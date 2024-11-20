«Не декларации какие-то, а конкретные действия»: зачем Минниханов ездил в Китай

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл сегодня с рабочим визитом в город Чэнду

Фото: rais.tatarstan.ru

«Фиксируем ежегодный рост товарооборота»

Первым пунктом Раиса Татарстана Рустама Минниханова в деловой поездке по Китаю стала встреча с секретарем комитета Коммунистической партии Китая провинции Сычуань Ван Сяохуэем.

Минниханов отметил, что за последние годы дружественные отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня, а Татарстан вносит свой вклад в их укрепление. Он также напомнил, что в конце октября в Казани прошел XVI саммит БРИКС, в котором принимал участие Председатель Китайской Народной Республики господин Си Цзиньпин. «Уверен, сам саммит и достигнутые на нем договоренности станут важным шагом в направлении многополярности и построения более справедливого миропорядка, а также будут способствовать поступательному развитию российско-китайских отношений», – подчеркнул Раис Татарстана.

По его словам, в Пекине работает Торгово-экономическое представительство республики, а в Казани – Генеральное консульство Китая.

«Мы фиксируем ежегодный рост товарооборота. По итогам прошлого года он увеличился в два раза и составил 3 млрд долларов», – отметил Рустам Минниханов.

Такая же положительная динамика наблюдается и по объему привлеченных китайских инвестиций в Татарстан. По итогам прошлого года он превысил $20 млн.

Первым пунктом Рустама Минниханова в деловой поездке по Китаю стала встреча с Ван Сяохуэем Фото: rais.tatarstan.ru

Форум «РОСТКИ» стал хорошей платформой для сотрудничества двух стран

В свою очередь Ван Сяохуэй отметил участие самого Минниханова в организации саммита БРИКС в Казани и развитии сотрудничества между Россией и Китаем.

«Мне очень приятно встретиться с вами. В прошлом месяце в Казани прошел саммит БРИКС, который посетил наш Председатель Си Цзиньпин. Мы наблюдали, как вы лично встречали его в аэропорту», – сказал он.

Секретарь комитета подчеркнул, что роль Минниханова в укреплении экономических связей заслуживает особого внимания. «На прошлой неделе у вас прошел российско-китайский деловой форум «РОСТКИ». Он стал хорошей платформой для сотрудничества двух стран. Тот факт, что сразу после него вы посещаете Китай, свидетельствует о серьезных намерениях в развитии экономических связей», – заявил Ван Сяохуэй.

Он предложил глубже сотрудничать в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, а также научно-технологическом, гуманитарном направлениях.

Отметим, что Татарстан плотно взаимодействует с провинцией Сычуань. Действует межправительственное соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. У девяти муниципалитетов Татарстана побратимские соглашения с Сычуанем.

Рустам Минниханов посетил производство FAW Toyota Motor – компании, входящей в корпорацию FAW GROUP Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханова познакомили с производством первой в Китае автомобилестроительной компании

Рустам Минниханов посетил сегодня производство FAW Toyota Motor – компании, входящей в корпорацию FAW GROUP, первую в Китае автомобилестроительную компанию.

По объемам производства автомобилей FAW занимает второе место в Китае, а по большегрузной коммерческой технике – первое.

На заводе работает 3,2 тыс. человек. Компания производит в общей сложности 13 разновидностей автомобилей, в том числе 3 автомобиля работают на новых источниках энергии.

Раис Татарстана ознакомился с концепцией нового района Тяньфу, который появится в провинции Сычуань Фото: rais.tatarstan.ru

Новый современный и самобытный район

Раис Татарстана ознакомился с концепцией нового района Тяньфу, который появится в провинции Сычуань. Новый район сохранит самобытность региона, ведь здесь будут использованы традиционные элементы дизайна, узкие дороги, выложенные бамбуком.

Как рассказали Минниханову, генеральный план предусматривает интеграцию дорог, пешеходных улиц, дворов с сетью зеленых насаждений и естественным природным ландшафтом при одновременном сохранении функционала современного города.

Здания будут с благоустроенными террасами, благодаря чему каждый житель города получит доступ к открытому пространству. Большинство зданий будет менее 100 метров в высоту, чтобы максимально использовать дневной свет.

В Чэнду прошел круглый стол с участием деловых кругов Татарстана и провинции Сычуань Фото: rais.tatarstan.ru

«В Татарстане обучается свыше 2,5 тыс. китайских студентов»

Кроме того, в Чэнду прошел круглый стол с участием деловых кругов Татарстана и провинции Сычуань. Приветствуя представителей бизнеса, Рустам Минниханов отметил высокий интерес к сотрудничеству с китайскими компаниями.

«Татарстан успешно сотрудничает с китайскими партнерами. Нас часто посещают руководители КНР, официальные и деловые круги», – отметил он.

Минниханов обратил внимание, что у республики сложился хороший опыт сотрудничества с представителями китайского бизнеса. В частности, успешно реализуются проекты с компаниями Haier, «Камасталь», Midea. Кроме того, налажено взаимодействие во многих отраслях экономики и хорошо развиты гуманитарные связи.

«Казань – один из ведущих российских научно-образовательных центров. В КФУ работает образовательно-культурный институт Конфуция. В Татарстане в текущем учебном году обучается свыше 2,5 тыс. китайских студентов», – подчеркнул Раис республики.

Визит Минниханова в Китай стал логическим продолжением работы, проведенной на международном форуме «РОСТКИ» Фото: rais.tatarstan.ru

«От слов к делу»

Визит Минниханова в Китай стал логическим продолжением работы, проведенной на международном форуме «РОСТКИ». Таким мнением поделился с «Татар-информом» председатель Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев.

«Главная задача – не декларации какие-то, а конкретные действия. То есть Раис Татарстана принятые решения на форуме претворяет в жизнь. Показывает пример, как надо переходить от слов к делу», – отметил Агеев.

В свою очередь председатель правления Машиностроительного кластера РТ Сергей Майоров рассказал, что делегации промышленных предприятий Татарстана регулярно приезжают в Сычуань.

«Сычуань очень высокоразвитая провинция, и в рамках подписанного еще в 2015 году соглашения между Татарстаном и Сычуанем такие визиты происходят регулярно. Стоит отметить, что если визитов не будет, то ничего страшного не произойдет, но и развития не будет», – сказал Майоров.

По его словам, каждый визит дает новую информацию даже по предприятиям, по которым ранее были установлены контакты, потому что в современном мире все быстро развивается. «А особенно бурно – промышленность Китая, и нас очень интересуют их технологии», – подчеркнул Майоров.

Он отметил, что большое подспорье в налаживании связей с Китаем дает форум «РОСТКИ», и добавил, что в этом году значительно увеличилось число участников с китайской стороны.

«В тренде развития, которое ведется и в рамках БРИКС, и увеличения товарооборота, такие встречи очень полезны», – заключил эксперт.