулевого управления Steer-by-Wire от компании Shibao.

«...Как известно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. P. S.: технологию планируют использовать на российском рынке», – сообщила в своем телеграм-канале Лилия Галимова.

Steer by Wire («управление по проводам») – технология в автомобилестроении, которая исключает механическую связь между рулем и колесами. Вместо этого используются электронные сигналы для передачи команд от руля к колесам.

«Разница огромная. <…> Как спортивный автомобиль», – подчеркнул Минниханов.

Рустам Минниханов посетил город Хучжоу, где провел встречу с секретарем местного комитета Коммунистической партии Чэнь Хао Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов пригласил секретаря КПК города Хучжоу посетить Татарстан

После этого Рустам Минниханов посетил город Хучжоу, где провел встречу с секретарем местного комитета Коммунистической партии Чэнь Хао.

Татарстанский лидер отметил, что посещает этот город впервые, и рассказал о республике, подчеркнув, что Татарстан расширяет портфель совместных инновационных и промышленных проектов с КНР и готов к сотрудничеству с компаниями Хучжоу.

Чэнь Хао напомнил, что Хучжоу – одна из четырех шелковых столиц Китая. Здесь сосредоточены крупные производства аккумуляторов, химических волокон и строительных материалов. Это важный логистический и торговый узел КНР благодаря близости к Великому каналу и озеру Тайху.

«Искренне надеемся, что ваш визит станет стимулом для развития экономических отношений между нашими регионами. И уверен, ваша работа вносит весомый вклад в укрепление стратегического партнерства между Россией и Китаем», – подчеркнул секретарь.

Он также сообщил, что ранее бывал в Москве и Санкт-Петербурге, но еще не посещал Татарстан. В ответ Минниханов пригласил Чэнь Хао не только посетить республику, но и принять участие в российско-китайском форуме «РОСТКИ», который проходит в Казани.

В неформальной беседе секретарь КПК города Хучжоу Инь Хун поинтересовался, не носил ли советский политический и государственный деятель Владимир Ленин такой же костюм, какой носит Рустам Минниханов Фото: rais.tatarstan.ru

«Ленин, к сожалению, не татарин был»

В неформальной беседе секретарь КПК города Хучжоу Инь Хун поинтересовался, не носил ли советский политический и государственный деятель Владимир Ленин такой же костюм, какой носит Рустам Минниханов. Детали разговора в своем телеграм-канале опубликовала Лилия Галимова.

По ее словам, костюм (татарский френч) Раиса республики привлек внимание китайских чиновников, после чего неожиданно для всех присутствующих прозвучал вопрос про Ленина.

«Ленин, к сожалению, не татарин был», – пошутил в ответ Минниханов.

Раису Татарстана представили электрический пассажирский летательный аппарат вертикального взлета и посадки (eVTOL) компании eHang Фото: rais.tatarstan.ru

Инновационные разработки в Хуанчжоу: роботы-доставщики и электроколяски

Далее татарстанская делегация посетила местный высокотехнологичный индустриальный парк. Здесь Раису Татарстана представили электрический пассажирский летательный аппарат вертикального взлета и посадки (eVTOL) компании eHang. Такие транспортные средства также называют летающими автомобилями.

Этот двухместный аппарат предназначен для маршрутов средней и большой дальности и способен поднимать до 950 кг груза. Он стал первым в мире автономным пассажирским летательным аппаратом, получившим сразу три сертификата безопасности. На его счету уже более 60 тыс. успешных полетов.

«Этот самолет способен летать по воздуху со скоростью 130 км/ч в течение 50 минут. Пока его стоимость равна стоимости дорогих машин. Как вы думаете, получат ли такие самолеты в будущем широкое распространение, или мы будем ездить на обычных машинах только по земле?» – поделился впечатлениями татарстанский лидер в своем канале в MAX.

Также Минниханову показали робота, который помимо выполнения базовых команд может подниматься и спускаться по лестнице. Эту разработку можно использовать, например, для доставки грузов.

Помимо этого, Раису презентовали электрические коляски для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

На площадке индустриального парка также представили новый модельный ряд автомобилей семейства Chery, которые еще не поступили в продажу Фото: пресс-служба Раиса РТ

Минниханов обсудил перспективы сотрудничества с главой компании Chery

На площадке индустриального парка также представили новый модельный ряд автомобилей семейства Chery, которые еще не поступили в продажу.

Раис Татарстана встретился с председателем правления автокомпании Инь Тунъюэ. Он уже более 25 лет руководит компанией, которая сегодня входит в число лидеров автопрома КНР. По итогам 2024 года Chery вошла в число 20 крупнейших автопроизводителей мира и заняла лидирующие позиции среди китайских брендов по экспорту.

В модельный ряд компании входят машины с двигателями внутреннего сгорания, гибридные варианты и электромобили нового поколения.

На встрече обсудили перспективы развития компании, в том числе возможности промышленного, технологического и научного сотрудничества с Россией, в частности с Республикой Татарстан.